Перед поездкой за границу спросите пристава онлайн!

С наступлением лета мы всё чаще задумываемся о долгожданном отпуске, — выбирая для этого, в том числе, другие страны. Однако наличие долгов может стать непреодолимым препятствием при пересечении границы. Причём погашение задолженности в аэропорту вовсе не гарантирует, что вы успеете на самолёт, — ведь снятие ограничений на выезд требует определённого времени. Решением проблемы, как и во многих других случаях, являются информационные технологии. С помощью портала госуслуг можно своевременно узнать об имеющейся задолженности — и погасить её. А после этого, при необходимости, — получить онлайн-консультацию судебных приставов. Такая возможность стала доступна жителям Ростовской области в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». Теперь по понедельникам, граждане могут обратиться за соответствующей услугой в ближайший МФЦ. Причём этот сервис предоставляется всем желающим совершенно бесплатно!

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Подписание соглашения о взаимодействии между государственным казённым учреждением Ростовской области «Уполномоченный МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральной службой судебных приставов региона состоялось на прошлой неделе. В соответствии с ним, консультации специалистов ФССП будут предоставляться по понедельникам с 11:00 до 13:00 в течение 10 минут на человека. Помимо упомянутых выше вопросов, связанных со снятием ограничений на выезд за границу, посетители МФЦ могут узнать об аспектах наложения и снятия ареста на имущество и счета в банках, — а также действиях в случае неисполнения решений судов.



Онлайн-консультации ФССП для жителей Ростовской области предоставляются в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». Его участниками, помимо службы судебных приставов, уже являются МВД, Росреестр, Пенсионный фонд, Роспотребнадзор, минтруда и минстрой области, — а также агентство жилищных программ и региональное министерство информационных технологий и связи. Графики онлайн-консультаций каждого из ведомств можно найти по приведённой выше ссылке.



«Широкое распространение кредитных продуктов банков и автоматическая фиксация нарушений ПДД в ряде случаев могут привести к появлению у гражданина "внезапной" задолженности, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Например, если человек долго отсутствовал по месту жительства и/или не получил извещения. В некоторых случаях таким образом может накопиться "критическая сумма". Поэтому перед зарубежной поездкой стоит ещё раз убедиться в отсутствии задолженностей. А при необходимости — заранее проконсультироваться с приставами».



Кстати, по данным сервиса «Правовая помощь онлайн», наиболее часто данной услугой пользуются жители Таганрога, — на долю которого приходится почти четверть всех обращений. Что вполне соответствует духу первого в регионе «умного города», активно воспринимающего ИТ-инновации.