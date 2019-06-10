|
Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек
Трансляция «Бизон-Трек-Шоу 2019», организованная «Ростелекомом» для «Матч ТВ», собрала 1,5 млн просмотров. Запись события была доступна в сервисе «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» еще 5 дней с момента прямого эфира. Для наилучшего качества вещания национальный оператор связи обеспечил радиомост с широкой полосой доступа и канал со скоростью 100 Мбит/с. Само мероприятие посетили порядка 40000 зрителей.
«"Бизон-Трек-Шоу" — уникальное событие, которое вызывает повсеместный интерес, но происходит только в Ростовской области. Мы считаем своей миссией поделиться эмоцией этого дня со всей Россией. Зрители, объединённые атмосферой драйва, чувствуют себя на поле почти семьей. И рад отметить, что "семья" абонентов "Ростелекома" на шоу приросла почти на 1000 человек», — резюмировал Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком».
Во время шоу работали специалисты компании, которые знакомили гостей с сервисами «Умный дом», «Видеонаблюдение» и «Мобильная связь».
Все желающие могли убедиться в качестве оборудования, лёгкости его использования и безопасности: видеокамеры от «Ростелекома» имеют интуитивно понятный интерфейс и защиту от постороннего доступа, а записанные на них данные безопасно хранятся в федеральных центрах обработки данных.
Пользователями системы «Умный дом» стали и призёры гонок «Бизон-Трек-Шоу 2019». Четыре самых быстрых механизатора — Вячеслав Миронов, Эдильбий Караянов, Юрий Архипцев и Роман Струк — получили призы от «Ростелекома».
«Мы настроены на скорость и развитие, поэтому приглашаем в свой проект самых надёжных партнеров. Благодаря "Ростелекому" год от года мы вовлекаем все большую аудиторию в число наших поклонников», — прокомментировал Сергей Суховенко, генеральный директор компании «Бизон».
Единственные в России гонки на тракторах проводятся в Ростовской области на 4 км трассы Ростов-на-Дону — Таганрог. Первое соревнование состоялось в 2002 году. Запись «Бизон-Трек-Шоу 2019» можно посмотреть по ссылке.
HА ПРАBAX PEКЛAMЫ
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Авто в Ростове
|
|
|
По статистике самым опасным транспортом в мире являются мотоциклы и автомобили. Дорожно-транспортные происшествия
ежегодно уносят жизни 1,2 млн жителей планеты, — больше, чем всё население Ростова! И это не считая пострадавших, навсегда ставших инвалидами, — количество которых ещё более удручает... К счастью, благодаря «умным» камерам «Ростелекома
», ситуация на дорогах России начинает ощутимо меняться к лучшему. В частности, всего за год работы системы фотовидеофиксации в Астрахани смертность в ДТП снизилась на 30%, — а лихачи осознали неотвратимость штрафов за нарушение правил. О том, как «умное видеонаблюдение» защищает водителей и пешеходов,
читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее
Компания «Донэнерго
» продолжает профилактические работы на ростовских электросетях — и сообщает о масштабных отключениях в центре города.
С сегодняшнего дня и до конца рабочей недели они затронут десятки зданий, включая офисы. Помимо этого, «блэкауты» ожидаются в спальных районах Ростова, — ЗЖМ и СЖМ, — включая жилые многоэтажки. График отключений
и рекомендации экспертов для жителей обесточенных домов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее
С наступлением весны на улицах Ростова всё чаще встречаются гироскутеры, сигвеи и электросамокаты, — ставшие модным трендом последних лет. А спрос, как известно, рождает предложение!.. Так, недавно, в Ростове открылся магазин компании DONDRON
, специализирующейся на личном электротранспорте
(а также квадрокоптерах, радиоуправляемых моделях и интерактивных игрушках). Он расположен на ул.Соколова, 73/163 — в непосредственной близости от магазинов электроники «1000 радиодеталей
» (в одном здании — БЗ)
и «ЧИП и ДИП
» (500 метров вниз до Красноармейской). Причём, по мнению, руководителя компании «ДОНДРОН», такое соседство имеет ряд положительных моментов.
подробнее
К общественному транспорту можно относиться по-разному, но иногда он лучше такси (вне часа пик) и даже своего автомобиля (если ехать в гости или аэропорт). Кроме того, современный «кэб» — это русская рулетка, где за рулём может оказаться «юный Шумахер» или невероятно усталый водитель, который может «вписаться», как все знают, даже в мирно стоящее авто. Поэтому порой мы выбираем, скажем, автобусы! Особенно, если они поддерживают бесконтактные способы оплаты — и даже смогут принимать карты, пополняемые через Интернет.
подробнее
Ещё информация !!! Авто в Ростове
Лидеры мирового автопрома продолжают осваивать сегмент электрического транспорта. Очередной новинкой, готовящейся к запуску в этом году, стал электрический мотоцикл Harley-Davidson LiveWire, использующий десятки передовых технологий. Среди которых — экологичный силовой агрегат с пониженным уровнем шума и улучшенное шасси для отличной управляемости. Однако особого внимания заслуживает продвинутая телематическая система Panasonic Automotive, обеспечивающая постоянное подключение LiveWire к «облачным» сервисам. Благодаря ей, новинка Harley-Davidson может передавать на смартфон владельца предупреждения о необходимости техобслуживания, а также попытках взлома или перемещения. Но самое главное — LiveWire своевременно предупредит об уменьшении заряда аккумулятора с учётом расположения зарядных станций и проложит путь к ближайшей из них.
подробнее
|
|
|
|
|