Кадровикам Orange Business Services в Париже поможет AI

Одним из трендов современного рынка труда является удалённая работа. По мере цифровизации бизнеса, — и массовой доступности быстрого Интернета, — классические офисы могут стать атавизмом для многих предприятий. Если, конечно, последние научатся тщательно выбирать сотрудников, независимо от их местоположения... Помочь кадровикам в этой непростой задаче решила компания Orange Business Services. На минувшей неделе телеком-оператор открыл в Париже лабораторию HR-инноваций, призванную оценить влияние на кадровую отрасль новых технологий. В числе которых — искусственный интеллект, сети 5G и «большие данные». Предложить свои идеи для данного проекта могут клиенты компании, самозанятые специалисты и стартапы.

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В новой лаборатории Orange Business Services займётся изучением тенденций сферы труда, культуры инноваций, критериев привлекательности работодателей, — а также исследованием роли общества в деятельности компании. Для этого будут приглашены известные учёные, социологи и эксперты из Orange Labs.



«Запуск этой лаборатории лежит в русле нашей стратегии поддержки как деятельности и рабочей среды наших собственных сотрудников, так и поддержки, которую мы оказываем нашим клиентам, помогая им добиться успеха в задачах цифровой трансформации, — отметил Мехтильд Уолзер Эртель, исполнительный вице-президент по персоналу Orange Business Services. — Также эта лаборатория открывает для специалистов по персоналу прекрасную возможность обмениваться мнениями и заглянуть в будущее. Вместе с тем, неизменно сохраняя человеческий аспект в центре внимания при принятии решений, что особенно важно в условиях постоянно растущего темпа развития технологий».



Напомним, что о вероятном появлении искусственного интеллекта в отделах кадров TechnoDrive писал ещё полтора года назад. И сегодня для AI здесь полно работы, — ведь цифровой профиль человека, в частности, уже не ограничивается страничками в соцсетях. И чем более разноплановыми становятся собранные «большие данные», тем точнее будет прогноз HR-робота относительно карьеры соискателя.



Но, что самое главное, результаты исследований, проводимых специалистами лаборатории Orange Business Service, будут публиковаться в открытом доступе. А самые интересные открытия будут сообщаться на выездных сессиях и вебинарах. Последние, в частности, уже запланированы в Кремниевой долине, а также в странах Азии и Европы. Учитывая актуальность темы, специалистам Orange и их партнёрам явно будет о чём рассказать.