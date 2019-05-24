Мощности ветроэлектростанций хватит на всю Ростовскую область

23 мая на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити» был заложен первый камень в основание ветропарка. По официальной информации, первая в Ростовской области ветроэлектростанция начнёт работу уже в следующем году, — а её мощность составит 90 МВт (почти в 10 раз меньше, чем у каждого из энергоблоков РоАЭС — ред.) При этом, для выработки электроэнергии «Азовской ВЭС» не потребуется ядерное топливо, а в сравнении с ТЭС ветропарк позволит избежать выброса в атмосферу около 260 000 тонн углекислого газа.

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Строительство азовского ветропарка будет вести компания «Энел Россия» — дочернее предприятие итальянской группы Enel, выигравшее в 2017 году тендер Правительства РФ. В рамках данного контракта известный производитель оборудования для электростанций запустит две ВЭС — в Азове (мощностью 90 МВт) и Мурманске (201 МВт).



При этом объём инвестиций в проект «Азовской ВЭС» составит более 10 млрд рублей. На эти средства планируется построить 26 турбин на площади 133 га, — обеспечив ежегодную выработку около 300 ГВтч электроэнергии.



Таким образом, «Азовская ВЭС» обеспечит «зелёной» электроэнергией не только Ростовскую область, но и соседние регионы, — способствуя их динамичному развитию. Ведь по официальной информации, вырабатываемая в регионе мощность примерно вдвое превышает её потребление.



Запуск азовского ветропарка в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. Причём эта ВЭС будет в регионе не единственной!..



«Наши природные ресурсы, кадровые и индустриальные возможности позволили начать в донском регионе сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии закладки первого камня «Азовской ВЭС».



Вероятно, следующим проектом в регионе станет ветропарк на базе отечественного оборудования, анонсированный в 2017 году. Напомним, что выпуск турбин, преобразующих энергию ветра в электричество, планируется организовать на таганрогском заводе «Красный котельщик». Обеспечив при этом не только экологически чистую генерацию электричества, но и новые рабочие места в «умном городе» будущего.