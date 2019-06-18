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Дети Ростова покажут вертикальный беспилотник и робот-вездеход
Детское техническое творчество — явление особое!.. Ведь, познавая окружающий мир, ребёнок порой может предложить идеи, до которых ещё не додумались взрослые. Либо собрать типичного, на первый взгляд, робота с необычным функционалом. Поэтому выставки юных изобретателей интересны и полезны как для детей, так и для взрослых. Одна из таких экспозиций открылась для ростовчан в областном центре технического творчества (ул. Закруткина, 67, недалеко от Театральной площади). Здесь можно увидеть собранные учениками беспилотники, — в том числе вертикального взлёта, — роботов различных типов и множество других устройств из разных городов Ростовской области. Посетить экспозицию можно совершенно бесплатно, но лишь до 19 июля.
По данным областного Правительства, выставка в Ростовском ОЦТТУ включает более 100 работ школьников из донской столицы, Гуково, Каменска-Шахтинского, Батайска, Азова, Новочеркасска, Волгодонска, Шахт и Новочеркасска.
Весьма разнообразна и тематика представленных проектов — ИТ, робототехника, авиация и космонавтика, беспилотные летательные аппараты, судостроение, архитектура и дизайн. «Здесь каждый посетитель найдёт себе экспонаты по интересам!»
Возможно, это будет беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта, робот-вездеход для болотистых мест, фронтальный робот-погрузчик для работ в опасных местах — или автономная платформа для кормления рыб на водоёмах.
Учитывая фантазию и наблюдательность донских подростков, посетители не будут разочарованы. А гости, возможно, захотят попробовать свои силы в создании аналогичных устройств — и пополнят ряды юных техников. С перспективой участия не только в областных, но и федеральных выставках.
Как, например, ученики ростовской школы №28, представившие свои разработки на ВДНХ минувшей весной. Напомним, что воспитанники интерната продемонстрировали тогда широкий спектр ИТ-продуктов — от образовательной робототехники и виртуального музея до облачных технологий и 3D-графики.
Не менее насыщенной обещает стать и нынешняя выставка работ юных техников в Ростовском ОЦТТУ, открытая с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. О ней шла речь в самом начале. Кстати, в это же время центр технического творчества ведёт запись в кружки на 2019-2020 учебный год. Уточнить список необходимых для этого документов родители могут по телефону (863) 251-22-81.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
В Ростове-на-Дону открывается всё больше площадок для юных техников, программистов и изобретателей. Конечно, нам ещё далеко до Москвы, где вагоны метро были просто завешаны рекламой множества кружков робототехники прошлой осенью. С другой стороны, в донской столице проживает меньше людей, поэтому плотность охвата юных дарований может быть сопоставимой.
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Кружки робототехники и фестивали
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С 10 по 19 мая в оздоровительном лагере «Спутник» Неклиновского района Ростовской области состоялся форум «Молодая волна», — участниками которого стали более 1500 подростков. На протяжении десяти дней они учились воплощать социальные проекты и практиковали здоровый образ жизни, — не забывая о современных технологиях. Ведь, благодаря компании «Ростелеком
», несмотря на удалённость площадки от города, у всех участников форума был бесплатный W-Fi, — а по вечерам в уютном шатре «Ростелекома» их ждали лекции, интерактивные игры и мастер-классы по электронной музыке. Кроме того, для дирекции мероприятия компания организовала проводной доступ в Интернет, что позволило проводить онлайн-конференции с другими регионами — и обеспечило высокий уровень проведения форума в целом.
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«Ростелеком
» обеспечил современной цифровой инфраструктурой главный штаб XVIII молодёжных Дельфийских игр России,
который был развернут на площадке Ростовского театра драмы им. М. Горького. Национальный оператор предоставил стабильный защищённый канал со скоростью 100 Мб/с, позволивший транслировать события в прямом эфире, и услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи, трекинга и аналитики всех телефонных звонков.
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По отзывам ростовских родителей, LEGO Education
— это достаточно серьёзная программа в области робототехники. Первый год, к примеру, дети проходят основы физики и математики, и лишь потом приступают к созданию первых роботов из «кубиков». И лишь затем наступает черёд программирования! Конечно, сегодня у ростовских учащихся очень большой выбор — от технопарка «Кванториум
» до тематических кружков
в центрах юных техников. Но мы поговорим о том, как учащиеся школы №5 получили возможность изучать робототехнику прямо на уроках!
В рамках совместного проекта с компанией LEGO Education здесь открылся городской ресурсный центр «РоБот
».
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В конце марта на базе Центра детского технического творчества (Ростов) состоялась научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей.
Мероприятие, ставшее 44-м по счёту, порадовало организаторов и членов жюри целой плеядой ярких ИТ-проектов. В частности, на секции «Радиоэлектроника» юные изобретатели представили «умные часы», левитрон
и трансвертер двухметрового диапазона. А начинающие робототехники не только создали макет экзоскелета, увеличивающего мускульную силу человека, но и предложили мультиагентную систему мобильных роботов, взаимодействующих по Bluetooth.
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
Современные роботы могут многое! Они облегчают жизнь, работают консультантами (1
), фермерами (2
), связистами (3
), — а также следят за безопасностью и, конечно, развлекают (4
) людей. Однако есть случаи, когда применение роботов не просто удобно, а жизненно важно! Речь идёт о работе в зонах повышенной опасности. И пока немецкие учёные работают над созданием робота Centauro для утилизации ядерных отходов
, его «младший брат» Прометей готовится к трудоустройству на Ростовской АЭС. Причём по итогам «испытательного срока» робот на Волгодонской АЭС
может приступить к дежурству уже в ближайшие месяцы.
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