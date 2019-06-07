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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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7 июня 2019, Криминал, ЧП, хакеры

Житель Зернограда устроил землякам «беспроводную электропередачу»

Зерноградец устроил землякам «беспроводную передачу электричества»Как известно, легендарный Никола Тесла был сторонником беспроводной передачи электричества на большие расстояния. Его открытия в этой области легли в основу экспериментов во многих странах мира, — включая СССР. И, быть может, вдохновившись полученными результатами, 55-летний житель Зернограда посчитал электрические провода ЛЭП атавизмом, который можно выгодно продать? В любом случае, вооружившись специальным оборудованием, мужчина на протяжении трёх ночей демонтировал 5,5 километра линий электропередач. Однако его энтузиазм не оценили сотрудники энергетической компании — и правоохранительные органы, возбудившие в отношении «последователя Теслы» уголовное дело по статье «Кража».

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По данным ГУ МВД России по Ростовской области, задержанный злоумышленник продемонстрировал не только впечатляющую ловкость и «производительность», — сняв 5,5 километров высоковольтного кабеля и не пострадав при этом от поражения током, — но и «предпринимательскую жилку». Ведь к моменту задержания часть проводов мужчина умудрился продать, а вырученные деньги потратить.

Удалось ли при столь плотном графике подозреваемому поспать, не сообщается. Однако теперь, по-видимому, у 55-летнего зерноградца будет время для отдыха и размышлений — ведь на время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде (хотя, как показывает недавний опыт, это не всегда отрезвляет злоумышленников).

С другой стороны, задержанному действительно повезло, — поскольку попытки срезать кабель ЛЭП или украсть медь из трансформаторных подстанций заканчиваются смертью злоумышленников. С электричеством шутить не стоит!

Тем временем энергетической компании остаётся лишь подсчитывать убытки, — в данном случае они превысили 40000 рублей, — и восстанавливать повреждённые ЛЭП. К счастью, часть похищенного кабеля сотрудникам полиции удалось изъять, а значит срезанные провода быстрее вернутся на место. Обеспечив местных жителей электричеством, — пусть и не беспроводным.

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