Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек

Трансляция «Бизон-Трек-Шоу 2019», организованная «Ростелекомом» для «Матч ТВ», собрала 1,5 млн просмотров. Запись события была доступна в сервисе «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» еще 5 дней с момента прямого эфира. Для наилучшего качества вещания национальный оператор связи обеспечил радиомост с широкой полосой доступа и канал со скоростью 100 Мбит/с. Само мероприятие посетили порядка 40000 зрителей.

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«"Бизон-Трек-Шоу" — уникальное событие, которое вызывает повсеместный интерес, но происходит только в Ростовской области. Мы считаем своей миссией поделиться эмоцией этого дня со всей Россией. Зрители, объединённые атмосферой драйва, чувствуют себя на поле почти семьей. И рад отметить, что "семья" абонентов "Ростелекома" на шоу приросла почти на 1000 человек», — резюмировал Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком».



Во время шоу работали специалисты компании, которые знакомили гостей с сервисами «Умный дом», «Видеонаблюдение» и «Мобильная связь».



Все желающие могли убедиться в качестве оборудования, лёгкости его использования и безопасности: видеокамеры от «Ростелекома» имеют интуитивно понятный интерфейс и защиту от постороннего доступа, а записанные на них данные безопасно хранятся в федеральных центрах обработки данных.



Пользователями системы «Умный дом» стали и призёры гонок «Бизон-Трек-Шоу 2019». Четыре самых быстрых механизатора — Вячеслав Миронов, Эдильбий Караянов, Юрий Архипцев и Роман Струк — получили призы от «Ростелекома».



«Мы настроены на скорость и развитие, поэтому приглашаем в свой проект самых надёжных партнеров. Благодаря "Ростелекому" год от года мы вовлекаем все большую аудиторию в число наших поклонников», — прокомментировал Сергей Суховенко, генеральный директор компании «Бизон».



Единственные в России гонки на тракторах проводятся в Ростовской области на 4 км трассы Ростов-на-Дону — Таганрог. Первое соревнование состоялось в 2002 году. Запись «Бизон-Трек-Шоу 2019» можно посмотреть по ссылке.



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