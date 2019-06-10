Тестировщики Ростова — объединяйтесь!

Одним из важнейших этапов создания ПО, безусловно, является тестирование. Каким бы ни был ваш продукт, — программа для ноутбука, сайт или мобильное приложение, — его успех во многом зависит от отсутствия «багов» и стабильности работы в любых ситуациях. Однако перед внедрением системы обеспечения качества (QA) нужно решить ряд вопросов. Какому тестированию, — автоматическому или ручному, — отдать предпочтение? Как тестировать систему не только на пользовательских интерфейсах? Можно ли избавить разработчиков фронтенда от поиска «багов», оказывающихся на бэкэнде?.. Эти и многие другие темы обсудят участники ростовского мини-фестиваля Talks.QA, который состоится 25 июня в коворкинге «Рубин» (пр. Театральный, 85). Приглашения на данную встречу получат первые 30 зарегистрировавшихся тестировщиков.

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Фестиваль Talks.QA в Ростове продолжает цикл ИТ-мероприятий RndTech. На этот раз центральной темой обсуждения станет использование девелоперами систем обеспечения качества и их неотъемлемой части — тестированию программных продуктов.



В программе мини-фестиваля заявлены выступления Анны Фалилеевой (USETECH, Москва) с докладом «Локализация багов в веб-приложениях» и Эльвиры Скачко (СКБ Контур) с презентацией «Три совета, которые хочется услышать в начале карьеры».



Также на мероприятии выступят специалисты-практики из команды «М 13». Анастасия Лещенко и Роман Колесников расскажут о способе «помирить» автоматическое и ручное тестирование — на реальном примере, где оба способа поддерживают друг друга.



Приятным бонусом для участников мероприятия станет возможность поделиться собственным опытом и услышать о практических «кейсах» коллег — у каждого из присутствующих будет возможность выступить с 5-минутным докладом (при желании и предварительной регистрации как блиц-докладчика).



Что же касается обычной регистрации, то она необходима всем участникам. Более того, формат мероприятия и размер площадки предусматривают возможность онлайн-регистрации лишь 30 человек, — так что заинтересованным специалистам не стоит откладывать.



Регистрационный взнос за участие в ростовском Talks.QA составляет 350 рублей. Собранные средства организаторы планируют направить на оплату площадки, напитков и кейтеринга. Последнее, конечно, будет весьма кстати — так как мероприятие запланировано на вечер вторника (25 июня в 19:00), то есть после рабочего дня. На этот день, кстати, обещают всего 21 градус тепла (и дождь).



В любом случае, актуальность тематики и дружеская атмосфера мероприятия стоят того, чтобы провести вечер в компании коллег-единомышленников. И узнать об опыте ведущих тестировщиков из первых уст!