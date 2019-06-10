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На Юге и Северном Кавказе сдать биометрию можно в 700 отделениях 65 банков
Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать биометрические данные в 700 отделениях 65 банков. Большая их часть сосредоточена в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае. В целом по стране запись голосов и изображений лиц клиентов для последующей удалённой идентификации осуществляют 5,2 тысячи отделений 146 банков. Такие данные озвучили на брифинге для журналистов, который прошел в Южном ГУ Банка России. Представители мегарегулятора и ПАО «Ростелеком» в Краснодаре рассказали о принципах работы удалённой идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС), а также показали процедуру сбора биометрии и идентификацию гражданина для дистанционного получения банковской услуги.
«Применение механизма удалённой идентификации повысит доступность финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей и граждан с инвалидностью, а также для жителей отдалённых населенных пунктов, где доступ к банковским услугам затруднён. Граждане смогут получать финансовые услуги: открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом банке, вне зависимости от времени суток», — отметил начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.
Напомним, что удалённая идентификация — это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью биометрии. Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк в присутствии клиента зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные — образец голоса и изображение лица. Процедура прохождения первичной идентификации для гражданина бесплатна и может быть проведена только добровольно.
После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в другом банке клиенту нужно будет ввести логин и пароль от портала Госуслуг и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.
«В Единой биометрической системе используются самые высокие стандарты безопасности (подробно). Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надёжно защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств», — рассказала руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система ПАО «Ростелеком» Светлана Озерецковская.
Развитие Единой биометрической системы предполагает возможность её использования для операций других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Также с помощью ЕБС в дальнейшем можно будет пользоваться госуслугами, образовательными и другими коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удаленно.
HА ПРАBAX PEКЛAMЫ
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Банки, платежи, кэшбэк
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Внедрение российскими банками удалённой биометрической идентификации
всё чаще оказывается в центре внимания СМИ. Несмотря на добровольность (1
) и удобство (2
) данной технологии, граждане продолжают беспокоиться о защищённости процесса от злоумышленников. Не смогут ли хакеры набрать кредитов, предъявляя системе фотографию жертвы и собранные заранее образцы голоса?.. Как поведут себя банки, если человека физически принуждают оформить кредит — или заставляют перевести трудовые сбережения на счёт преступников прямо на улице, со смартфона?.. И как доказать факт «биометрического вклада», если у банка отберут лицензию?.. Ответы на эти и другие вопросы прозвучали на совместной конференции Банка России и компании «Ростелеком
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Молодёжь любит всё новое. Люди постарше, имея за плечами опыт, порой относятся к инновациям с недоверием. А пожилые, как правило, ещё более консервативны, не желая, к примеру, освоивать микроволновку или телеприставку, которая «добавляет ещё один пульт к телевизору». Но биометрическая идентификация личности, пожалуй, порвёт этот шаблон восприятия, поскольку её полюбят все. Дальше — примеры. И работа с возражениями!
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Эволюция общества неразрывно связана со сменой технологий. Поэтому проверенные веками «суперновинки» кардинально меняются или выходят из эксплуатации. Так, стали историей легендарные мультиплексные аппараты Бодо (XIX век
), телексы, перфокарты, кассеты, чёрно-белые ТВ и множество других востребованных приборов. А сегодня мы забыли про пейджеры, ЭЛТ-мониторы — и вот-вот почти вынужденно полностью откажемся от классических кнопочных мобильников. Впрочем, смартфоны используют все — от воспитанников детских садов до пенсионеров. Ведь с каждым днём всё больше сервисов привязано именно к продвинутым персональным гаджетам, — включая банковские услуги и удалённую биометрию.
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Использование биометрических технологий для удалённого доступа к счетам физлиц
вызвало немало вопросов. В первую очередь, конечно, у журналистов. Цитата из Интернета: «Многие относятся к нововведению с недоверием и не понимают, зачем вообще это нужно [1]».
Ещё одна реплика, явно отсылающая к прошлому опыту клиентов: «Многих беспокоит, не воспользуются ли банки ситуацией при потере лицензии, как, например, пользовались данными о вкладчиках [2]».
Вопросы, которые «ТехноДрайв» задал пресс-службе Банка России, требовались для получения информации из первых уст. Редакция благодарит экспертов ЦБ за оперативно предоставленные ответы. В конце публикации мы постараемся также ответить на ряд технических вопросов.
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Ещё информация !!! Банки, платежи, кэшбэк
Банк России завершает тестирование системы быстрых платежей по номеру телефона. По официальной информации, с 28 февраля начнётся работа в полноценном режиме. Для физических лиц это означает возможность моментальных денежных переводов по сотовому номеру, — независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Первыми новую функцию смогут оценить клиенты ВТБ, «Газпромбанка», «Альфа-банка», «Промсвязьбанка» и «Райффайзенбанка», — а в ближайшей перспективе к проекту подключатся ещё 40 кредитных организаций России.
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