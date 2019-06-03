Аналоговое ТВ прощается с Ростовом, но не уходит!

Сегодня в полночь ретрансляторы РТРС в Ростове и области навсегда прекратили телевещание в аналоговом формате. На смену эпохе «тёплого лампового ТВ» пришла современная «цифра» — 20 бесплатных каналов из двух мультиплексов DVB-T2. Смотреть которые можно почти на всей территории Ростовской области и даже в автомобиле... Однако, окончательно прощаться с аналоговым телевидением ещё рано! Ведь в данном формате продолжают работать местные телестудии, — среди которых «Видеотон» (Каменоломни), «Университет» (Таганрог), «Донец ТВ» (Каменск-Шахтинский), «ТВ ШаНС» (Шахты) и другие. Но удастся ли им продлить очарование уходящей технологической эпохи? И, если да, то насколько?..

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В российской истории аналогового ТВ местные студии, появившиеся в 90-е годы, играют особую — и весьма значимую, — роль. Благодаря им, многие зрители впервые увидели легендарные боевики, голливудские комедии и красочные диснеевские мультфильмы. Счастливые обладатели видеомагнитофонов с удовольствием записывали их на VHS и пересматривали вместе с друзьями.



А в перерыве между кинохитами на упомянутом «Видеотоне» ежедневно транслировались видеоклипы легендарных исполнителей — Ace of Base, Masterboy, Dr.Alban, Sandra, Madonna и многих других. Кстати, любой из них можно было заказать в качестве подарка близким и друзьям с соответствующим объявлением диктора или титрами на экране.



Позже, конечно, сетка вещания региональных каналов претерпела изменения. Все они оказались под крылом крупных федеральных игроков, — сохранив преимущественно региональные новости и рекламные вставки. Однако былое очарование местного ТВ по сей день сохранилось в восприятии поколения 80-х и 90-х.



Разумеется, сегодня местным студиям не просто сохранять свою аудиторию. Однако, другого выхода для выживания у них практически нет. Ведь переход «на цифру», — в качестве местных вставок в мультиплексы, — для них слишком дорог. Остаётся всеми силами цепляться за «аналог», что региональные вещатели сегодня и делают с разной степенью успешности.



Некоторые из них уже «опустили руки» и сдались — с 2015 года местные телеканалы закрылись в Новочеркасске, Волгодонске, Ростове и Орловском районе. Однако другие продолжают жить вопреки, — несмотря на снижение доходов от рекламы (по оценкам экспертов, в среднем, -55% за последние три года).



Окажется ли состоявшийся сегодня переход на «цифру» для них фатальным, — сложно сказать. С одной стороны, конкурентов для местных студий в аналоговом эфире поубавилось, а просмотр мультиплексов на современных телевизорах не требует отказа от «аналога». С другой, при наличии тех же самых передач, но в более низком разрешении, удержать аудиторию будет крайне сложно. Если вообще возможно.



Вся надежда в этом случае, конечно, на уникальный контент и профессионализм сотрудников местных каналов (многие из которых работают в отрасли пару десятков лет и больше). А также на стратегические планы самих студий, — ведь аналоговое вещание рано или поздно станет историей. Как перфокарты, грампластинки, проводное радио. Не сдаются лишь таксофоны! На смену всему остальному пришли карты памяти и «облачные» сервисы, — где также, при желании, можно найти хиты Dr.Alban из 80-х и фильмы, которые мы с упоением смотрели в ДМВ-диапазоне.



Что может быть лучше «Терминатора», «Дня сурка», первого и единственного «Блейдраннера» или Blondie? Сейчас — только лучшие фильмы Бессона и творчество Эсмейла, известные шедевры Netflix — а также, без сомнения, отдельные скандинавские и южнокорейские ленты (votum separatum).



И дело не только в ностальгии — подход к производству контента был совершенно иной, как и атмосфера его производства (80-е в крупных городах за океаном).



С другой стороны, миграция в Интернет — неплохой вариант и для местных телеканалов, зрители которых уже давно обзавелись смартфонами и морально подготовились получать привычный контент по-новому.