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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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22 мая 2019, 4G в Ростове

Ericsson поможет быстрее запустить 5G в России

Ericsson открыл российский центр 5G-инновацийПятое поколение сотовой связи, — и уже построенные сети 4G LTE, — призваны стать основной цифровой экономики России. Однако масштабный запуск 5G требует серьёзных предварительных испытаний пользовательских устройств и сетевого оборудования. Для этих целей компания Ericsson запустила в Москве собственный центр 5G-инноваций. Он объединил тестовую лабораторию, «Академию Ericsson» — и демо-студию с новейшим оборудованием в сфере 5G и «интернета вещей». Воспользоваться услугами центра 5G-инноваций могут российские операторы связи и производители оборудования, — а также студенты, которым предстоит строить и обслуживать сети пятого поколения в ближайшем будущем.

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С первых дней работы «Центр 5G-инноваций Ericsson» в Москве займётся тестированием и адаптацией под российские требования пользовательских устройств нового стандарта, — а также сценариев использования 5G на рабочей сети. При этом особое внимание будет уделено развитию в России фиксировано-беспроводного доступа, частных сетей LTE и 5G, совместному использованию частотного ресурса между технологиями и другим аспектам применения нового поколения стандартов (включая, разумеется, беспилотный транспорт).

К данной работе компания Ericsson планирует активно привлекать отечественных операторов связи и российских производителей 5G-оборудования. А инвестиции в данный проект за 2019-2021 годы составят порядка 1 миллиарда рублей.

«Cети 5G станут драйвером реализации национальной программы "Цифровая экономика", — отметил президент Ericsson в России Себастиан Толстой. — Компания Ericsson инвестирует в подготовку специалистов и развитие телекоммуникационного рынка России уже более 138 лет. Новый центр 5G-инноваций Ericsson в Москве объединяет проверенные мировыми лидерами технологии и локальную экспертизу и будет способствовать успешному развёртыванию 5G в России».

Уже сегодня в тестовой лаборатории Ericsson установлены и полностью интегрированы основные элементы сетей GSM, WCDMA, LTE, — а также развёрнута постоянно действующая end-to-end (е2е) сеть, включающая 5G Radio, 5G Core, контроллеры устройств на сайтах, системы OSS/BSS. Последние, в частности, включают Ericsson Network Management, систему автоматического тестирования и приёмки, частные сети LTE, технологии VoLTE и NB-IoT.

Работоспособость сети в центре 5G-инноваций обеспечивается в непрерывном режиме (24/7). Это позволяет проводить тесты в максимально сжатые сроки, поддерживать большинство возможных сценариев — и организовывать удалённые демонстрации с использованием аппаратных платформ Ericsson и основных поставщиков серверного оборудования.

А ещё в центре 5G-инноваций Ericsson открыта демо-студия, где демонстрируются новинки, представляющие наибольший интерес для российских заказчиков.

Важной частью московского центра 5G-инноваций является Ericsson Academy, на базе которой проводятся тренинги для более чем 1000 специалистов российских операторов и студентов ежегодно. Во время занятий сотрудники сотовых операторов проходят обучение на оборудовании, которое установлено или планируется к инсталляции в российских сетях мобильной связи.

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4G в Ростове

Роуминг «Билайн» готов стать почти бесплатным


Долгожданные майские праздники, которые продлятся 12 дней (исключая 6-8 число), — и летний сезон отпусков, — отличное время для зарубежных путешествий. А значит, вопрос сотовых тарифов в международном роуминге вновь становится актуальным!.. На этом фоне ростовский «Билайн» значительно снизил стоимость трафика по услуге «Безлимитный Интернет в роуминге». С 18 апреля абоненты компании могут заказать дополнительный гигабайт на максимальной скорости всего за 99 рублей вместо нынешних полутора тысяч. И это предложение на постоянной основе будет действовать в более чем 100 странах мира!
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Смена оператора? Переходите со скидкой 20% — и своим номером!


Сотовые сервисы «Ростелекома» продолжают радовать выгодными условиями обслуживания. Сегодня абонентам уже доступны бесплатные внутрисетевые звонки (на городские и мобильные номера «Ростелекома»), безлимитный трафик на соцсети и месенджеры, — а также перенос остатков пакетов на следующий месяц и обмен «лишних» минут на гигабайты Интернета. Но и это ещё не всё!.. Теперь клиенты, желающие перенести мобильный номер в сеть «Ростелекома», могут рассчитывать на 20% скидку в первые полгода обслуживания. Специальное предложение действует на всей территории Ростовской области. А оставить заявку на переход в «Ростелеком» со своим номером можно, в том числе, онлайн, по нашей ссылке.
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Мы любим недорогой 4G от ТELE2


Компания «Теле2 Ростов» подвела итоги развития региональной сети дистрибуции в 2018 году. Прошлый год оказался весьма удачным для сотового дискаунтера!.. В частности, дилерская сеть Tele2 в Ростовской области выросла на 6%, — а ключевой показатель лояльности NPS достиг 44% (на 15 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента). Одновременно с этим «Теле2» отмечает существенный рост популярности неоператорских сервисов в монобрендовых салонах компании. В числе популярных услуг — настройка смартфонов, страхование техники, а также покупка авиабилетов, оплата кредитов, денежные переводы и пополнение банковских карт. Но всё-таки главное — это недорогой 4G от «Теле2».
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«Билайн» продлил бесплатную раздачу 4G-безлимита


Несмотря на окончание очередного «сезона праздников», компания «Билайн» продолжает дарить подарки своим абонентам. Очередным сюрпризом стало продление акции «Раздавай безлимит» до конца марта. Напомним, что по условиям данного предложения любой пользователь тарифа «Анлим» может бесплатно делиться 4G LTE в течение часа ежесуточно. А при необходимости продлить раздачу абоненты «Билайна» могут это сделать на выгодных условиях. Подробности специального предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Бессрочные семейные скидки МТС сэкономят до 40%


Вчера компания МТС объявила о старте акции «Скидка моей семье» в Ростовской области. Жители 14 городов, — включая Ростов-на-Дону, — получили возможность ощутимо уменьшить расходы на сотовую связь для родных и близких. Причём дисконт может действовать одновременно на 5 номеров МТС, зарегистрированных в этом же регионе (за исключением телефона инициатора скидки, который должен являться абонентом пакетного тарифа «Весь МТС Супер ТВ»).
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