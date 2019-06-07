|
Житель Зернограда устроил землякам «беспроводную электропередачу»
Как известно, легендарный Никола Тесла был сторонником беспроводной передачи электричества на большие расстояния. Его открытия в этой области легли в основу экспериментов во многих странах мира, — включая СССР. И, быть может, вдохновившись полученными результатами, 55-летний житель Зернограда посчитал электрические провода ЛЭП атавизмом, который можно выгодно продать? В любом случае, вооружившись специальным оборудованием, мужчина на протяжении трёх ночей демонтировал 5,5 километра линий электропередач. Однако его энтузиазм не оценили сотрудники энергетической компании — и правоохранительные органы, возбудившие в отношении «последователя Теслы» уголовное дело по статье «Кража».
По данным ГУ МВД России по Ростовской области, задержанный злоумышленник продемонстрировал не только впечатляющую ловкость и «производительность», — сняв 5,5 километров высоковольтного кабеля и не пострадав при этом от поражения током, — но и «предпринимательскую жилку». Ведь к моменту задержания часть проводов мужчина умудрился продать, а вырученные деньги потратить.
Удалось ли при столь плотном графике подозреваемому поспать, не сообщается. Однако теперь, по-видимому, у 55-летнего зерноградца будет время для отдыха и размышлений — ведь на время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде (хотя, как показывает недавний опыт, это не всегда отрезвляет злоумышленников).
С другой стороны, задержанному действительно повезло, — поскольку попытки срезать кабель ЛЭП или украсть медь из трансформаторных подстанций заканчиваются смертью злоумышленников. С электричеством шутить не стоит!
Тем временем энергетической компании остаётся лишь подсчитывать убытки, — в данном случае они превысили 40000 рублей, — и восстанавливать повреждённые ЛЭП. К счастью, часть похищенного кабеля сотрудникам полиции удалось изъять, а значит срезанные провода быстрее вернутся на место. Обеспечив местных жителей электричеством, — пусть и не беспроводным.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Криминал, ЧП, хакеры
|
|
|
«Ростелеком
» ожидает в ближайшие два года
запуск первых коммерческих сервисов с использованием технологии квантового распределения ключей (КРК) — она гарантирует наивысшую степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных законах физики. Об этом сообщил в нулевой день Санкт-Петербургского международного экономического форума 2019 года президент компании Михаил Осеевский.
подробнее
Защита своего имущества — естественная потребность человека, корни которой кроются в инстинкте самосохранения. Однако в цифровую эпоху удобство часто перевешивает осторожность, что приводит к неприятным последствиям. Например, селфи на топовый смартфон в безлюдном парке может спровоцировать его кражу, — особенно, если вы хрупкая девушка, а гаджет стоит 90 тысяч рублей... Не стоит расслабляться и владельцам более доступных устройств, если они используются как смартфон для мобильного банка
— ведь в этом случае «на кону» могут оказаться все сбережения, а угроза порой исходит с неожиданной стороны. О чём читателям TechnoDrive в очередной раз напоминает рубрика «Криминальные новости Ростова».
подробнее
Когда слышишь по радио в такси рекламу «умного дома», то понимаешь, что его наконец активно выводят на массовый рынок. Это больше не экзотика. Более того, операторы видят в этой услуге стартовую площадку для дальнейшего роста. Но далеко не каждый «умный дом» одинаково полезен,
верно? У сотовых операторов, к примеру, техподдержка могла годами
отвечать на заданный по этому сервису вопрос (проверено редакцией). Поэтому, когда представилась возможность, мы задали вопросы по «умному дому» «Ростелекому
». И убедились, что «умный дом» от крупнейшего российского поставщика цифровых услуг оказался не только глубоко продуманным, но и способным постоять за себя.
подробнее
«Ростелеком»
в Ростове-на-Дону презентовал донским предприятиям решение для защиты информации от внутренних угроз Solar Dozor. Познакомиться с функционалом DLP-решения (Data Leakage Prevention) собрались более 50 представителей ростовских компаний корпоративного и государственного сегмента, а также сотрудники министерства информационной политики области. Система Solar Dozor способна выявлять неправомерные действия сотрудников, предотвращать утечки информации
и расследовать инциденты инфобезопасности.
подробнее
Ещё информация !!! Криминал, ЧП, хакеры
Домашнее видеонаблюдение — вещь очень полезная. С его помощью можно не только защитить жилище от незваных гостей, но и убедиться в добросовестности наёмных работников (горничной, няни, строителей* — с их письменного согласия),
контролировать поведение детей и домашних питомцев. А в частных домах систему можно дополнить уличными** камерами, — чтобы наблюдать за порядком на прилегающей территории. Самым удобным и доступным вариантом, конечно, является «облачное» видеонаблюдение.
Ведь в этом случае записи хранятся на внешних серверах и доступны домовладельцу из любой точки мира. Именно такой продукт, — с массой дополнительных возможностей, — предлагает компания «Ростелеком
» всего за полтора года подключившая более 100 000 камер для домашнего видеонаблюдения.
подробнее
|
|
|
|
|