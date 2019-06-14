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Ростовчанам ещё доступны субсидии на цифровое ТВ
Завершившийся в начале июня «переход на цифру» оказался наиболее заметным для малоимущих граждан, — владельцев старых телевизоров, не пользующихся услугами спутниковых и кабельных операторов. Конечно, в ряде городов Ростовской области аналоговое вещание всё ещё доступно, благодаря местным телестудиям, — однако «центральные каналы» на старых телевизорах теперь можно смотреть лишь через ТВ-приставку. Приобрести которую при сложном финансовом положении можно за счёт субсидии. Для этого достаточно обратиться в учреждение соцзащиты или МФЦ по месту регистрации. В данном случае — в Ростове-на-Дону.
Оказание материальной помощи малоимущим гражданам, нуждающимся в приобретении ТВ-приставки для просмотра цифрового ТВ, осуществляется в соответствии с законом от 22.10.2004 №174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области». Согласно ему, право на льготу имеют малоимущие семьи или одиноко проживающие жители региона, имеющие среднедушевой доход ниже 10286 рублей в месяц.
Данная категория граждан может обратиться с письменным заявлением о получении субсидии на покупку цифровой ТВ-приставки в учреждение соцзащиты населения по месту регистрации или в один из следующих МФЦ Ростова-на-Дону:
- Ворошиловский район — пр. Королева, 18/1;
- Железнодорожный район — пр. Стачки, 42;
- Кировский район — пр. Ворошиловский, 52;
- Ленинский район — ул. Согласия, 23;
- Октябрьский район — ул. Лениногорская, 9;
- Первомайский район — ул. Поляничко, 2;
- Пролетарский район — Станиславского, 302;
- Советский район — ул. 339 Стрелковой Дивизии, 15.
При подаче заявления гражданам необходимо иметь при себе паспорт (а также копии документов проживающих с ним членов семьи) и документы о заработке за три предыдущих месяца. При проживании с другими членами семьи справки о доходах должны быть предоставлены на каждого из них.
Оказание социальной помощи на покупку цифровой ТВ-приставки осуществляется в форме денежной выплаты. На которую малоимущие граждане могут приобрести необходимое оборудование для дальнейшего просмотра 20 каналов бесплатных мультиплексов.
Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова
Конечно, для просмотра цифровых мультиплексов одной приставки мало, нужна ещё и антенна. Причём, если у вас слабый сигнал, потребуется антенна с усилителем.
Кроме того, в сложных случаях может понадобиться специальная наружная антенна.
Не покупайте антенны, которые предлагают мошенники в Интернете, там можно встретить чудо-приборы, которые якобы «ловят» по 300 HD-каналов ТВ, да ещё и спутниковый Интернет, всё бесплатно. Лучше обратитесь в местный магазин электроники («1000 радиодеталей» — или в крупный салон).
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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На этой неделе неожиданное продолжение получила история с пиратским телевидением в Новочеркасске
. Напомним, что в начале года двое местных жителей организовали в городе незаконную трансляцию 11 спутниковых каналов для более чем 9000 абонентов, — за что были задержаны полицией. Однако этот факт не смутил главного фигуранта дела. Находясь под подпиской о невыезде, 46-летний мужчина продолжил незаконное вещание, расширив «пакет каналов» до двадцати.
В результате, только за нынешний год правообладателям был причинён ущерб на сумму почти 6 млн рублей (в дополнение к 5 млн по предыдущему эпизоду).
К очередному задержанию пирата со стажем подключились сотрудники УФСБ по Ростовской области.
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Сегодня в полночь ретрансляторы РТРС в Ростове и области навсегда прекратили телевещание в аналоговом формате. На смену эпохе «тёплого лампового ТВ» пришла современная «цифра» — 20 бесплатных каналов
из двух мультиплексов DVB-T2. Смотреть которые можно почти на всей территории Ростовской области и даже в автомобиле
... Однако, окончательно прощаться с аналоговым телевидением ещё рано!
Ведь в данном формате продолжают работать местные телестудии, — среди которых «Видеотон» (Каменоломни), «Университет» (Таганрог), «Донец ТВ» (Каменск-Шахтинский), «ТВ ШаНС» (Шахты) и другие. Но удастся ли им продлить очарование уходящей технологической эпохи? И, если да, то насколько?..
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Национальный оператор «Ростелеком
» выступил партнёром международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года», прошедшего с 17 по 19 мая. В рамках сотрудничества специалисты компании предоставили высокоскоростные каналы для прямой трансляции события на телеканале «Матч ТВ», — а также предложили гостям мероприятия развлекательную программу и бесплатный Wi-Fi. Подробнее о ярком празднике читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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«Как встретишь Новый год, так его и проведёшь» — гласит народная примета. И для более двух тысяч ростовчан, принявших участие в забеге 1 января
, она сбылась. Многие из них с удовольствием приняли участие в очередном легкоатлетическом пробеге «Ростовское кольцо», состоявшемся 12 мая.
Причём в этот день на улицы донской столицы вышли уже 5000 любителей здорового образа жизни. А партнёром спортивного мероприятия, как и в январе, выступила компания «Ростелеком
», предоставившая волонтёрам быстрый мобильный Интернет, а спортсменам — ценные подарки.
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
Современные технологии, применённые с любовью к Родине и заботой об историческом наследии нашей страны, могут очень многое. Хороший тому пример — традиционная видеоконференция для ветеранов Великой Отечественной войны,
проводимая компанией «Ростелеком
» уже 11 лет подряд. Благодаря ей, солдаты Победы из 10 региональных центров ЮФО и СКФО имеют возможность вспомнить фронтовые будни, поздравить друг друга с праздником и обсудить другие актуальные вопросы. Более того, с каждым годом данное мероприятие становится всё более насыщенным и интересным. Например, в программе очередного видеомоста, состоявшегося 15 мая, были фронтовые песни совместно с ансамблем Северо-Кавказского окружного Дома офицеров, стихи собственного сочинения — и много душевного общения.
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