На Юге и Северном Кавказе сдать биометрию можно в 700 отделениях 65 банков

Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать биометрические данные в 700 отделениях 65 банков. Большая их часть сосредоточена в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае. В целом по стране запись голосов и изображений лиц клиентов для последующей удалённой идентификации осуществляют 5,2 тысячи отделений 146 банков. Такие данные озвучили на брифинге для журналистов, который прошел в Южном ГУ Банка России. Представители мегарегулятора и ПАО «Ростелеком» в Краснодаре рассказали о принципах работы удалённой идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС), а также показали процедуру сбора биометрии и идентификацию гражданина для дистанционного получения банковской услуги.

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«Применение механизма удалённой идентификации повысит доступность финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей и граждан с инвалидностью, а также для жителей отдалённых населенных пунктов, где доступ к банковским услугам затруднён. Граждане смогут получать финансовые услуги: открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом банке, вне зависимости от времени суток», — отметил начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.



Напомним, что удалённая идентификация — это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью биометрии. Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк в присутствии клиента зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные — образец голоса и изображение лица. Процедура прохождения первичной идентификации для гражданина бесплатна и может быть проведена только добровольно.



После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в другом банке клиенту нужно будет ввести логин и пароль от портала Госуслуг и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.



«В Единой биометрической системе используются самые высокие стандарты безопасности (подробно). Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надёжно защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств», — рассказала руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система ПАО «Ростелеком» Светлана Озерецковская.



Развитие Единой биометрической системы предполагает возможность её использования для операций других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Также с помощью ЕБС в дальнейшем можно будет пользоваться госуслугами, образовательными и другими коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удаленно.



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