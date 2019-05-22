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Ericsson поможет быстрее запустить 5G в России
Пятое поколение сотовой связи, — и уже построенные сети 4G LTE, — призваны стать основной цифровой экономики России. Однако масштабный запуск 5G требует серьёзных предварительных испытаний пользовательских устройств и сетевого оборудования. Для этих целей компания Ericsson запустила в Москве собственный центр 5G-инноваций. Он объединил тестовую лабораторию, «Академию Ericsson» — и демо-студию с новейшим оборудованием в сфере 5G и «интернета вещей». Воспользоваться услугами центра 5G-инноваций могут российские операторы связи и производители оборудования, — а также студенты, которым предстоит строить и обслуживать сети пятого поколения в ближайшем будущем.
С первых дней работы «Центр 5G-инноваций Ericsson» в Москве займётся тестированием и адаптацией под российские требования пользовательских устройств нового стандарта, — а также сценариев использования 5G на рабочей сети. При этом особое внимание будет уделено развитию в России фиксировано-беспроводного доступа, частных сетей LTE и 5G, совместному использованию частотного ресурса между технологиями и другим аспектам применения нового поколения стандартов (включая, разумеется, беспилотный транспорт).
К данной работе компания Ericsson планирует активно привлекать отечественных операторов связи и российских производителей 5G-оборудования. А инвестиции в данный проект за 2019-2021 годы составят порядка 1 миллиарда рублей.
«Cети 5G станут драйвером реализации национальной программы "Цифровая экономика", — отметил президент Ericsson в России Себастиан Толстой. — Компания Ericsson инвестирует в подготовку специалистов и развитие телекоммуникационного рынка России уже более 138 лет. Новый центр 5G-инноваций Ericsson в Москве объединяет проверенные мировыми лидерами технологии и локальную экспертизу и будет способствовать успешному развёртыванию 5G в России».
Уже сегодня в тестовой лаборатории Ericsson установлены и полностью интегрированы основные элементы сетей GSM, WCDMA, LTE, — а также развёрнута постоянно действующая end-to-end (е2е) сеть, включающая 5G Radio, 5G Core, контроллеры устройств на сайтах, системы OSS/BSS. Последние, в частности, включают Ericsson Network Management, систему автоматического тестирования и приёмки, частные сети LTE, технологии VoLTE и NB-IoT.
Работоспособость сети в центре 5G-инноваций обеспечивается в непрерывном режиме (24/7). Это позволяет проводить тесты в максимально сжатые сроки, поддерживать большинство возможных сценариев — и организовывать удалённые демонстрации с использованием аппаратных платформ Ericsson и основных поставщиков серверного оборудования.
А ещё в центре 5G-инноваций Ericsson открыта демо-студия, где демонстрируются новинки, представляющие наибольший интерес для российских заказчиков.
Важной частью московского центра 5G-инноваций является Ericsson Academy, на базе которой проводятся тренинги для более чем 1000 специалистов российских операторов и студентов ежегодно. Во время занятий сотрудники сотовых операторов проходят обучение на оборудовании, которое установлено или планируется к инсталляции в российских сетях мобильной связи.
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4G в Ростове
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Долгожданные майские праздники, которые продлятся 12 дней (исключая 6-8 число), — и летний сезон отпусков, — отличное время для зарубежных путешествий. А значит, вопрос сотовых тарифов в международном роуминге
вновь становится актуальным!.. На этом фоне ростовский «Билайн
» значительно снизил стоимость трафика по услуге «Безлимитный Интернет в роуминге». С 18 апреля абоненты компании могут заказать дополнительный гигабайт на максимальной скорости всего за 99 рублей
вместо нынешних полутора тысяч. И это предложение на постоянной основе будет действовать в более чем 100 странах мира!
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Сотовые сервисы «Ростелекома»
продолжают радовать выгодными условиями обслуживания. Сегодня абонентам уже доступны бесплатные внутрисетевые звонки (на городские и мобильные номера «Ростелекома»),
безлимитный трафик на соцсети и месенджеры, — а также перенос остатков пакетов на следующий месяц и обмен «лишних» минут на гигабайты Интернета. Но и это ещё не всё!.. Теперь клиенты, желающие перенести мобильный номер в сеть «Ростелекома»,
могут рассчитывать на 20% скидку в первые полгода обслуживания. Специальное предложение действует на всей территории Ростовской области. А оставить заявку на переход в «Ростелеком» со своим номером
можно, в том числе, онлайн, по нашей ссылке.
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Компания «Теле2 Ростов
» подвела итоги развития региональной сети дистрибуции в 2018 году. Прошлый год оказался весьма удачным для сотового дискаунтера!.. В частности, дилерская сеть Tele2 в Ростовской области выросла на 6%, — а ключевой показатель лояльности NPS достиг 44% (на 15 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента). Одновременно с этим «Теле2» отмечает существенный рост популярности неоператорских сервисов в монобрендовых салонах компании. В числе популярных услуг — настройка смартфонов, страхование техники, а также покупка авиабилетов, оплата кредитов, денежные переводы и пополнение банковских карт. Но всё-таки главное — это недорогой 4G от «Теле2».
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Несмотря на окончание очередного «сезона праздников», компания «Билайн
» продолжает дарить подарки своим абонентам. Очередным сюрпризом стало продление акции «Раздавай безлимит» до конца марта.
Напомним, что по условиям данного предложения любой пользователь тарифа «Анлим» может бесплатно делиться 4G LTE в течение часа ежесуточно. А при необходимости продлить раздачу абоненты «Билайна» могут это сделать на выгодных условиях. Подробности специального предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
Вчера компания МТС
объявила о старте акции «Скидка моей семье» в Ростовской области. Жители 14 городов, — включая Ростов-на-Дону, — получили возможность ощутимо уменьшить расходы на сотовую связь
для родных и близких. Причём дисконт может действовать одновременно на 5 номеров МТС, зарегистрированных в этом же регионе (за исключением телефона инициатора скидки, который должен являться абонентом пакетного тарифа «Весь МТС Супер ТВ»).
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