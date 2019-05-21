Госуслуги на Дону — это скидки до 50% для 2,9 млн пользователей!

В стремительном ритме жизни время приобретает особую ценность — порой имеющую денежный эквивалент. По этой причине билет на самолёт, как правило, стоит дороже аналогичного путешествия на автобусе, — а онлайн-оплата, позволяющая избежать очередей, часто сопровождается дополнительной комиссией. Однако есть и приятные исключения!.. Например, портал госуслуг, разработанный компанией «Ростелеком», экономит время и деньги одновременно. В частности, при оплате госпошлин здесь можно сэкономить 30%, а штрафы ГИБДД уменьшаются вдвое. И это лишь некоторые из множества преимуществ, доступных зарегистрированным пользователям. Которых с каждым днём становится всё больше! По данным областного Минсвязи, на текущий момент порталом госуслуг уже пользуются 2,9 млн жителей Ростовской области — три четверти всего населения.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По официальной информации, с января этого года жителями Ростовской области на портале госуслуг заказано более 650 тысяч сервисов. При этом всё большей популярностью пользуется оплата штрафов и госпошлин, — которая теперь доступна без регистрации, авторизации и подтверждающих документов.



Для этого на портале госуслуг достаточно ввести идентификатор начисления (УИН) из квитанции в разделе «Оплата». Портал отправит запрос в систему государственных платежей — и в ответ появится информация по начислению, а также кнопка оплаты.



УИН состоит из 20-25 цифр и в различных платёжных документах называется по-разному. В квитанциях на оплату штрафов Госавтоинспекции УИН указан в графе «Постановление», в документах на оплату налоговых начислений — в графе «Индекс документа». В некоторых квитанциях УИН находится в графе «Код». Идентификатор никогда не повторяется, поэтому начисления невозможно перепутать.



Оплатить начисление можно банковской картой, с мобильного телефона, через Webmoney или «Яндекс.Деньги». Чек приходит на адрес электронной почты, указанный при вводе данных.



Однако особую выгоду на портале госуслуг получают зарегистрированные пользователи. Ведь для них многие платежи возможны со скидкой!.. Например, госпошлины окажутся дешевле на 30%, а штрафы Госавтоинспекции — на 50%. Нужно лишь авторизоваться перед вводом реквизитов и оплатой.



Отметим, что в первом квартале 2019 года жителями Ростовской области совершено 240 тысяч транзакций через портал госуслуг. При этом общая сумма платежей, — с учётом упомянутых выше скидок, — превысила 252 млн рублей.



Растёт и общее количество «электронных граждан» на Дону. По официальным данным сегодня на портале госуслуг уже зарегистрировано 2,9 млн жителей Ростовской области. На 600 тысяч человек больше, чем в минувшем январе.



HА ПРАBAX PEКЛAMЫ