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Тестировщики Ростова — объединяйтесь!
Одним из важнейших этапов создания ПО, безусловно, является тестирование. Каким бы ни был ваш продукт, — программа для ноутбука, сайт или мобильное приложение, — его успех во многом зависит от отсутствия «багов» и стабильности работы в любых ситуациях. Однако перед внедрением системы обеспечения качества (QA) нужно решить ряд вопросов. Какому тестированию, — автоматическому или ручному, — отдать предпочтение? Как тестировать систему не только на пользовательских интерфейсах? Можно ли избавить разработчиков фронтенда от поиска «багов», оказывающихся на бэкэнде?.. Эти и многие другие темы обсудят участники ростовского мини-фестиваля Talks.QA, который состоится 25 июня в коворкинге «Рубин» (пр. Театральный, 85). Приглашения на данную встречу получат первые 30 зарегистрировавшихся тестировщиков.
Фестиваль Talks.QA в Ростове продолжает цикл ИТ-мероприятий RndTech. На этот раз центральной темой обсуждения станет использование девелоперами систем обеспечения качества и их неотъемлемой части — тестированию программных продуктов.
В программе мини-фестиваля заявлены выступления Анны Фалилеевой (USETECH, Москва) с докладом «Локализация багов в веб-приложениях» и Эльвиры Скачко (СКБ Контур) с презентацией «Три совета, которые хочется услышать в начале карьеры».
Также на мероприятии выступят специалисты-практики из команды «М 13». Анастасия Лещенко и Роман Колесников расскажут о способе «помирить» автоматическое и ручное тестирование — на реальном примере, где оба способа поддерживают друг друга.
Приятным бонусом для участников мероприятия станет возможность поделиться собственным опытом и услышать о практических «кейсах» коллег — у каждого из присутствующих будет возможность выступить с 5-минутным докладом (при желании и предварительной регистрации как блиц-докладчика).
Что же касается обычной регистрации, то она необходима всем участникам. Более того, формат мероприятия и размер площадки предусматривают возможность онлайн-регистрации лишь 30 человек, — так что заинтересованным специалистам не стоит откладывать.
Регистрационный взнос за участие в ростовском Talks.QA составляет 350 рублей. Собранные средства организаторы планируют направить на оплату площадки, напитков и кейтеринга. Последнее, конечно, будет весьма кстати — так как мероприятие запланировано на вечер вторника (25 июня в 19:00), то есть после рабочего дня. На этот день, кстати, обещают всего 21 градус тепла (и дождь).
В любом случае, актуальность тематики и дружеская атмосфера мероприятия стоят того, чтобы провести вечер в компании коллег-единомышленников. И узнать об опыте ведущих тестировщиков из первых уст!
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Автоматизация бизнеса
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Повсеместная цифровизация делает проблему защиты данных всё более актуальной. Ведь, помимо корпоративных инфосистем, ноутбуков и гаджетов, киберпреступники теперь угрожают «умным домам», онлайн-кассам, а в перспективе — миллиардам устройств «Интернета вещей». Ответить на эти вызовы можно лишь сообща, — объединив опыт ведущих экспертов в области защиты информации. И у ростовских «айтишников» такая возможность есть, — благодаря ежегодной Всероссийской конференции по информационной безопасности и импортозамещению,
проходящей в донской столице. В этом году площадкой для проведения данного мероприятия станет конференц-зал стадиона «Ростов-Арена», который примет гостей с 10 по 11 сентября. Причём бесплатная регистрация участников начнётся уже в ближайшие дни!
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Компания «Ростелеком
» выступила цифровым партнёром четвёртого донского форума СМИ «Южная медиасфера», организованного по инициативе правительства Ростовской области. В рамках сотрудничества национальный оператор связи предоставил дирекции и гостям форума услугу «Управляемый Wi-Fi», — а также презентовал цифровые возможности для повышения эффективности медиабизнеса.
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Без цифровых технологий бизнес невозможен. Электронный документооборот и бухучёт, виртуальные АТС
, онлайн-кассы, интеллектуальные CRM — лишь некоторые из сотен ИТ-решений для предприятий. Однако выбрать нужный «кейс» бывает непросто — особенно, когда речь идёт о малом бизнесе с ограниченными русурсами. Какие из цифровых услуг обеспечат максимальный приток клиентов, — и всегда ли это должны быть платные сервисы?.. На эти и другие актуальные вопросы ответят участники XIV форума «ЮПИТЕР-2019» в Ростове-на-Дону.
Более 300 представителей малого и среднего бизнеса, — а также десятки ИТ-экспертов, — соберутся в конгресс-холле ДГТУ уже в ближайшую пятницу, 31 мая. Они обсудят реальные примеры цифровизации предприятий, применение «облачных» технологий, роботизацию коммуникаций с клиентами и другие актуальные аспекты коммерческой деятельности. Принять участие в этой дискуссии можете и вы — для этого достаточно зарегистрироваться онлайн на сайте форума.
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Компании «Ростелеком
» и «Криптософт» успешно протестировали прототип первого облачного сервиса по сверхзащите каналов связи
— с использованием квантового распределения ключей шифрования.
В рамках «тест-драйва» специалистами была организована передача критически важных данных между дата-центрами «Ростелекома» по каналу протяжённостью около 30 км. Для этого в местах передачи и приёма данных были установлены программно-аппаратные комплексы «Криптософт». А сам сервис был организован на облачной инфраструктуре «Ростелекома», — что позволит корпоративным клиентам
в перспективе заказывать суперзащиту линий связи в «Личном кабинете».
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Ещё информация !!! Автоматизация бизнеса
23 мая на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити» был заложен первый камень в основание ветропарка. По официальной информации, первая в Ростовской области ветроэлектростанция
начнёт работу уже в следующем году, — а её мощность составит 90 МВт (почти в 10 раз меньше, чем у каждого из энергоблоков РоАЭС — ред.)
При этом, для выработки электроэнергии «Азовской ВЭС» не потребуется ядерное топливо, а в сравнении с ТЭС ветропарк позволит избежать выброса в атмосферу около 260 000 тонн углекислого газа.
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