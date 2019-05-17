«Ситилинк» расширяется в Ростове-на-Дону

Сегодня в донской столице открылся третий магазин электронного дискаунтера «Ситилинк». Новый торговый объект площадью 1200 кв. метров расположен в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского 25, вход со стороны гипермаркета «Окей»). Особенностями нового магазина стали инновационные терминалы самообслуживания с удобным голосовым поиском товара, — а также увеличенная площадь складских помещений, позволяющая иметь в наличии более 10 000 наименований — цифровой, бытовой, садовой техники, автомобильных гаджетов и других категорий товаров.

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В компании «Ситилинк» отмечают, что за последний год ростовчане чаще стали покупать технику и оборудование. В частности спрос на товары категории «Умный дом» повысился на 143%, на электротранспорт — на 70%. Также жители донской столицы проявляют интерес к системам безопасности (рост составил 50%), медицинскому оборудованию (+45%) и крупной бытовой технике (+27%).



«Востребованность электроники и техники, различных гаджетов, полезных в быту и для личного использования, в целом по Южному федеральному округу, и в частности, в Ростове-на-Дону находится на высоком уровне, поэтому компания продолжает наращивать свое присутствие за счёт новых магазинов, а также пунктов выдачи для получения заказов онлайн», — отметил Вячеслав Морозов, управляющий директор дивизиона «Юг» компании «Ситилинк».



Добраться в новый магазин «Ситилинк» на ул.Малиновского 25 можно на личном и городском транспорте:

от главного автовокзала и ЖД-вокзала — автобус 85А, маршрутки 40, 52, 59;

от бывшего аэропорта и ТЦ «МЕГА» — автобус 85А;

от центрального рынка — автобус 26;

от ТЦ «Горизонт» — маршрутка 56;

от пригородного (старого) автовокзала — автобус 85А, маршрутки 40, 52, 59;

с Северного жилого массива — автобусы 91, 113;

с Военведа — автобусы 91, 113;

с Сельмаша — маршрутки 40, 59;

из Александровки — маршрутка 55.

Время работы нового магазина Citilink — с 10 до 22 часов, без перерывов и выходных.



Напомним, что в Ростове работают ещё два магазина торговой сети «Ситилинк» и семь пунктов выдачи. С их расположением и режимом работы можно познакомиться здесь.