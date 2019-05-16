Селфи за 90 тысяч рублей — это дорого

Защита своего имущества — естественная потребность человека, корни которой кроются в инстинкте самосохранения. Однако в цифровую эпоху удобство часто перевешивает осторожность, что приводит к неприятным последствиям. Например, селфи на топовый смартфон в безлюдном парке может спровоцировать его кражу, — особенно, если вы хрупкая девушка, а гаджет стоит 90 тысяч рублей... Не стоит расслабляться и владельцам более доступных устройств, если они используются как смартфон для мобильного банка — ведь в этом случае «на кону» могут оказаться все сбережения, а угроза порой исходит с неожиданной стороны. О чём читателям TechnoDrive в очередной раз напоминает рубрика «Криминальные новости Ростова».

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Фотосессия за 90 тысяч рублей в Ростове



Вступившая в свои права весна радует нас безоблачным небом и свежей зеленью. Однако, прежде чем запечатлеть эту красоту на дорогой смартфон или зеркальный фотоаппарат, стоит внимательно посмотреть по сторонам. Ведь в тёплое время года традиционно растёт количество уличных краж и грабежей.



Один из таких случаев произошёл недавно в ростовском парке, где местная жительница лишилась смартфона стоимостью 90000 рублей во время мобильной фотосессии. По данным МВД, преступник просто вырвал гаджет из рук девушки, когда она села на лавочку, чтобы сделать очередной снимок, — и убежал.



К счастью, злодея удалось задержать «по горячим следам», а дорогое устройство вернули владелице. Тем не менее, стоит ещё раз напомнить об осторожности при использовании смартфонов в общественных местах (включая транспорт), — особенно если вы перемещаетесь по городу в одиночку. Впрочем, в компании люди ещё больше отвлекаются, беседуя друг с другом.



Банковский смартфон должен быть на 100% личным



Впрочем, интерес для преступников представляют не только дорогие смартфоны. Порой, то, что находится «внутри», — а именно банковское приложение, — даёт больше возможностей для быстрого обогащения за чужой счёт.



Именно такой случай произошёл в Октябрьском районе Ростова, где 32-летний злоумышленник после ссоры украл у бывшей сожительницы телефон и обналичил 140000 рублей с привязанных к нему банковских карт.



Была ли ссора ловкой инсценировкой перед совершением преступления, неизвестно. Однако с уверенностью можно сказать одно — банковские смартфоны не должны быть доступны никому кроме владельца привязанных к нему счетов.



Если же «вторая половинка» пытается под тем или иным предлогом получить к ним доступ — это повод серьёзно задуматься (в том числе о причинах и целесообразности таких отношений). С детьми, кстати, ситуация иная — здесь контроль гаджетов необходим в целях их личной безопасности. Напомним, что эту тему на встрече с журналистами заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Махаев поднимал ещё в 2016 году, поделившись полезными практическими рекомендациями.



Также, напомним, что угроза для счетов, привязанных к «Мобильному банку», может исходить от мастеров сервисных центров — и их знакомых. По ссылке выше вы можете найти полезные рекомендации TechnoDrive по подготовке устройств к ремонту.



Что же касается темы сегодняшнего выпуска, то владельцам гаджетов, — независимо от их стоимости, — стоит быть не только осмотрительными, но и позаботиться о «софтверной» защите устройств. Включая доступ по паролю или графическому ключу, — а также приложение «Антивор», определяющее координаты устройства, незаметно делающее фото окружающей обстановки и присылающее прежнему владельцу SMS при установке новой SIM-карты.



С его же помощью — при безнадёжных случаях, — можно дистанционно удалить всю информацию с украденного смартфона, предотвратив ещё более серьёзный материальный ущерб. Если аппарат, конечно, будет в сети.