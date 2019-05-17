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Кадровикам Orange Business Services в Париже поможет AI
Одним из трендов современного рынка труда является удалённая работа. По мере цифровизации бизнеса, — и массовой доступности быстрого Интернета, — классические офисы могут стать атавизмом для многих предприятий. Если, конечно, последние научатся тщательно выбирать сотрудников, независимо от их местоположения... Помочь кадровикам в этой непростой задаче решила компания Orange Business Services. На минувшей неделе телеком-оператор открыл в Париже лабораторию HR-инноваций, призванную оценить влияние на кадровую отрасль новых технологий. В числе которых — искусственный интеллект, сети 5G и «большие данные». Предложить свои идеи для данного проекта могут клиенты компании, самозанятые специалисты и стартапы.
В новой лаборатории Orange Business Services займётся изучением тенденций сферы труда, культуры инноваций, критериев привлекательности работодателей, — а также исследованием роли общества в деятельности компании. Для этого будут приглашены известные учёные, социологи и эксперты из Orange Labs.
«Запуск этой лаборатории лежит в русле нашей стратегии поддержки как деятельности и рабочей среды наших собственных сотрудников, так и поддержки, которую мы оказываем нашим клиентам, помогая им добиться успеха в задачах цифровой трансформации, — отметил Мехтильд Уолзер Эртель, исполнительный вице-президент по персоналу Orange Business Services. — Также эта лаборатория открывает для специалистов по персоналу прекрасную возможность обмениваться мнениями и заглянуть в будущее. Вместе с тем, неизменно сохраняя человеческий аспект в центре внимания при принятии решений, что особенно важно в условиях постоянно растущего темпа развития технологий».
Напомним, что о вероятном появлении искусственного интеллекта в отделах кадров TechnoDrive писал ещё полтора года назад. И сегодня для AI здесь полно работы, — ведь цифровой профиль человека, в частности, уже не ограничивается страничками в соцсетях. И чем более разноплановыми становятся собранные «большие данные», тем точнее будет прогноз HR-робота относительно карьеры соискателя.
Но, что самое главное, результаты исследований, проводимых специалистами лаборатории Orange Business Service, будут публиковаться в открытом доступе. А самые интересные открытия будут сообщаться на выездных сессиях и вебинарах. Последние, в частности, уже запланированы в Кремниевой долине, а также в странах Азии и Европы. Учитывая актуальность темы, специалистам Orange и их партнёрам явно будет о чём рассказать.
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Прогнозы TechnoDrive сбываются
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В преддверии майских праздников агентство Zoom Market составило рейтинг «пиратских» городов России.
По оценкам экспертов, наиболее часто авторские права разработчиков ПО нарушают жители Воронежа, Москвы и Брянска. Донская столица в этом сомнительном чарте расположилась примерно посередине — Ростов-на-Дону
занял девятое место из 19. Но почему, несмотря на обилие бесплатных «облачных» сервисов и Линукса, граждане продолжают использовать «взломанный софт»?.. В ситуации попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
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Напомним, что 25 апреля в Ольгинке специалисты «Ростелекома
» сделали серию докладов для представителей СМИ юга России. Самым актуальным, пожалуй, оказалось выступление Павла Лысенко, представляющего департамент прикладных проектов МРФ «Юга» ПАО «Ростелеком». Речь шла об умных городах, при этом неоднократно озвучивался следующий постулат: «Доказано, что порядок можно навести везде, даже в сфере ЖКХ».
Звучит как фантастика? Да, но когда-то мало кто верил в автотранспорт,
а теперь нельзя обойтись без него. Более того, уже сейчас в России есть целые города,
многоэтажки которых полностью «оприборены» (с экономией на ОДН до 98%, а по оплате за отопление — до 40%). И недобросовестных управляющих компаний там нет.
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Квантовая криптография — это важно.
Дело в том, что рано или поздно многие алгоритмы шифрования устареют, не выдержав напора закона Мура и искусственного интеллекта. Но должно остаться то, что будет работать надёжно. Ведь от этого зависит безопасность всех систем будущего, — включая «умные дома», города, производство и транспорт. Не случайно ведущие телеком-операторы уже тестируют квантовое шифрование
на своих сетях, — а российские учёные совершенствуют алгоритмы и соответствующее оборудование. Одна из таких лабораторий успешно работает в ИКТИБ ЮФУ
на базе кафедры информационной безопасности.
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Сегодня в 00:58 случилось весеннее равноденствие. День догнал ночь — и растёт дальше. В Северном полушарии началась астрономическая весна! И так совпало, что ровно 18 лет назад
был зарегистрирован домен TechnoDrive.ru.
Наши впечатления? Потрясающие. Представьте, что вы преодолеваете огромное расстояние, скажем, в восемнадцать световых лет (170 триллионов километров). По пути вы встретите много интереснейших звёзд
(оденьте анаглифные очки) — и загадочные грандиозные явления
(нажмите кнопку Play). Но вернёмся в плоскость ИКТ, ведь «ТехноДрайв» — об этом.
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Ещё информация !!! Прогнозы TechnoDrive сбываются
Важнейшей задачей ИКТ является защита граждан, их здоровья и имущества. Однако сегодня делать это часто приходится точечно, поквартирно. К примеру, устанавливая дома системы видеонаблюдения
, онлайн-датчики и заключая договор с Вневедомственной охраной. В многоэтажках защиту «внешнего периметра» несут домофоны, — но их функции очень ограничены, а доверчивые соседи могут создать серьёзную брешь в безопасности всего подъезда. Но времена меняются. Обеспечить спокойствие граждан призваны действительно умные домофоны
компании «Ростелеком
». Их презентация состоялась 14 марта в Ростове-на-Дону, причём первые устройства уже запущены в эксплуатацию на территории Таганрога. Новый «супергерой» умеет почти всё, даже работать с биометрическими данными.
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