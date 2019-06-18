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Российская операционка «Аврора» поможет провести РФ-перепись 2020 года
Россия продолжает готовиться к первой в своей истории цифровой переписи населения. И, хотя основной площадкой для данного события станет портал «Госуслуги», заявить о себе сможет каждый гражданин, — даже ещё не привыкший к Интернету. В последнем случае ответы россиян зафиксируют переписчики с планшетами на базе российской ОС «Аврора». По словам Михаила Осеевского, — президента компании «Ростелеком», развивающей данную мобильную платформу, — российская операционная система будет установлена на всех устройствах волонтёров. Что обеспечит защищённый сбор информации о россиянах, без сомнительной «утечки» трафика за рубеж.
Напомним, что «Всероссийская перепись населения 2020» пройдёт с 1 по 31 октября следующего года. Для её проведения будут использованы передовые софтверные разработки компании «Ростелеком» — портал госуслуг (при наличии у гражданина подтверждённой учётной записи) и мобильная платформа «Аврора», приобретённая «Ростелекомом» у международного проекта Sailfish.
«Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора"», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на ежегодном собрании акционеров.
Таким образом, граждане, желающие пройти опрос в формате общения с переписчиком, одними из первых оценят дружелюбный интерфейс отечественной мобильной платформы. И, разумеется, они могут быть уверены, что собранные сведения не будут кэшироваться на зарубежных серверах.
Отметим, что уже сегодня «Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы, а также обеспечивает функционал удалённого рабочего места — включая защищённый доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам.
ОС «Аврора» поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи. Доступны или находятся на этапе тестирования навигационная система, решения для обработки и распознавания изображений, сервис для удалённого проведения совещаний и другие. Над их разработкой и совершенствованием сейчас активно работают специалисты «Ростелекома».
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Отечественная ОС просто необходима для того, чтобы данные россиян оставались в России. Иначе получается, что отправляя ссылку по sms (не говоря о мессенджерах), мы делимся ею с зарубежными государствами, часто сразу с двумя. А если это бета-версия нового бизнес-проекта, которой ещё рано делиться? И вообще, планировал ли это отправитель, нравится ли ему такой «расширенный» сценарий общения?
По моему мнению, информационный суверенитет должен соблюдаться как в этом, так и во множестве других случаев. Чему и будет способствовать, в значительной степени, ОС «Аврора».
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