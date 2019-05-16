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Селфи за 90 тысяч рублей — это дорого
Защита своего имущества — естественная потребность человека, корни которой кроются в инстинкте самосохранения. Однако в цифровую эпоху удобство часто перевешивает осторожность, что приводит к неприятным последствиям. Например, селфи на топовый смартфон в безлюдном парке может спровоцировать его кражу, — особенно, если вы хрупкая девушка, а гаджет стоит 90 тысяч рублей... Не стоит расслабляться и владельцам более доступных устройств, если они используются как смартфон для мобильного банка — ведь в этом случае «на кону» могут оказаться все сбережения, а угроза порой исходит с неожиданной стороны. О чём читателям TechnoDrive в очередной раз напоминает рубрика «Криминальные новости Ростова».
Фотосессия за 90 тысяч рублей в Ростове
Вступившая в свои права весна радует нас безоблачным небом и свежей зеленью. Однако, прежде чем запечатлеть эту красоту на дорогой смартфон или зеркальный фотоаппарат, стоит внимательно посмотреть по сторонам. Ведь в тёплое время года традиционно растёт количество уличных краж и грабежей.
Один из таких случаев произошёл недавно в ростовском парке, где местная жительница лишилась смартфона стоимостью 90000 рублей во время мобильной фотосессии. По данным МВД, преступник просто вырвал гаджет из рук девушки, когда она села на лавочку, чтобы сделать очередной снимок, — и убежал.
К счастью, злодея удалось задержать «по горячим следам», а дорогое устройство вернули владелице. Тем не менее, стоит ещё раз напомнить об осторожности при использовании смартфонов в общественных местах (включая транспорт), — особенно если вы перемещаетесь по городу в одиночку. Впрочем, в компании люди ещё больше отвлекаются, беседуя друг с другом.
Банковский смартфон должен быть на 100% личным
Впрочем, интерес для преступников представляют не только дорогие смартфоны. Порой, то, что находится «внутри», — а именно банковское приложение, — даёт больше возможностей для быстрого обогащения за чужой счёт.
Именно такой случай произошёл в Октябрьском районе Ростова, где 32-летний злоумышленник после ссоры украл у бывшей сожительницы телефон и обналичил 140000 рублей с привязанных к нему банковских карт.
Была ли ссора ловкой инсценировкой перед совершением преступления, неизвестно. Однако с уверенностью можно сказать одно — банковские смартфоны не должны быть доступны никому кроме владельца привязанных к нему счетов.
Если же «вторая половинка» пытается под тем или иным предлогом получить к ним доступ — это повод серьёзно задуматься (в том числе о причинах и целесообразности таких отношений). С детьми, кстати, ситуация иная — здесь контроль гаджетов необходим в целях их личной безопасности. Напомним, что эту тему на встрече с журналистами заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Махаев поднимал ещё в 2016 году, поделившись полезными практическими рекомендациями.
Также, напомним, что угроза для счетов, привязанных к «Мобильному банку», может исходить от мастеров сервисных центров — и их знакомых. По ссылке выше вы можете найти полезные рекомендации TechnoDrive по подготовке устройств к ремонту.
Что же касается темы сегодняшнего выпуска, то владельцам гаджетов, — независимо от их стоимости, — стоит быть не только осмотрительными, но и позаботиться о «софтверной» защите устройств. Включая доступ по паролю или графическому ключу, — а также приложение «Антивор», определяющее координаты устройства, незаметно делающее фото окружающей обстановки и присылающее прежнему владельцу SMS при установке новой SIM-карты.
С его же помощью — при безнадёжных случаях, — можно дистанционно удалить всю информацию с украденного смартфона, предотвратив ещё более серьёзный материальный ущерб. Если аппарат, конечно, будет в сети.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
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Криминал, ЧП, хакеры
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Когда слышишь по радио в такси рекламу «умного дома», то понимаешь, что его наконец активно выводят на массовый рынок. Это больше не экзотика. Более того, операторы видят в этой услуге стартовую площадку для дальнейшего роста. Но далеко не каждый «умный дом» одинаково полезен,
верно? У сотовых операторов, к примеру, техподдержка могла годами
отвечать на заданный по этому сервису вопрос (проверено редакцией). Поэтому, когда представилась возможность, мы задали вопросы по «умному дому» «Ростелекому
». И убедились, что «умный дом» от крупнейшего российского поставщика цифровых услуг оказался не только глубоко продуманным, но и способным постоять за себя.
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«Ростелеком»
в Ростове-на-Дону презентовал донским предприятиям решение для защиты информации от внутренних угроз Solar Dozor. Познакомиться с функционалом DLP-решения (Data Leakage Prevention) собрались более 50 представителей ростовских компаний корпоративного и государственного сегмента, а также сотрудники министерства информационной политики области. Система Solar Dozor способна выявлять неправомерные действия сотрудников, предотвращать утечки информации
и расследовать инциденты инфобезопасности.
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Домашнее видеонаблюдение — вещь очень полезная. С его помощью можно не только защитить жилище от незваных гостей, но и убедиться в добросовестности наёмных работников (горничной, няни, строителей* — с их письменного согласия),
контролировать поведение детей и домашних питомцев. А в частных домах систему можно дополнить уличными** камерами, — чтобы наблюдать за порядком на прилегающей территории. Самым удобным и доступным вариантом, конечно, является «облачное» видеонаблюдение.
Ведь в этом случае записи хранятся на внешних серверах и доступны домовладельцу из любой точки мира. Именно такой продукт, — с массой дополнительных возможностей, — предлагает компания «Ростелеком
» всего за полтора года подключившая более 100 000 камер для домашнего видеонаблюдения.
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Мало кто думает о хакерах, «это скучная тема». Но когда пропадают деньги с расчётного счёта организации (или с зарплатной карты сотрудника), всё меняется в один миг. Оказывается, киберпреступность — это серьёзная проблема, которая может затронуть каждого.
И бьёт она очень больно. Поэтому изучать работу всемирной Сети нужно одновременно с правилами IT-безопасности! Именно такой комплексный подход предлагает семейный IT-марафон,
организованный при поддержке ПАО «Ростелеком»
. Не пропустите! В полезном «марафоне» могут участвовать семейные команды от 2 до 10 человек, — а победителей ждут почётные дипломы и ценные призы.
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Ещё информация !!! Криминал, ЧП, хакеры
Важной приметой нашего времени стала массовая доступность когда-то редких, но очень полезных решений. Так, например, произошло с системами видеонаблюдения.
Сегодня в интернет-магазинах представлен большой выбор — от отдельных IP-камер до «готовых решений в одной коробке». Однако самостоятельная установка и настройка видеонаблюдения связана с рядом тонких моментов
— как правильно установить видеокамеру (чтобы она не пострадала первой); как защитить видеопоток от просмотра хакерами; как организовать бесперебойное питание; где хранить архив; как отслеживать тревожные события (ведь не смотреть же на мониторы каждую секунду). К счастью, все эти вопросы решаются установкой системы видеонаблюдения компании «Ростелеком».
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