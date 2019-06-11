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Перед поездкой за границу спросите пристава онлайн!
С наступлением лета мы всё чаще задумываемся о долгожданном отпуске, — выбирая для этого, в том числе, другие страны. Однако наличие долгов может стать непреодолимым препятствием при пересечении границы. Причём погашение задолженности в аэропорту вовсе не гарантирует, что вы успеете на самолёт, — ведь снятие ограничений на выезд требует определённого времени. Решением проблемы, как и во многих других случаях, являются информационные технологии. С помощью портала госуслуг можно своевременно узнать об имеющейся задолженности — и погасить её. А после этого, при необходимости, — получить онлайн-консультацию судебных приставов. Такая возможность стала доступна жителям Ростовской области в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». Теперь по понедельникам, граждане могут обратиться за соответствующей услугой в ближайший МФЦ. Причём этот сервис предоставляется всем желающим совершенно бесплатно!
Подписание соглашения о взаимодействии между государственным казённым учреждением Ростовской области «Уполномоченный МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральной службой судебных приставов региона состоялось на прошлой неделе. В соответствии с ним, консультации специалистов ФССП будут предоставляться по понедельникам с 11:00 до 13:00 в течение 10 минут на человека. Помимо упомянутых выше вопросов, связанных со снятием ограничений на выезд за границу, посетители МФЦ могут узнать об аспектах наложения и снятия ареста на имущество и счета в банках, — а также действиях в случае неисполнения решений судов.
Онлайн-консультации ФССП для жителей Ростовской области предоставляются в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». Его участниками, помимо службы судебных приставов, уже являются МВД, Росреестр, Пенсионный фонд, Роспотребнадзор, минтруда и минстрой области, — а также агентство жилищных программ и региональное министерство информационных технологий и связи. Графики онлайн-консультаций каждого из ведомств можно найти по приведённой выше ссылке.
«Широкое распространение кредитных продуктов банков и автоматическая фиксация нарушений ПДД в ряде случаев могут привести к появлению у гражданина "внезапной" задолженности, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Например, если человек долго отсутствовал по месту жительства и/или не получил извещения. В некоторых случаях таким образом может накопиться "критическая сумма". Поэтому перед зарубежной поездкой стоит ещё раз убедиться в отсутствии задолженностей. А при необходимости — заранее проконсультироваться с приставами».
Кстати, по данным сервиса «Правовая помощь онлайн», наиболее часто данной услугой пользуются жители Таганрога, — на долю которого приходится почти четверть всех обращений. Что вполне соответствует духу первого в регионе «умного города», активно воспринимающего ИТ-инновации.
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Госуслуги по Интернету
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«Ростелеком
» полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2019),
основной период которого начался 27 мая. До 1 июля экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, а также в 70 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 в 5 713 ППЭ задействовано свыше 100 тыс. камер.
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На минувшей неделе руководители Федеральной службы государственной статистики в ЮФО и СКФО обсудили подготовку ко «Всероссийской переписи населения 2020», — которая впервые пройдёт в цифровой форме.
Одной из ключевых площадок для анкетирования станет сайт «Госуслуги
», доступ к которому уже имеют три четверти жителей Ростовской области. При этом для участия в переписи 2020 года пользователям данного портала потребуется подтверждённая учётная запись — и качественная интернет-связь, ставшая предметом особого внимания на совещании.
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В стремительном ритме жизни время приобретает особую ценность — порой имеющую денежный эквивалент. По этой причине билет на самолёт, как правило, стоит дороже аналогичного путешествия на автобусе, — а онлайн-оплата, позволяющая избежать очередей, часто сопровождается дополнительной комиссией. Однако есть и приятные исключения!.. Например, портал госуслуг
, разработанный компанией «Ростелеком
», экономит время и деньги одновременно. В частности, при оплате госпошлин здесь можно сэкономить 30%, а штрафы ГИБДД уменьшаются вдвое. И это лишь некоторые из множества преимуществ, доступных зарегистрированным пользователям. Которых с каждым днём становится всё больше! По данным областного Минсвязи
, на текущий момент порталом госуслуг уже пользуются 2,9 млн жителей Ростовской области — три четверти всего населения.
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Если вы хотите узнать о компании как можно больше, лучше всего пообщаться с топ-менеджером. Журналистам юга России в этом плане повезло. Перед представителями СМИ выступил вице-президент — директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов. На встрече в Ольгинке 25 апреля руководитель макрорегиона подчеркнул, что прошедший год был очень успешным для предприятия. Перечень услуг значительно расширился, а в число клиентов вошли даже бывшие конкуренты — телекоммуникационные компании.
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Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету
Акция «Бессмертный полк
», стартовавшая в 2012 году, стала доброй традицией для десятков миллионов людей в России и за рубежом. Ежегодно в канун Дня Победы патриоты отдают дань памяти своим предкам — воинам, которые спасли мир от фашизма. При этом неотъемлемый атрибут и символ для участия в акции — портреты солдат-победителей, — можно распечатать совершенно бесплатно.
Для этого жителям Ростова и области достаточно обратиться в ближайший МФЦ с фотографией родственника. Здесь специалисты помогут отсканировать, при необходимости увеличить и распечатать фотографию участника «Бессмертного полка» в формате А4.
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