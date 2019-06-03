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Южный НОЦ: агроботы и другие инновации для аграриев Дона
На прошлой неделе в ДГТУ состоялось очередное заседание совета ректоров ВУЗов Ростовской области. Его центральной темой стало создание специализированного регионального научно-исследовательского центра. В соответствии с планами Правительства, по всей России откроется порядка 15 таких центров, выбранных на конкурсной основе. Основное научное направление Южного НОЦ — цифровая трансформация агропромышленного комплекса. Учитывая важность темы и высокий уровень компетенций ДГТУ в предметной области, — это правильное решение.
Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, — позже ставший ДГТУ, — может гордиться более чем полувековыми традициями подготовки агроинженеров. И сегодня, в эпоху цифровизации, учёные опорного ВУЗа продолжают развивать научные школы в этом направлении.
В частности, робототехники ДГТУ принимают участие в проектировании и создании современных агроботов, — а изобретения сотрудников университета внедряются в умных комбайнах «Ростсельмаша».
Важную роль играет также обучение студентов в ДГТУ на факультетах «Агропромышленный», «Машиностроительные технологии и оборудование», — а также «Технология машиностроения», — ежегодно выпускающих сотни квалифицированных специалистов. Имеющих в том числе ИТ-подготовку, — а значит, навыки создания инновационных агросистем.
Кстати, для упомянутых студентов Южный НОЦ может выступить базой практики, — позволяя поучаствовать в процессе создания передовых IT-систем ещё в процессе обучения.
Напомним, что цифровая трансформация АПК является одним из приоритетов научно-технического развития, утверждённых Правительством России. Поэтому создание соответствующего НОЦ в Ростовской области — важный и стратегически обоснованный шаг, — реализация которого начнётся уже в конце июня.
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ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
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Качественная подготовка ИТ-специалистов — процесс сложный и многогранный, начинать который лучше «со школьной скамьи». Ведь к моменту поступления в ВУЗ будущий айтишник должен иметь хорошую теоретическую базу в области информатики, физики и математики. Именно эти знания, — а также навыки разработки мобильных приложений, — получают учащиеся «IT-школ» Ростовской области. Данный проект на протяжении двух лет реализуется в 15 учебных заведениях региона — в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинске и Шахтах. А в минувшую субботу, 25 мая, на мехмате ЮФУ состоялось торжественное награждение первых выпускников «IT-школ».
Ими стали более 250 юношей и девушек, которым будут рады ведущие университеты страны. Разумеется, после успешной сдачи ЕГЭ, к результатам которых будут добавлены дополнительные баллы.
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Два крупнейших ВУЗа Ростова, — ДГТУ
и ЮФУ
, — стали участниками масштабного нацпроекта «Точка кипения», предусматривающего создание бесплатных площадок для стартапов в области цифровой экономики.
Две такие площадки начали работу в донской столице уже на этой неделе. При этом особый акцент ростовские ВУЗы делают на искусственном интеллекте, формировании профессий будущего и развитии научно-технических инициатив студентов. Подробнее о «Точках кипения» в Ростове читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Основным источником информации для многих является Интернет. Однако найти данные во «всемирной паутине» бывает непросто, — особенно, если речь идёт о нестандартных задачах. Не говоря уже о полной достоверности информации, которую не гарантируют даже онлайн-энциклопедии (1
). Впрочем, у школьников и студентов появилась новая возможность для поиска ответов на свои вопросы. Это портал «Биржа знаний»,
созданный специалистами опытной компании из Новочеркасска «Интернет-Фрегат». По сведениям TechnoDrive, в преддверие официального запуска ресурса разработчики продолжают тестировать функционал сайта — и сообщают о грядущих улучшениях.
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Публикация научных статей — процесс сложный и многогранный. Равно как получение актуальной информации об исследованиях других учёных. Например, известные во всём мире системы Web of Science и SCOPUS индексируют научные статьи с задержкой до года!.. Таким образом, результаты передовых исследований к моменту широкой публикации могут безнадёжно устареть, — либо же другие научные коллективы, из-за отсутствия своевременного доступа к этим данным, могут повторно «изобрести велосипед» вместо развития предложенной идеи. Конечно, научными открытиями можно поделиться на собственном сайте в Интернете. Но как привлечь туда целевую аудиторию — таких же учёных, — а не просто трафик поисковых машин? Решить эти вопросы призвана платформа Figshare, презентация которой состоялась 24 апреля в ЮФУ.
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Ещё информация !!! ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
Беспилотный транспорт, включая квадрокоптеры, — личный (1
) и пассажирский (2
), — продолжает готовиться к тому, чтобы захватить улицы российских городов. И это произойдёт довольно скоро. Ведь над созданием беспилотников
и алгоритмов их работы трудится всё больше профессионалов (включая законодателей — БЗ).
Войти в число инженеров могут и студенты мехмата ЮФУ
, для которых 17 апреля будет организован мастер-класс «Разработка прототипа системы управления беспилотного автомобиля».
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