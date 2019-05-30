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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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30 мая 2019, 4G в Ростове

В каком вузе изучают 5G?

Студенты РФ освоят 5G на практикеЗапуск и развитие любой новой технологии невозможны без качественной подготовки специалистов. И сети 5G не исключение!.. Проектировать, строить и обслуживать IT-инфраструктуру для цифровой экономики России должны настоящие профессионалы. Для обучения которых объединили усилия один из ведущих технических ВУЗов страны, — МАИ, — и компания Ericsson, недавно открывшая в Москве собственный центр 5G-инноваций. Более того, в рамках подписанного вчера соглашения, Ericsson и МАИ будут совместно вести научные исследования по дальнейшему улучшению стандарта 5G.

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Соглашение между компанией Ericsson и Московским авиационным институтом было подписано 29 мая на совместной конференции в IT-центре МАИ. Здесь стороны обсудили грядущее партнёрство, которое не будет ограничиваться обучением студентов технического ВУЗа и их практиками на базе нового центра 5G-инноваций Ericsson.

Помимо этого, руководство Ericsson и преподаватели МАИ сформулируют целый перечень направлений для ведения совместных научно-исследовательских работ — и предложения по созданию общей научно-исследовательской лаборатории. Таким образом, партнёры будут не только готовить специалистов для активного внедрения 5G в России, но и развивать новый стандарт беспроводной связи.

Полученные результаты будут тестироваться компанией Ericsson на собственном оборудовании, — и публиковаться в научных изданиях. В частности, собираются совместно издавать учебные пособия, монографии, — а также проводить круглые столы и научные семинары.

«Компания Ericsson работает в России 138 лет. За эти годы мы как самостоятельно, так и вместе с операторами, реализовали множество важных для страны проектов, имеющих экономическую и научно-исследовательскую ценность. Все они не только способствуют развитию отечественной отрасли телекоммуникаций, но и стимулируют рост экономики в целом, — отмечает президент Ericsson в России Себастиан Толстой. — Соглашение с МАИ — ещё один важный шаг, благодаря которому страна получит ценных специалистов в технически сложной области, что соответствует курсу на цифровизацию экономики, выбранному президентом России».

Кстати, подписанное соглашение предусматривает возможность совмещения студентами МАИ работы в Ericsson и образовательного процесса. Таким образом, будущие выпускники смогут получать необходимые им практические навыки и теоретическую подготовку в ВУЗе (а также иметь дополнительный источник дохода, что, учитывая размер стипендии, тоже весьма важно — ред.)

«Партнёрство с Ericsson расширяет границы сотрудничества университета с производством и бизнесом и позволит готовить высокопрофессиональные востребованные кадры, — подчеркивает проректор МАИ по стратегическому развитию Александр Шемяков. — IT-Центр МАИ — федеральная инновационная площадка, которая объединяет самые перспективные направления подготовки специалистов, реализуемые с привлечением лучших кадров из IT и телекома».

Напомним, что Ericsson уже строит коммерческие 5G сети по всему миру, к примеру, в Саудовской Аравии.

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4G в Ростове

Ericsson поможет быстрее запустить 5G в России


Пятое поколение сотовой связи, — и уже построенные сети 4G LTE, — призваны стать основной цифровой экономики России. Однако масштабный запуск 5G требует серьёзных предварительных испытаний пользовательских устройств и сетевого оборудования. Для этих целей компания Ericsson запустила в Москве собственный центр 5G-инноваций. Он объединил тестовую лабораторию, «Академию Ericsson» — и демо-студию с новейшим оборудованием в сфере 5G и «интернета вещей». Воспользоваться услугами центра 5G-инноваций могут российские операторы связи и производители оборудования, — а также студенты, которым предстоит строить и обслуживать сети пятого поколения в ближайшем будущем.
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Роуминг «Билайн» готов стать почти бесплатным


Долгожданные майские праздники, которые продлятся 12 дней (исключая 6-8 число), — и летний сезон отпусков, — отличное время для зарубежных путешествий. А значит, вопрос сотовых тарифов в международном роуминге вновь становится актуальным!.. На этом фоне ростовский «Билайн» значительно снизил стоимость трафика по услуге «Безлимитный Интернет в роуминге». С 18 апреля абоненты компании могут заказать дополнительный гигабайт на максимальной скорости всего за 99 рублей вместо нынешних полутора тысяч. И это предложение на постоянной основе будет действовать в более чем 100 странах мира!
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Сотовые сервисы «Ростелекома» продолжают радовать выгодными условиями обслуживания. Сегодня абонентам уже доступны бесплатные внутрисетевые звонки (на городские и мобильные номера «Ростелекома»), безлимитный трафик на соцсети и месенджеры, — а также перенос остатков пакетов на следующий месяц и обмен «лишних» минут на гигабайты Интернета. Но и это ещё не всё!.. Теперь клиенты, желающие перенести мобильный номер в сеть «Ростелекома», могут рассчитывать на 20% скидку в первые полгода обслуживания. Специальное предложение действует на всей территории Ростовской области. А оставить заявку на переход в «Ростелеком» со своим номером можно, в том числе, онлайн, по нашей ссылке.
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Мы любим недорогой 4G от ТELE2


Компания «Теле2 Ростов» подвела итоги развития региональной сети дистрибуции в 2018 году. Прошлый год оказался весьма удачным для сотового дискаунтера!.. В частности, дилерская сеть Tele2 в Ростовской области выросла на 6%, — а ключевой показатель лояльности NPS достиг 44% (на 15 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента). Одновременно с этим «Теле2» отмечает существенный рост популярности неоператорских сервисов в монобрендовых салонах компании. В числе популярных услуг — настройка смартфонов, страхование техники, а также покупка авиабилетов, оплата кредитов, денежные переводы и пополнение банковских карт. Но всё-таки главное — это недорогой 4G от «Теле2».
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«Билайн» продлил бесплатную раздачу 4G-безлимита


Несмотря на окончание очередного «сезона праздников», компания «Билайн» продолжает дарить подарки своим абонентам. Очередным сюрпризом стало продление акции «Раздавай безлимит» до конца марта. Напомним, что по условиям данного предложения любой пользователь тарифа «Анлим» может бесплатно делиться 4G LTE в течение часа ежесуточно. А при необходимости продлить раздачу абоненты «Билайна» могут это сделать на выгодных условиях. Подробности специального предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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