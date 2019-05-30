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В каком вузе изучают 5G?
Запуск и развитие любой новой технологии невозможны без качественной подготовки специалистов. И сети 5G не исключение!.. Проектировать, строить и обслуживать IT-инфраструктуру для цифровой экономики России должны настоящие профессионалы. Для обучения которых объединили усилия один из ведущих технических ВУЗов страны, — МАИ, — и компания Ericsson, недавно открывшая в Москве собственный центр 5G-инноваций. Более того, в рамках подписанного вчера соглашения, Ericsson и МАИ будут совместно вести научные исследования по дальнейшему улучшению стандарта 5G.
Соглашение между компанией Ericsson и Московским авиационным институтом было подписано 29 мая на совместной конференции в IT-центре МАИ. Здесь стороны обсудили грядущее партнёрство, которое не будет ограничиваться обучением студентов технического ВУЗа и их практиками на базе нового центра 5G-инноваций Ericsson.
Помимо этого, руководство Ericsson и преподаватели МАИ сформулируют целый перечень направлений для ведения совместных научно-исследовательских работ — и предложения по созданию общей научно-исследовательской лаборатории. Таким образом, партнёры будут не только готовить специалистов для активного внедрения 5G в России, но и развивать новый стандарт беспроводной связи.
Полученные результаты будут тестироваться компанией Ericsson на собственном оборудовании, — и публиковаться в научных изданиях. В частности, собираются совместно издавать учебные пособия, монографии, — а также проводить круглые столы и научные семинары.
«Компания Ericsson работает в России 138 лет. За эти годы мы как самостоятельно, так и вместе с операторами, реализовали множество важных для страны проектов, имеющих экономическую и научно-исследовательскую ценность. Все они не только способствуют развитию отечественной отрасли телекоммуникаций, но и стимулируют рост экономики в целом, — отмечает президент Ericsson в России Себастиан Толстой. — Соглашение с МАИ — ещё один важный шаг, благодаря которому страна получит ценных специалистов в технически сложной области, что соответствует курсу на цифровизацию экономики, выбранному президентом России».
Кстати, подписанное соглашение предусматривает возможность совмещения студентами МАИ работы в Ericsson и образовательного процесса. Таким образом, будущие выпускники смогут получать необходимые им практические навыки и теоретическую подготовку в ВУЗе (а также иметь дополнительный источник дохода, что, учитывая размер стипендии, тоже весьма важно — ред.)
«Партнёрство с Ericsson расширяет границы сотрудничества университета с производством и бизнесом и позволит готовить высокопрофессиональные востребованные кадры, — подчеркивает проректор МАИ по стратегическому развитию Александр Шемяков. — IT-Центр МАИ — федеральная инновационная площадка, которая объединяет самые перспективные направления подготовки специалистов, реализуемые с привлечением лучших кадров из IT и телекома».
Напомним, что Ericsson уже строит коммерческие 5G сети по всему миру, к примеру, в Саудовской Аравии.
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4G в Ростове
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Пятое поколение сотовой связи, — и уже построенные сети 4G LTE, — призваны стать основной цифровой экономики России. Однако масштабный запуск 5G требует серьёзных предварительных испытаний пользовательских устройств и сетевого оборудования. Для этих целей компания Ericsson
запустила в Москве собственный центр 5G-инноваций.
Он объединил тестовую лабораторию, «Академию Ericsson» — и демо-студию с новейшим оборудованием в сфере 5G и «интернета вещей». Воспользоваться услугами центра 5G-инноваций могут российские операторы связи и производители оборудования, — а также студенты, которым предстоит строить и обслуживать сети пятого поколения в ближайшем будущем.
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Долгожданные майские праздники, которые продлятся 12 дней (исключая 6-8 число), — и летний сезон отпусков, — отличное время для зарубежных путешествий. А значит, вопрос сотовых тарифов в международном роуминге
вновь становится актуальным!.. На этом фоне ростовский «Билайн
» значительно снизил стоимость трафика по услуге «Безлимитный Интернет в роуминге». С 18 апреля абоненты компании могут заказать дополнительный гигабайт на максимальной скорости всего за 99 рублей
вместо нынешних полутора тысяч. И это предложение на постоянной основе будет действовать в более чем 100 странах мира!
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Сотовые сервисы «Ростелекома»
продолжают радовать выгодными условиями обслуживания. Сегодня абонентам уже доступны бесплатные внутрисетевые звонки (на городские и мобильные номера «Ростелекома»),
безлимитный трафик на соцсети и месенджеры, — а также перенос остатков пакетов на следующий месяц и обмен «лишних» минут на гигабайты Интернета. Но и это ещё не всё!.. Теперь клиенты, желающие перенести мобильный номер в сеть «Ростелекома»,
могут рассчитывать на 20% скидку в первые полгода обслуживания. Специальное предложение действует на всей территории Ростовской области. А оставить заявку на переход в «Ростелеком» со своим номером
можно, в том числе, онлайн, по нашей ссылке.
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Компания «Теле2 Ростов
» подвела итоги развития региональной сети дистрибуции в 2018 году. Прошлый год оказался весьма удачным для сотового дискаунтера!.. В частности, дилерская сеть Tele2 в Ростовской области выросла на 6%, — а ключевой показатель лояльности NPS достиг 44% (на 15 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента). Одновременно с этим «Теле2» отмечает существенный рост популярности неоператорских сервисов в монобрендовых салонах компании. В числе популярных услуг — настройка смартфонов, страхование техники, а также покупка авиабилетов, оплата кредитов, денежные переводы и пополнение банковских карт. Но всё-таки главное — это недорогой 4G от «Теле2».
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
Несмотря на окончание очередного «сезона праздников», компания «Билайн
» продолжает дарить подарки своим абонентам. Очередным сюрпризом стало продление акции «Раздавай безлимит» до конца марта.
Напомним, что по условиям данного предложения любой пользователь тарифа «Анлим» может бесплатно делиться 4G LTE в течение часа ежесуточно. А при необходимости продлить раздачу абоненты «Билайна» могут это сделать на выгодных условиях. Подробности специального предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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