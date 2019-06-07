Житель Зернограда устроил землякам «беспроводную электропередачу»

Как известно, легендарный Никола Тесла был сторонником беспроводной передачи электричества на большие расстояния. Его открытия в этой области легли в основу экспериментов во многих странах мира, — включая СССР. И, быть может, вдохновившись полученными результатами, 55-летний житель Зернограда посчитал электрические провода ЛЭП атавизмом, который можно выгодно продать? В любом случае, вооружившись специальным оборудованием, мужчина на протяжении трёх ночей демонтировал 5,5 километра линий электропередач. Однако его энтузиазм не оценили сотрудники энергетической компании — и правоохранительные органы, возбудившие в отношении «последователя Теслы» уголовное дело по статье «Кража».

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По данным ГУ МВД России по Ростовской области, задержанный злоумышленник продемонстрировал не только впечатляющую ловкость и «производительность», — сняв 5,5 километров высоковольтного кабеля и не пострадав при этом от поражения током, — но и «предпринимательскую жилку». Ведь к моменту задержания часть проводов мужчина умудрился продать, а вырученные деньги потратить.



Удалось ли при столь плотном графике подозреваемому поспать, не сообщается. Однако теперь, по-видимому, у 55-летнего зерноградца будет время для отдыха и размышлений — ведь на время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде (хотя, как показывает недавний опыт, это не всегда отрезвляет злоумышленников).



С другой стороны, задержанному действительно повезло, — поскольку попытки срезать кабель ЛЭП или украсть медь из трансформаторных подстанций заканчиваются смертью злоумышленников. С электричеством шутить не стоит!



Тем временем энергетической компании остаётся лишь подсчитывать убытки, — в данном случае они превысили 40000 рублей, — и восстанавливать повреждённые ЛЭП. К счастью, часть похищенного кабеля сотрудникам полиции удалось изъять, а значит срезанные провода быстрее вернутся на место. Обеспечив местных жителей электричеством, — пусть и не беспроводным.