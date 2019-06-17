Новые «КРИС-П» не разобьёшь «в праведном гневе»

Как известно, ПДД защищают нашу жизнь и здоровье. Однако, к сожалению, не все автомобилисты* готовы им следовать, — что ежедневно приводит к десяткам аварий (по ссылке — пример масштабного инцидента в Ростове на минувших выходных). Одним из эффективных инструментов повышения безопасности на дорогах являются камеры видеоконтроля — и передвижные комплексы «КРИС-П», увеличившие площадь контроля в Ростовской области почти в два раза. Последнее, впрочем, не сильно порадовало отъявленных нарушителей, «объявивших войну» фоторадарным комплексам и их операторам. Ответным шагом ГИБДД стало оснащение оборудования антивандальными корпусами. А водителей, «распускающих руки» на дорожных постах «КРИС-П» теперь ждёт уголовная ответственность.

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Напомним, что развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в России ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И его первые результаты уже впечатляют!.. Так, по официальной статистике, в Астрахани дорожные видеокамеры всего за год снизили смертность в ДТП на 30%. А ещё с помощью этих «всевидящих глаз» можно вычислять преступников, недобросовестных заёмщиков и неплательщиков алиментов.



Разумеется, столь эффективный инструмент правосудия огорчает закоренелых нарушителей. Что приводит к регулярным посягательствам на дорожные камеры и особенно — на передвижные комплексы «КРИС-П», о приближении к которым злоумышленников часто не предупреждают «антирадары».



Последний факт вынудил областной Минтранс принять ответные меры. И теперь данные комплексы будут размещаться в подвесных антивандальных боксах, укомплектованных блоками охранной сигнализации и датчиками ГЛОНАСС. Соответствующую защиту, по данным Правительства Ростовской области уже получили первые 50 передвижных комплексов «КРИС-П», — которые планируется перевести на круглосуточный режим работы.



Более того, ситуацию с атаками на «КРИС-П» взяли на особый контроль правоохранительные органы. На сегодняшний день в Кашарском и Каменском районах в отношении задержанных злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Аналогичные санкции ждут и нападавших на дорожные камеры в Ворошиловском районе Ростова, после установления их личностей.



Ещё более серьёзным будет наказание водителей, применивших насилие в отношении операторов комплексов «КРИС-П». Попытки «выяснить отношения» на месте с помощью грубой силы приведут к добавлению в уголовное дело ещё одной статьи — «Причинение телесных повреждений», — и более длительному сроку лишения свободы.



Xочется верить, что перечисленные меры охладят пыл нарушителей и заставят их соблюдать правила, — что сделает дороги более безопасными для всех участников движения.



А в перспективе «накал страстей» и вовсе сойдёт на нет, — как и необходимость в комплексах «КРИС-П». Ведь автомобили будущего с автопилотом и подключением к «Интернету вещей» вряд ли допустят нарушение правил дорожного движения, — как бы на этом ни настаивал их владелец.



* — Разумеется, мы не считаем всех пешеходов «ангелами».