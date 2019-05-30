В каком вузе изучают 5G?

Запуск и развитие любой новой технологии невозможны без качественной подготовки специалистов. И сети 5G не исключение!.. Проектировать, строить и обслуживать IT-инфраструктуру для цифровой экономики России должны настоящие профессионалы. Для обучения которых объединили усилия один из ведущих технических ВУЗов страны, — МАИ, — и компания Ericsson, недавно открывшая в Москве собственный центр 5G-инноваций. Более того, в рамках подписанного вчера соглашения, Ericsson и МАИ будут совместно вести научные исследования по дальнейшему улучшению стандарта 5G.

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Соглашение между компанией Ericsson и Московским авиационным институтом было подписано 29 мая на совместной конференции в IT-центре МАИ. Здесь стороны обсудили грядущее партнёрство, которое не будет ограничиваться обучением студентов технического ВУЗа и их практиками на базе нового центра 5G-инноваций Ericsson.



Помимо этого, руководство Ericsson и преподаватели МАИ сформулируют целый перечень направлений для ведения совместных научно-исследовательских работ — и предложения по созданию общей научно-исследовательской лаборатории. Таким образом, партнёры будут не только готовить специалистов для активного внедрения 5G в России, но и развивать новый стандарт беспроводной связи.



Полученные результаты будут тестироваться компанией Ericsson на собственном оборудовании, — и публиковаться в научных изданиях. В частности, собираются совместно издавать учебные пособия, монографии, — а также проводить круглые столы и научные семинары.



«Компания Ericsson работает в России 138 лет. За эти годы мы как самостоятельно, так и вместе с операторами, реализовали множество важных для страны проектов, имеющих экономическую и научно-исследовательскую ценность. Все они не только способствуют развитию отечественной отрасли телекоммуникаций, но и стимулируют рост экономики в целом, — отмечает президент Ericsson в России Себастиан Толстой. — Соглашение с МАИ — ещё один важный шаг, благодаря которому страна получит ценных специалистов в технически сложной области, что соответствует курсу на цифровизацию экономики, выбранному президентом России».



Кстати, подписанное соглашение предусматривает возможность совмещения студентами МАИ работы в Ericsson и образовательного процесса. Таким образом, будущие выпускники смогут получать необходимые им практические навыки и теоретическую подготовку в ВУЗе (а также иметь дополнительный источник дохода, что, учитывая размер стипендии, тоже весьма важно — ред.)



«Партнёрство с Ericsson расширяет границы сотрудничества университета с производством и бизнесом и позволит готовить высокопрофессиональные востребованные кадры, — подчеркивает проректор МАИ по стратегическому развитию Александр Шемяков. — IT-Центр МАИ — федеральная инновационная площадка, которая объединяет самые перспективные направления подготовки специалистов, реализуемые с привлечением лучших кадров из IT и телекома».



Напомним, что Ericsson уже строит коммерческие 5G сети по всему миру, к примеру, в Саудовской Аравии.