Дети Ростова покажут вертикальный беспилотник и робот-вездеход

Детское техническое творчество — явление особое!.. Ведь, познавая окружающий мир, ребёнок порой может предложить идеи, до которых ещё не додумались взрослые. Либо собрать типичного, на первый взгляд, робота с необычным функционалом. Поэтому выставки юных изобретателей интересны и полезны как для детей, так и для взрослых. Одна из таких экспозиций открылась для ростовчан в областном центре технического творчества (ул. Закруткина, 67, недалеко от Театральной площади). Здесь можно увидеть собранные учениками беспилотники, — в том числе вертикального взлёта, — роботов различных типов и множество других устройств из разных городов Ростовской области. Посетить экспозицию можно совершенно бесплатно, но лишь до 19 июля.

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По данным областного Правительства, выставка в Ростовском ОЦТТУ включает более 100 работ школьников из донской столицы, Гуково, Каменска-Шахтинского, Батайска, Азова, Новочеркасска, Волгодонска, Шахт и Новочеркасска.



Весьма разнообразна и тематика представленных проектов — ИТ, робототехника, авиация и космонавтика, беспилотные летательные аппараты, судостроение, архитектура и дизайн. «Здесь каждый посетитель найдёт себе экспонаты по интересам!»



Возможно, это будет беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта, робот-вездеход для болотистых мест, фронтальный робот-погрузчик для работ в опасных местах — или автономная платформа для кормления рыб на водоёмах.



Учитывая фантазию и наблюдательность донских подростков, посетители не будут разочарованы. А гости, возможно, захотят попробовать свои силы в создании аналогичных устройств — и пополнят ряды юных техников. С перспективой участия не только в областных, но и федеральных выставках.



Как, например, ученики ростовской школы №28, представившие свои разработки на ВДНХ минувшей весной. Напомним, что воспитанники интерната продемонстрировали тогда широкий спектр ИТ-продуктов — от образовательной робототехники и виртуального музея до облачных технологий и 3D-графики.



Не менее насыщенной обещает стать и нынешняя выставка работ юных техников в Ростовском ОЦТТУ, открытая с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. О ней шла речь в самом начале. Кстати, в это же время центр технического творчества ведёт запись в кружки на 2019-2020 учебный год. Уточнить список необходимых для этого документов родители могут по телефону (863) 251-22-81.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



В Ростове-на-Дону открывается всё больше площадок для юных техников, программистов и изобретателей. Конечно, нам ещё далеко до Москвы, где вагоны метро были просто завешаны рекламой множества кружков робототехники прошлой осенью. С другой стороны, в донской столице проживает меньше людей, поэтому плотность охвата юных дарований может быть сопоставимой.