Пиратская ТВ-сеть в Новочеркассе снова вышла в эфир и закрылась

На этой неделе неожиданное продолжение получила история с пиратским телевидением в Новочеркасске. Напомним, что в начале года двое местных жителей организовали в городе незаконную трансляцию 11 спутниковых каналов для более чем 9000 абонентов, — за что были задержаны полицией. Однако этот факт не смутил главного фигуранта дела. Находясь под подпиской о невыезде, 46-летний мужчина продолжил незаконное вещание, расширив «пакет каналов» до двадцати. В результате, только за нынешний год правообладателям был причинён ущерб на сумму почти 6 млн рублей (в дополнение к 5 млн по предыдущему эпизоду). К очередному задержанию пирата со стажем подключились сотрудники УФСБ по Ростовской области.

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По данным Cледственного управления Следственного комитета РФ по РО, как и в прошлый раз, незаконная трансляция телеканалов осуществлялась из квартиры злоумышленника, — где находилось соответствующее оборудование. А распространителем пиратского контента выступило местное предприятие, владеющее сетью кабельного телевидения.



Таким образом, совершённое преступление попадает под третью часть статьи 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).



На этот раз вещательное оборудование, обнаруженное по месту жительства подозреваемого, было изъято. Ведётся тщательное расследование.



«Сегодня у телезрителей есть десятки различных способов для легального и зачастую бесплатного просмотра каналов, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Это цифровые мультиплексы, муниципальные ТВ-студии, онлайн-трансляции в Интернете, — а также спутниковое телевидение (включая "открытые спутники" с российским и зарубежным контентом)... Также у сотовых операторов ТВ-пакеты идут бесплатным бонусом к некоторым тарифам, — и при наличии Smart TV их можно смотреть на большом экране.



Если же вы интересуетесь эксклюзивным контентом, доступным лишь по подписке, то в качестве провайдера стоит выбирать надёжного и известного оператора. К тому же возможности цифрового ТВ постоянно расширяются. К примеру, «Ростелеком» предлагает новую платформу Wink, где к одной учётной записи можно подключить пять разных устройств бесплатно (а тестировать её можно целый месяц).



Более того, в данном случае можно быть уверенным, что часть абонплаты получат создатели контента — любимые актёры, режиссёры, авторы идеи, то есть интересных фильмов и каналов станет ещё больше».