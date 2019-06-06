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Пиратская ТВ-сеть в Новочеркассе снова вышла в эфир и закрылась
На этой неделе неожиданное продолжение получила история с пиратским телевидением в Новочеркасске. Напомним, что в начале года двое местных жителей организовали в городе незаконную трансляцию 11 спутниковых каналов для более чем 9000 абонентов, — за что были задержаны полицией. Однако этот факт не смутил главного фигуранта дела. Находясь под подпиской о невыезде, 46-летний мужчина продолжил незаконное вещание, расширив «пакет каналов» до двадцати. В результате, только за нынешний год правообладателям был причинён ущерб на сумму почти 6 млн рублей (в дополнение к 5 млн по предыдущему эпизоду). К очередному задержанию пирата со стажем подключились сотрудники УФСБ по Ростовской области.
По данным Cледственного управления Следственного комитета РФ по РО, как и в прошлый раз, незаконная трансляция телеканалов осуществлялась из квартиры злоумышленника, — где находилось соответствующее оборудование. А распространителем пиратского контента выступило местное предприятие, владеющее сетью кабельного телевидения.
Таким образом, совершённое преступление попадает под третью часть статьи 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
На этот раз вещательное оборудование, обнаруженное по месту жительства подозреваемого, было изъято. Ведётся тщательное расследование.
«Сегодня у телезрителей есть десятки различных способов для легального и зачастую бесплатного просмотра каналов, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Это цифровые мультиплексы, муниципальные ТВ-студии, онлайн-трансляции в Интернете, — а также спутниковое телевидение (включая "открытые спутники" с российским и зарубежным контентом)... Также у сотовых операторов ТВ-пакеты идут бесплатным бонусом к некоторым тарифам, — и при наличии Smart TV их можно смотреть на большом экране.
Если же вы интересуетесь эксклюзивным контентом, доступным лишь по подписке, то в качестве провайдера стоит выбирать надёжного и известного оператора. К тому же возможности цифрового ТВ постоянно расширяются. К примеру, «Ростелеком» предлагает новую платформу Wink, где к одной учётной записи можно подключить пять разных устройств бесплатно (а тестировать её можно целый месяц).
Более того, в данном случае можно быть уверенным, что часть абонплаты получат создатели контента — любимые актёры, режиссёры, авторы идеи, то есть интересных фильмов и каналов станет ещё больше».
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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Сегодня в полночь ретрансляторы РТРС в Ростове и области навсегда прекратили телевещание в аналоговом формате. На смену эпохе «тёплого лампового ТВ» пришла современная «цифра» — 20 бесплатных каналов
из двух мультиплексов DVB-T2. Смотреть которые можно почти на всей территории Ростовской области и даже в автомобиле
... Однако, окончательно прощаться с аналоговым телевидением ещё рано!
Ведь в данном формате продолжают работать местные телестудии, — среди которых «Видеотон» (Каменоломни), «Университет» (Таганрог), «Донец ТВ» (Каменск-Шахтинский), «ТВ ШаНС» (Шахты) и другие. Но удастся ли им продлить очарование уходящей технологической эпохи? И, если да, то насколько?..
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Национальный оператор «Ростелеком
» выступил партнёром международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года», прошедшего с 17 по 19 мая. В рамках сотрудничества специалисты компании предоставили высокоскоростные каналы для прямой трансляции события на телеканале «Матч ТВ», — а также предложили гостям мероприятия развлекательную программу и бесплатный Wi-Fi. Подробнее о ярком празднике читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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«Как встретишь Новый год, так его и проведёшь» — гласит народная примета. И для более двух тысяч ростовчан, принявших участие в забеге 1 января
, она сбылась. Многие из них с удовольствием приняли участие в очередном легкоатлетическом пробеге «Ростовское кольцо», состоявшемся 12 мая.
Причём в этот день на улицы донской столицы вышли уже 5000 любителей здорового образа жизни. А партнёром спортивного мероприятия, как и в январе, выступила компания «Ростелеком
», предоставившая волонтёрам быстрый мобильный Интернет, а спортсменам — ценные подарки.
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Современные технологии, применённые с любовью к Родине и заботой об историческом наследии нашей страны, могут очень многое. Хороший тому пример — традиционная видеоконференция для ветеранов Великой Отечественной войны,
проводимая компанией «Ростелеком
» уже 11 лет подряд. Благодаря ей, солдаты Победы из 10 региональных центров ЮФО и СКФО имеют возможность вспомнить фронтовые будни, поздравить друг друга с праздником и обсудить другие актуальные вопросы. Более того, с каждым годом данное мероприятие становится всё более насыщенным и интересным. Например, в программе очередного видеомоста, состоявшегося 15 мая, были фронтовые песни совместно с ансамблем Северо-Кавказского окружного Дома офицеров, стихи собственного сочинения — и много душевного общения.
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
Для компании «Ростелеком
» стало доброй традицией предоставлять бесплатную связь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны
в канун Дня Победы. Столь нужная акция получила продолжение и в нынешнем году, — с 25 апреля по 10 мая воины Победы смогут поздравить однополчан, родных и близких с этим праздником по телефону или телеграммой. Причём пакеты по 100 бесплатных минут в апреле и мае будут действовать как на стационарные так и мобильные телефоны России и стран ближнего зарубежья. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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