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Перепись населения 2020 года будет цифровой
На минувшей неделе руководители Федеральной службы государственной статистики в ЮФО и СКФО обсудили подготовку ко «Всероссийской переписи населения 2020», — которая впервые пройдёт в цифровой форме. Одной из ключевых площадок для анкетирования станет сайт «Госуслуги», доступ к которому уже имеют три четверти жителей Ростовской области. При этом для участия в переписи 2020 года пользователям данного портала потребуется подтверждённая учётная запись — и качественная интернет-связь, ставшая предметом особого внимания на совещании.
Напомним, что «Всероссийская цифровая перепись населения» пройдёт в октябре 2020 года. Однако подготовка к столь масштабному мероприятию уже ведётся полным ходом, — с привлечением руководителей региональных министерств информационных технологий и связи.
Ведь за оставшееся время необходимо не только проинформировать население о необходимости участия в переписи, но и максимально облегчить заполнение анкеты гражданами. Для этого, в частности, планируется обеспечить максимально дружественный интерфейс опросника, — а также уделить особое внимание наличию Интернета в отдалённых посёлках. Где даже при отсутствии устойчивого сотового покрытия должен быть доступен бесплатный Wi-Fi (см. пример сервисов от «Ростелекома» по ссылке).
Также, — помимо информирования о сроках и способе проведения переписи, — граждан следует предупредить о необходимости иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Напомним, что для этого после онлайн-регистрации необходимо посетить ближайший МФЦ или центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.
А ещё подтвердить учётную запись портала госуслуг можно в системах «Сбербанк Онлайн», интернет-банках «Тинькофф» и «Почта Банк» (если вы являетесь клиентом соответствующих финансовых учреждений), — либо используя цифровую электронную подпись.
Нужно ли участвовать в переписи населения?.. Безусловно, да — ведь данные, полученные в ходе всероссийского анкетирования, позволят государству лучше узнать своих граждан и более тщательно планировать свою социальную и экономическую политику. Таким образом, грядущая перепись населения является не обязанностью, а привилегией граждан, желающих активно влиять на судьбу страны, своих родных и близких. А цифровые технологии, продвинутая авторизация каждого участника, — и эффективная обработка «больших данных», — позволят тщательно изучить интересы, предпочтения и надежды россиян.
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Госуслуги по Интернету
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