TechnoDrive награждён специальным дипломом за публикацию о 5G

30 мая компания «Ростелеком» подвела итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» на юге России. Участниками данного состязания стали сотни журналистов ЮФО и СКФО, пишущих об ИТ-инновациях, — среди которых сети 5G и биометрическая идентификация. В частности, публикация «TechnoDrive протестировал беспилотный 5G-автобус в Сколково» стала дипломантом конкурса. А ростовский журналист Наталья Горова со статьёй «Облачное будущее» вышла в финал — и отправится покорять Москву уже 17 июня.

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Награждение победителей регионального этапа конкурса состоялось в формате видеоконференции. В ней приняли участие 9 филиалов «Ростелеком-Юг», включая дирекцию макрорегиона в Краснодаре. В начале торжественной церемонии к участникам мероприятия обратился директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов.



«В этом году на конкурс было подано беспрецедентное для юга количество работ — около 300. Для нас — это демонстрация возрастающего интереса журналистов и российского общества к цифровизации страны, — отметил Денис Лысов. — Мы благодарны всем, кто принял участие в конкурсе и уверены, что от качественной информационной работы, которую ведут СМИ, рассказывая простым языком о сложных технологических преобразованиях во всех сферах жизни, зависит наш общий успех».



Одним из ИТ-трендов 2019 года оказались сети 5G уже тестируемые в России. Причём речь идёт как о развитии технологии в стенах университетов, так и о практических испытаниях. Одним из которых является тест-драйв беспилотных автобусов в Сколково с участием журналистов. Публикация TechnoDrive на эту тему стала дипломантом регионального этапа конкурса.



«Для нашей редакции это уже седьмая награда, — отметил издатель TechnoDrive Борис Зубов. — Самый знаковый конкурс, безусловно, проводит именно "Ростелеком", но работу сайта отмечают отраслевыми призами и другие операторы, а также АО "РВК"».



Но вернёмcя к технологиям. Ещё одним хорошим примером здесь является биометрия, активно внедряемая компанией «Ростелекомом» в повседневной жизни. Кстати, именно за публикацию на эту тему TechnoDrive был признан лидером всероссийского конкурса журналистов в 2017 году.



В этом году наградой для финалистов конкурса станет поездка в главный офис компании Ericsson (Стокгольм). Побороться за который сможет ростовчанка Наталья Горова, занявшая первое место в номинации «Печатная пресса».



Также компания «Ростелеком» отметила дипломами работы других участников конкурса. Среди которых известные ростовские журналисты Андрей Бакеев, Павел Лысенко, Каролина Стрельцова, Сергей Деркачёв, Ксения Золотарёва, Вера Волошинова, Виктория Некрасова, Людмила Кравцова и Виктория Смородина.



Тем временем, информационные технологии на Дону продолжают стремительно развиваться — давая всё новые поводы для публикаций. Которые, вполне возможно, станут участниками очередного девятого конкурса «Ростелекома» для журналистов. Ведь это состязание, проходящее уже 8 лет подряд, стало для компании доброй традицией. И число заявок, подаваемых на рассмотрение жюри, в одном лишь 2018 году приблизилось к двум тысячам.