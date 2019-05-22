Ericsson поможет быстрее запустить 5G в России

Пятое поколение сотовой связи, — и уже построенные сети 4G LTE, — призваны стать основной цифровой экономики России. Однако масштабный запуск 5G требует серьёзных предварительных испытаний пользовательских устройств и сетевого оборудования. Для этих целей компания Ericsson запустила в Москве собственный центр 5G-инноваций. Он объединил тестовую лабораторию, «Академию Ericsson» — и демо-студию с новейшим оборудованием в сфере 5G и «интернета вещей». Воспользоваться услугами центра 5G-инноваций могут российские операторы связи и производители оборудования, — а также студенты, которым предстоит строить и обслуживать сети пятого поколения в ближайшем будущем.

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С первых дней работы «Центр 5G-инноваций Ericsson» в Москве займётся тестированием и адаптацией под российские требования пользовательских устройств нового стандарта, — а также сценариев использования 5G на рабочей сети. При этом особое внимание будет уделено развитию в России фиксировано-беспроводного доступа, частных сетей LTE и 5G, совместному использованию частотного ресурса между технологиями и другим аспектам применения нового поколения стандартов (включая, разумеется, беспилотный транспорт).



К данной работе компания Ericsson планирует активно привлекать отечественных операторов связи и российских производителей 5G-оборудования. А инвестиции в данный проект за 2019-2021 годы составят порядка 1 миллиарда рублей.



«Cети 5G станут драйвером реализации национальной программы "Цифровая экономика", — отметил президент Ericsson в России Себастиан Толстой. — Компания Ericsson инвестирует в подготовку специалистов и развитие телекоммуникационного рынка России уже более 138 лет. Новый центр 5G-инноваций Ericsson в Москве объединяет проверенные мировыми лидерами технологии и локальную экспертизу и будет способствовать успешному развёртыванию 5G в России».



Уже сегодня в тестовой лаборатории Ericsson установлены и полностью интегрированы основные элементы сетей GSM, WCDMA, LTE, — а также развёрнута постоянно действующая end-to-end (е2е) сеть, включающая 5G Radio, 5G Core, контроллеры устройств на сайтах, системы OSS/BSS. Последние, в частности, включают Ericsson Network Management, систему автоматического тестирования и приёмки, частные сети LTE, технологии VoLTE и NB-IoT.



Работоспособость сети в центре 5G-инноваций обеспечивается в непрерывном режиме (24/7). Это позволяет проводить тесты в максимально сжатые сроки, поддерживать большинство возможных сценариев — и организовывать удалённые демонстрации с использованием аппаратных платформ Ericsson и основных поставщиков серверного оборудования.



А ещё в центре 5G-инноваций Ericsson открыта демо-студия, где демонстрируются новинки, представляющие наибольший интерес для российских заказчиков.



Важной частью московского центра 5G-инноваций является Ericsson Academy, на базе которой проводятся тренинги для более чем 1000 специалистов российских операторов и студентов ежегодно. Во время занятий сотрудники сотовых операторов проходят обучение на оборудовании, которое установлено или планируется к инсталляции в российских сетях мобильной связи.