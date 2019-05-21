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Госуслуги на Дону — это скидки до 50% для 2,9 млн пользователей!
В стремительном ритме жизни время приобретает особую ценность — порой имеющую денежный эквивалент. По этой причине билет на самолёт, как правило, стоит дороже аналогичного путешествия на автобусе, — а онлайн-оплата, позволяющая избежать очередей, часто сопровождается дополнительной комиссией. Однако есть и приятные исключения!.. Например, портал госуслуг, разработанный компанией «Ростелеком», экономит время и деньги одновременно. В частности, при оплате госпошлин здесь можно сэкономить 30%, а штрафы ГИБДД уменьшаются вдвое. И это лишь некоторые из множества преимуществ, доступных зарегистрированным пользователям. Которых с каждым днём становится всё больше! По данным областного Минсвязи, на текущий момент порталом госуслуг уже пользуются 2,9 млн жителей Ростовской области — три четверти всего населения.
По официальной информации, с января этого года жителями Ростовской области на портале госуслуг заказано более 650 тысяч сервисов. При этом всё большей популярностью пользуется оплата штрафов и госпошлин, — которая теперь доступна без регистрации, авторизации и подтверждающих документов.
Для этого на портале госуслуг достаточно ввести идентификатор начисления (УИН) из квитанции в разделе «Оплата». Портал отправит запрос в систему государственных платежей — и в ответ появится информация по начислению, а также кнопка оплаты.
УИН состоит из 20-25 цифр и в различных платёжных документах называется по-разному. В квитанциях на оплату штрафов Госавтоинспекции УИН указан в графе «Постановление», в документах на оплату налоговых начислений — в графе «Индекс документа». В некоторых квитанциях УИН находится в графе «Код». Идентификатор никогда не повторяется, поэтому начисления невозможно перепутать.
Оплатить начисление можно банковской картой, с мобильного телефона, через Webmoney или «Яндекс.Деньги». Чек приходит на адрес электронной почты, указанный при вводе данных.
Однако особую выгоду на портале госуслуг получают зарегистрированные пользователи. Ведь для них многие платежи возможны со скидкой!.. Например, госпошлины окажутся дешевле на 30%, а штрафы Госавтоинспекции — на 50%. Нужно лишь авторизоваться перед вводом реквизитов и оплатой.
Отметим, что в первом квартале 2019 года жителями Ростовской области совершено 240 тысяч транзакций через портал госуслуг. При этом общая сумма платежей, — с учётом упомянутых выше скидок, — превысила 252 млн рублей.
Растёт и общее количество «электронных граждан» на Дону. По официальным данным сегодня на портале госуслуг уже зарегистрировано 2,9 млн жителей Ростовской области. На 600 тысяч человек больше, чем в минувшем январе.
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Госуслуги по Интернету
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Если вы хотите узнать о компании как можно больше, лучше всего пообщаться с топ-менеджером. Журналистам юга России в этом плане повезло. Перед представителями СМИ выступил вице-президент — директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов. На встрече в Ольгинке 25 апреля руководитель макрорегиона подчеркнул, что прошедший год был очень успешным для предприятия. Перечень услуг значительно расширился, а в число клиентов вошли даже бывшие конкуренты — телекоммуникационные компании.
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Акция «Бессмертный полк
», стартовавшая в 2012 году, стала доброй традицией для десятков миллионов людей в России и за рубежом. Ежегодно в канун Дня Победы патриоты отдают дань памяти своим предкам — воинам, которые спасли мир от фашизма. При этом неотъемлемый атрибут и символ для участия в акции — портреты солдат-победителей, — можно распечатать совершенно бесплатно.
Для этого жителям Ростова и области достаточно обратиться в ближайший МФЦ с фотографией родственника. Здесь специалисты помогут отсканировать, при необходимости увеличить и распечатать фотографию участника «Бессмертного полка» в формате А4.
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Оформление ипотеки, пожалуй, стоит отнести к числу наиболее ответственных решений, которые человек принимает в жизни. Ведь это касается не только выбора недвижимости, но также срока ипотеки, размера платежа, — и анализа вероятности успешного погашения кредита. Удастся ли членам семьи, как минимум, сохранить текущий уровень дохода?.. Насколько крепкими окажутся семейные узы?.. На какие субсидии можно рассчитывать — и как их правильно оформить?..
Ответить, как минимум, на последние два вопроса жителям Ростовской области помогут бесплатные вебинары по ипотеке.
Ближайший из них состоится уже в пятницу, 26 апреля. Не пропустите полезное событие!
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Современные пенсионеры вполне могут дать фору молодёжи в плане использования Интернета.
В 2018 году Google проанализировал аудиторию Рунета и выяснил интересный факт — почти четверть пользователей оказались старше 55 лет. Более того, в упомянутой фокус-группе 73% выходили в Интернет ежедневно. Действительно, глобальная Сеть позволяет людям в возрасте общаться, невзирая на расстояния (и без расходов на межгород),
получать госуслуги онлайн, работать со справочными материалами, а кому-то — даже вести бизнес в Интернете. Об этих и других возможностях Сети они с увлечением рассказывают на конкурсе «Спасибо Интернету», который проводится уже пятый год подряд при поддержке компании «Ростелеком
» и Пенсионного фонда России.
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Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету
Важнейшим этапом создания «умных городов
» является цифровизация ЖКХ. Ведь гражданин должен чувствовать себя комфортно, — не отвлекаясь на ежемесячную передачу показаний счётчиков (к определённой дате), заполнение квитанций, визиты в ресурсоснабжающие организации, органы сертификации или УК. Решить столь важную задачу в масштабах России взялась компания «Ростелеком
», успешно испытавшая сервис автоматического сбора информации с электросчётчиков.
Как сообщается, для этого были использованы передовые IoT-решения Nokia, развёрнутые на сотовой сети Tele2, — и конечное оборудование отечественных поставщиков.
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