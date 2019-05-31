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TechnoDrive награждён специальным дипломом за публикацию о 5G
30 мая компания «Ростелеком» подвела итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» на юге России. Участниками данного состязания стали сотни журналистов ЮФО и СКФО, пишущих об ИТ-инновациях, — среди которых сети 5G и биометрическая идентификация. В частности, публикация «TechnoDrive протестировал беспилотный 5G-автобус в Сколково» стала дипломантом конкурса. А ростовский журналист Наталья Горова со статьёй «Облачное будущее» вышла в финал — и отправится покорять Москву уже 17 июня.
Награждение победителей регионального этапа конкурса состоялось в формате видеоконференции. В ней приняли участие 9 филиалов «Ростелеком-Юг», включая дирекцию макрорегиона в Краснодаре. В начале торжественной церемонии к участникам мероприятия обратился директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов.
«В этом году на конкурс было подано беспрецедентное для юга количество работ — около 300. Для нас — это демонстрация возрастающего интереса журналистов и российского общества к цифровизации страны, — отметил Денис Лысов. — Мы благодарны всем, кто принял участие в конкурсе и уверены, что от качественной информационной работы, которую ведут СМИ, рассказывая простым языком о сложных технологических преобразованиях во всех сферах жизни, зависит наш общий успех».
Одним из ИТ-трендов 2019 года оказались сети 5G уже тестируемые в России. Причём речь идёт как о развитии технологии в стенах университетов, так и о практических испытаниях. Одним из которых является тест-драйв беспилотных автобусов в Сколково с участием журналистов. Публикация TechnoDrive на эту тему стала дипломантом регионального этапа конкурса.
«Для нашей редакции это уже седьмая награда, — отметил издатель TechnoDrive Борис Зубов. — Самый знаковый конкурс, безусловно, проводит именно "Ростелеком", но работу сайта отмечают отраслевыми призами и другие операторы, а также АО "РВК"».
Но вернёмcя к технологиям. Ещё одним хорошим примером здесь является биометрия, активно внедряемая компанией «Ростелекомом» в повседневной жизни. Кстати, именно за публикацию на эту тему TechnoDrive был признан лидером всероссийского конкурса журналистов в 2017 году.
В этом году наградой для финалистов конкурса станет поездка в главный офис компании Ericsson (Стокгольм). Побороться за который сможет ростовчанка Наталья Горова, занявшая первое место в номинации «Печатная пресса».
Также компания «Ростелеком» отметила дипломами работы других участников конкурса. Среди которых известные ростовские журналисты Андрей Бакеев, Павел Лысенко, Каролина Стрельцова, Сергей Деркачёв, Ксения Золотарёва, Вера Волошинова, Виктория Некрасова, Людмила Кравцова и Виктория Смородина.
Тем временем, информационные технологии на Дону продолжают стремительно развиваться — давая всё новые поводы для публикаций. Которые, вполне возможно, станут участниками очередного девятого конкурса «Ростелекома» для журналистов. Ведь это состязание, проходящее уже 8 лет подряд, стало для компании доброй традицией. И число заявок, подаваемых на рассмотрение жюри, в одном лишь 2018 году приблизилось к двум тысячам.
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4G в Ростове
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Запуск и развитие любой новой технологии невозможны без качественной подготовки специалистов. И сети 5G не исключение!.. Проектировать, строить и обслуживать IT-инфраструктуру для цифровой экономики России должны настоящие профессионалы. Для обучения которых объединили усилия один из ведущих технических ВУЗов страны, — МАИ, — и компания Ericsson, недавно открывшая в Москве собственный центр 5G-инноваций
. Более того, в рамках подписанного вчера соглашения, Ericsson и МАИ будут совместно вести научные исследования по дальнейшему улучшению стандарта 5G.
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Пятое поколение сотовой связи, — и уже построенные сети 4G LTE, — призваны стать основной цифровой экономики России. Однако масштабный запуск 5G требует серьёзных предварительных испытаний пользовательских устройств и сетевого оборудования. Для этих целей компания Ericsson
запустила в Москве собственный центр 5G-инноваций.
Он объединил тестовую лабораторию, «Академию Ericsson» — и демо-студию с новейшим оборудованием в сфере 5G и «интернета вещей». Воспользоваться услугами центра 5G-инноваций могут российские операторы связи и производители оборудования, — а также студенты, которым предстоит строить и обслуживать сети пятого поколения в ближайшем будущем.
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Долгожданные майские праздники, которые продлятся 12 дней (исключая 6-8 число), — и летний сезон отпусков, — отличное время для зарубежных путешествий. А значит, вопрос сотовых тарифов в международном роуминге
вновь становится актуальным!.. На этом фоне ростовский «Билайн
» значительно снизил стоимость трафика по услуге «Безлимитный Интернет в роуминге». С 18 апреля абоненты компании могут заказать дополнительный гигабайт на максимальной скорости всего за 99 рублей
вместо нынешних полутора тысяч. И это предложение на постоянной основе будет действовать в более чем 100 странах мира!
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Сотовые сервисы «Ростелекома»
продолжают радовать выгодными условиями обслуживания. Сегодня абонентам уже доступны бесплатные внутрисетевые звонки (на городские и мобильные номера «Ростелекома»),
безлимитный трафик на соцсети и месенджеры, — а также перенос остатков пакетов на следующий месяц и обмен «лишних» минут на гигабайты Интернета. Но и это ещё не всё!.. Теперь клиенты, желающие перенести мобильный номер в сеть «Ростелекома»,
могут рассчитывать на 20% скидку в первые полгода обслуживания. Специальное предложение действует на всей территории Ростовской области. А оставить заявку на переход в «Ростелеком» со своим номером
можно, в том числе, онлайн, по нашей ссылке.
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
Компания «Теле2 Ростов
» подвела итоги развития региональной сети дистрибуции в 2018 году. Прошлый год оказался весьма удачным для сотового дискаунтера!.. В частности, дилерская сеть Tele2 в Ростовской области выросла на 6%, — а ключевой показатель лояльности NPS достиг 44% (на 15 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента). Одновременно с этим «Теле2» отмечает существенный рост популярности неоператорских сервисов в монобрендовых салонах компании. В числе популярных услуг — настройка смартфонов, страхование техники, а также покупка авиабилетов, оплата кредитов, денежные переводы и пополнение банковских карт. Но всё-таки главное — это недорогой 4G от «Теле2».
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