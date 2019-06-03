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Аналоговое ТВ прощается с Ростовом, но не уходит!
Сегодня в полночь ретрансляторы РТРС в Ростове и области навсегда прекратили телевещание в аналоговом формате. На смену эпохе «тёплого лампового ТВ» пришла современная «цифра» — 20 бесплатных каналов из двух мультиплексов DVB-T2. Смотреть которые можно почти на всей территории Ростовской области и даже в автомобиле... Однако, окончательно прощаться с аналоговым телевидением ещё рано! Ведь в данном формате продолжают работать местные телестудии, — среди которых «Видеотон» (Каменоломни), «Университет» (Таганрог), «Донец ТВ» (Каменск-Шахтинский), «ТВ ШаНС» (Шахты) и другие. Но удастся ли им продлить очарование уходящей технологической эпохи? И, если да, то насколько?..
В российской истории аналогового ТВ местные студии, появившиеся в 90-е годы, играют особую — и весьма значимую, — роль. Благодаря им, многие зрители впервые увидели легендарные боевики, голливудские комедии и красочные диснеевские мультфильмы. Счастливые обладатели видеомагнитофонов с удовольствием записывали их на VHS и пересматривали вместе с друзьями.
А в перерыве между кинохитами на упомянутом «Видеотоне» ежедневно транслировались видеоклипы легендарных исполнителей — Ace of Base, Masterboy, Dr.Alban, Sandra, Madonna и многих других. Кстати, любой из них можно было заказать в качестве подарка близким и друзьям с соответствующим объявлением диктора или титрами на экране.
Позже, конечно, сетка вещания региональных каналов претерпела изменения. Все они оказались под крылом крупных федеральных игроков, — сохранив преимущественно региональные новости и рекламные вставки. Однако былое очарование местного ТВ по сей день сохранилось в восприятии поколения 80-х и 90-х.
Разумеется, сегодня местным студиям не просто сохранять свою аудиторию. Однако, другого выхода для выживания у них практически нет. Ведь переход «на цифру», — в качестве местных вставок в мультиплексы, — для них слишком дорог. Остаётся всеми силами цепляться за «аналог», что региональные вещатели сегодня и делают с разной степенью успешности.
Некоторые из них уже «опустили руки» и сдались — с 2015 года местные телеканалы закрылись в Новочеркасске, Волгодонске, Ростове и Орловском районе. Однако другие продолжают жить вопреки, — несмотря на снижение доходов от рекламы (по оценкам экспертов, в среднем, -55% за последние три года).
Окажется ли состоявшийся сегодня переход на «цифру» для них фатальным, — сложно сказать. С одной стороны, конкурентов для местных студий в аналоговом эфире поубавилось, а просмотр мультиплексов на современных телевизорах не требует отказа от «аналога». С другой, при наличии тех же самых передач, но в более низком разрешении, удержать аудиторию будет крайне сложно. Если вообще возможно.
Вся надежда в этом случае, конечно, на уникальный контент и профессионализм сотрудников местных каналов (многие из которых работают в отрасли пару десятков лет и больше). А также на стратегические планы самих студий, — ведь аналоговое вещание рано или поздно станет историей. Как перфокарты, грампластинки, проводное радио. Не сдаются лишь таксофоны! На смену всему остальному пришли карты памяти и «облачные» сервисы, — где также, при желании, можно найти хиты Dr.Alban из 80-х и фильмы, которые мы с упоением смотрели в ДМВ-диапазоне.
Что может быть лучше «Терминатора», «Дня сурка», первого и единственного «Блейдраннера» или Blondie? Сейчас — только лучшие фильмы Бессона и творчество Эсмейла, известные шедевры Netflix — а также, без сомнения, отдельные скандинавские и южнокорейские ленты (votum separatum).
И дело не только в ностальгии — подход к производству контента был совершенно иной, как и атмосфера его производства (80-е в крупных городах за океаном).
С другой стороны, миграция в Интернет — неплохой вариант и для местных телеканалов, зрители которых уже давно обзавелись смартфонами и морально подготовились получать привычный контент по-новому.
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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Национальный оператор «Ростелеком
» выступил партнёром международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года», прошедшего с 17 по 19 мая. В рамках сотрудничества специалисты компании предоставили высокоскоростные каналы для прямой трансляции события на телеканале «Матч ТВ», — а также предложили гостям мероприятия развлекательную программу и бесплатный Wi-Fi. Подробнее о ярком празднике читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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«Как встретишь Новый год, так его и проведёшь» — гласит народная примета. И для более двух тысяч ростовчан, принявших участие в забеге 1 января
, она сбылась. Многие из них с удовольствием приняли участие в очередном легкоатлетическом пробеге «Ростовское кольцо», состоявшемся 12 мая.
Причём в этот день на улицы донской столицы вышли уже 5000 любителей здорового образа жизни. А партнёром спортивного мероприятия, как и в январе, выступила компания «Ростелеком
», предоставившая волонтёрам быстрый мобильный Интернет, а спортсменам — ценные подарки.
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Современные технологии, применённые с любовью к Родине и заботой об историческом наследии нашей страны, могут очень многое. Хороший тому пример — традиционная видеоконференция для ветеранов Великой Отечественной войны,
проводимая компанией «Ростелеком
» уже 11 лет подряд. Благодаря ей, солдаты Победы из 10 региональных центров ЮФО и СКФО имеют возможность вспомнить фронтовые будни, поздравить друг друга с праздником и обсудить другие актуальные вопросы. Более того, с каждым годом данное мероприятие становится всё более насыщенным и интересным. Например, в программе очередного видеомоста, состоявшегося 15 мая, были фронтовые песни совместно с ансамблем Северо-Кавказского окружного Дома офицеров, стихи собственного сочинения — и много душевного общения.
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Для компании «Ростелеком
» стало доброй традицией предоставлять бесплатную связь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны
в канун Дня Победы. Столь нужная акция получила продолжение и в нынешнем году, — с 25 апреля по 10 мая воины Победы смогут поздравить однополчан, родных и близких с этим праздником по телефону или телеграммой. Причём пакеты по 100 бесплатных минут в апреле и мае будут действовать как на стационарные так и мобильные телефоны России и стран ближнего зарубежья. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
Просмотр цифрового эфирного ТВ остается любимым видом досуга у ростовчан и жителей области. Причём речь идёт не только о традиционном «прайм-тайме» (?
), — ведь пенсионеры и домохозяйки смотрят ток-шоу и сериалы в любое время. А ещё узнают местные новости
из региональных вставок. К сожалению, на этой неделе некоторым зрителям придётся изменить свои привычки из-за плановой профилактики цифрового ТВ.
В частности, без любимых дневных передач в четверг могут остаться жители Новошахтинска, — а в пятницу, 26 апреля, отключения первого и второго мультиплексов
запланированы в Шахтах.
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