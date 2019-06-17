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Новые «КРИС-П» не разобьёшь «в праведном гневе»
Как известно, ПДД защищают нашу жизнь и здоровье. Однако, к сожалению, не все автомобилисты* готовы им следовать, — что ежедневно приводит к десяткам аварий (по ссылке — пример масштабного инцидента в Ростове на минувших выходных). Одним из эффективных инструментов повышения безопасности на дорогах являются камеры видеоконтроля — и передвижные комплексы «КРИС-П», увеличившие площадь контроля в Ростовской области почти в два раза. Последнее, впрочем, не сильно порадовало отъявленных нарушителей, «объявивших войну» фоторадарным комплексам и их операторам. Ответным шагом ГИБДД стало оснащение оборудования антивандальными корпусами. А водителей, «распускающих руки» на дорожных постах «КРИС-П» теперь ждёт уголовная ответственность.
Напомним, что развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в России ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И его первые результаты уже впечатляют!.. Так, по официальной статистике, в Астрахани дорожные видеокамеры всего за год снизили смертность в ДТП на 30%. А ещё с помощью этих «всевидящих глаз» можно вычислять преступников, недобросовестных заёмщиков и неплательщиков алиментов.
Разумеется, столь эффективный инструмент правосудия огорчает закоренелых нарушителей. Что приводит к регулярным посягательствам на дорожные камеры и особенно — на передвижные комплексы «КРИС-П», о приближении к которым злоумышленников часто не предупреждают «антирадары».
Последний факт вынудил областной Минтранс принять ответные меры. И теперь данные комплексы будут размещаться в подвесных антивандальных боксах, укомплектованных блоками охранной сигнализации и датчиками ГЛОНАСС. Соответствующую защиту, по данным Правительства Ростовской области уже получили первые 50 передвижных комплексов «КРИС-П», — которые планируется перевести на круглосуточный режим работы.
Более того, ситуацию с атаками на «КРИС-П» взяли на особый контроль правоохранительные органы. На сегодняшний день в Кашарском и Каменском районах в отношении задержанных злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Аналогичные санкции ждут и нападавших на дорожные камеры в Ворошиловском районе Ростова, после установления их личностей.
Ещё более серьёзным будет наказание водителей, применивших насилие в отношении операторов комплексов «КРИС-П». Попытки «выяснить отношения» на месте с помощью грубой силы приведут к добавлению в уголовное дело ещё одной статьи — «Причинение телесных повреждений», — и более длительному сроку лишения свободы.
Xочется верить, что перечисленные меры охладят пыл нарушителей и заставят их соблюдать правила, — что сделает дороги более безопасными для всех участников движения.
А в перспективе «накал страстей» и вовсе сойдёт на нет, — как и необходимость в комплексах «КРИС-П». Ведь автомобили будущего с автопилотом и подключением к «Интернету вещей» вряд ли допустят нарушение правил дорожного движения, — как бы на этом ни настаивал их владелец.
* — Разумеется, мы не считаем всех пешеходов «ангелами».
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Авто в Ростове
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Трансляция «Бизон-Трек-Шоу 2019», организованная «Ростелекомом
» для «Матч ТВ», собрала 1,5 млн просмотров. Запись события была доступна в сервисе «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» еще 5 дней с момента прямого эфира. Для наилучшего качества вещания национальный оператор связи обеспечил радиомост с широкой полосой доступа и канал со скоростью 100 Мбит/с. Само мероприятие посетили порядка 40000 зрителей.
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По статистике самым опасным транспортом в мире являются мотоциклы и автомобили. Дорожно-транспортные происшествия
ежегодно уносят жизни 1,2 млн жителей планеты, — больше, чем всё население Ростова! И это не считая пострадавших, навсегда ставших инвалидами, — количество которых ещё более удручает... К счастью, благодаря «умным» камерам «Ростелекома
», ситуация на дорогах России начинает ощутимо меняться к лучшему. В частности, всего за год работы системы фотовидеофиксации в Астрахани смертность в ДТП снизилась на 30%, — а лихачи осознали неотвратимость штрафов за нарушение правил. О том, как «умное видеонаблюдение» защищает водителей и пешеходов,
читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Компания «Донэнерго
» продолжает профилактические работы на ростовских электросетях — и сообщает о масштабных отключениях в центре города.
С сегодняшнего дня и до конца рабочей недели они затронут десятки зданий, включая офисы. Помимо этого, «блэкауты» ожидаются в спальных районах Ростова, — ЗЖМ и СЖМ, — включая жилые многоэтажки. График отключений
и рекомендации экспертов для жителей обесточенных домов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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С наступлением весны на улицах Ростова всё чаще встречаются гироскутеры, сигвеи и электросамокаты, — ставшие модным трендом последних лет. А спрос, как известно, рождает предложение!.. Так, недавно, в Ростове открылся магазин компании DONDRON
, специализирующейся на личном электротранспорте
(а также квадрокоптерах, радиоуправляемых моделях и интерактивных игрушках). Он расположен на ул.Соколова, 73/163 — в непосредственной близости от магазинов электроники «1000 радиодеталей
» (в одном здании — БЗ)
и «ЧИП и ДИП
» (500 метров вниз до Красноармейской). Причём, по мнению, руководителя компании «ДОНДРОН», такое соседство имеет ряд положительных моментов.
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Ещё информация !!! Авто в Ростове
К общественному транспорту можно относиться по-разному, но иногда он лучше такси (вне часа пик) и даже своего автомобиля (если ехать в гости или аэропорт). Кроме того, современный «кэб» — это русская рулетка, где за рулём может оказаться «юный Шумахер» или невероятно усталый водитель, который может «вписаться», как все знают, даже в мирно стоящее авто. Поэтому порой мы выбираем, скажем, автобусы! Особенно, если они поддерживают бесконтактные способы оплаты — и даже смогут принимать карты, пополняемые через Интернет.
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