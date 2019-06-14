Ростовчанам ещё доступны субсидии на цифровое ТВ

Завершившийся в начале июня «переход на цифру» оказался наиболее заметным для малоимущих граждан, — владельцев старых телевизоров, не пользующихся услугами спутниковых и кабельных операторов. Конечно, в ряде городов Ростовской области аналоговое вещание всё ещё доступно, благодаря местным телестудиям, — однако «центральные каналы» на старых телевизорах теперь можно смотреть лишь через ТВ-приставку. Приобрести которую при сложном финансовом положении можно за счёт субсидии. Для этого достаточно обратиться в учреждение соцзащиты или МФЦ по месту регистрации. В данном случае — в Ростове-на-Дону.

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Оказание материальной помощи малоимущим гражданам, нуждающимся в приобретении ТВ-приставки для просмотра цифрового ТВ, осуществляется в соответствии с законом от 22.10.2004 №174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области». Согласно ему, право на льготу имеют малоимущие семьи или одиноко проживающие жители региона, имеющие среднедушевой доход ниже 10286 рублей в месяц.



Данная категория граждан может обратиться с письменным заявлением о получении субсидии на покупку цифровой ТВ-приставки в учреждение соцзащиты населения по месту регистрации или в один из следующих МФЦ Ростова-на-Дону:

Ворошиловский район — пр. Королева, 18/1;

Железнодорожный район — пр. Стачки, 42;

Кировский район — пр. Ворошиловский, 52;

Ленинский район — ул. Согласия, 23;

Октябрьский район — ул. Лениногорская, 9;

Первомайский район — ул. Поляничко, 2;

Пролетарский район — Станиславского, 302;

Советский район — ул. 339 Стрелковой Дивизии, 15.

При подаче заявления гражданам необходимо иметь при себе паспорт (а также копии документов проживающих с ним членов семьи) и документы о заработке за три предыдущих месяца. При проживании с другими членами семьи справки о доходах должны быть предоставлены на каждого из них.



Оказание социальной помощи на покупку цифровой ТВ-приставки осуществляется в форме денежной выплаты. На которую малоимущие граждане могут приобрести необходимое оборудование для дальнейшего просмотра 20 каналов бесплатных мультиплексов.



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



Конечно, для просмотра цифровых мультиплексов одной приставки мало, нужна ещё и антенна. Причём, если у вас слабый сигнал, потребуется антенна с усилителем.



Кроме того, в сложных случаях может понадобиться специальная наружная антенна.



Не покупайте антенны, которые предлагают мошенники в Интернете, там можно встретить чудо-приборы, которые якобы «ловят» по 300 HD-каналов ТВ, да ещё и спутниковый Интернет, всё бесплатно. Лучше обратитесь в местный магазин электроники («1000 радиодеталей» — или в крупный салон).