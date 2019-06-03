Южный НОЦ: агроботы и другие инновации для аграриев Дона

На прошлой неделе в ДГТУ состоялось очередное заседание совета ректоров ВУЗов Ростовской области. Его центральной темой стало создание специализированного регионального научно-исследовательского центра. В соответствии с планами Правительства, по всей России откроется порядка 15 таких центров, выбранных на конкурсной основе. Основное научное направление Южного НОЦ — цифровая трансформация агропромышленного комплекса. Учитывая важность темы и высокий уровень компетенций ДГТУ в предметной области, — это правильное решение.

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Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, — позже ставший ДГТУ, — может гордиться более чем полувековыми традициями подготовки агроинженеров. И сегодня, в эпоху цифровизации, учёные опорного ВУЗа продолжают развивать научные школы в этом направлении.



В частности, робототехники ДГТУ принимают участие в проектировании и создании современных агроботов, — а изобретения сотрудников университета внедряются в умных комбайнах «Ростсельмаша».



Важную роль играет также обучение студентов в ДГТУ на факультетах «Агропромышленный», «Машиностроительные технологии и оборудование», — а также «Технология машиностроения», — ежегодно выпускающих сотни квалифицированных специалистов. Имеющих в том числе ИТ-подготовку, — а значит, навыки создания инновационных агросистем.



Кстати, для упомянутых студентов Южный НОЦ может выступить базой практики, — позволяя поучаствовать в процессе создания передовых IT-систем ещё в процессе обучения.



Напомним, что цифровая трансформация АПК является одним из приоритетов научно-технического развития, утверждённых Правительством России. Поэтому создание соответствующего НОЦ в Ростовской области — важный и стратегически обоснованный шаг, — реализация которого начнётся уже в конце июня.