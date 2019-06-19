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Новый электротранспорт Ростова очистит воздух — и дороги
В ближайшее время на улицах донской столицы появятся ещё 20 новых троллейбусов с автономным ходом. Эта функция позволит продолжать движение, не создавая пробок, даже если линию обесточат. По данным Правительства Ростовской области на закупку уже выделено более 271 млн рублей, — и это самое крупное пополнение парка электротранспорта за последние пять лет. Причём ультрасовременные троллейбусы порадуют не только пассажиров, но также пешеходов и автомобилистов. Ведь в просторный салон, оснащённый кондиционерами, может вместить больше пассажиров, чем пять маршруток, — что улучшит ситуацию как вблизи остановочных павильонов, так и на ростовских дорогах в целом. Не говоря уже о снижении загрязнения воздуха, которое особенно актуально для центра Ростова.
По официальной информации, новые ростовские троллейбусы выйдут на восстановленные маршруты №7, 10, 14 и 17. При этом каждый из них будет оснащён кондиционером, терминалом безналичной оплаты проезда и оборудованием для маломобильных групп населения.
«Развитие электротранспорта в Ростове — закономерный и очень правильный шаг, — отмечает эксперт TechnoDrive. — На сегодняшний день выработка электроэнергии в нашем регионе ощутимо превышает его потребности. Причём большую часть генерируемой мощности создаёт Ростовская АЭС, не нанося вред окружающей среде.
Другим важным аспектом является постепенный переход от тесных маршруток к городскому транспорту большой вместимости. Это способствует постепенной разгрузке улиц, особенно на участках, где пробки стали почти ежедневным явлением».
И это лишь начало масштабных изменений!.. Ведь экологичной электроэнергии в Ростовской области становится всё больше. И уже в следующем году ожидается пуск азовского ветропарка мощностью 90 МВт.
Кроме того, в Ростове создаются современные системы для удалённой диагностики различных типов электростанций, — что стимулирует стремительное развитие отрасли.
Вывод? Чем доступнее будет электричество, тем чаще его будут выбирать на транспорте.
* — фото из архива TechnoDrive
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Прогнозы TechnoDrive сбываются
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Компания Orange Business Services
и «Сбербанк» примут активное участие в создании «умных городов» на территории России.
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(Катар), Гуджарат (Индия) и Альба-Юлию (Румыния).
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Одним из трендов современного рынка труда является удалённая работа.
По мере цифровизации бизнеса, — и массовой доступности быстрого Интернета, — классические офисы могут стать атавизмом для многих предприятий. Если, конечно, последние научатся тщательно выбирать сотрудников, независимо от их местоположения... Помочь кадровикам в этой непростой задаче решила компания Orange Business Services
. На минувшей неделе телеком-оператор открыл в Париже лабораторию HR-инноваций, призванную оценить влияние на кадровую отрасль новых технологий.
В числе которых — искусственный интеллект, сети 5G и «большие данные». Предложить свои идеи для данного проекта могут клиенты компании, самозанятые специалисты и стартапы.
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В преддверии майских праздников агентство Zoom Market составило рейтинг «пиратских» городов России.
По оценкам экспертов, наиболее часто авторские права разработчиков ПО нарушают жители Воронежа, Москвы и Брянска. Донская столица в этом сомнительном чарте расположилась примерно посередине — Ростов-на-Дону
занял девятое место из 19. Но почему, несмотря на обилие бесплатных «облачных» сервисов и Линукса, граждане продолжают использовать «взломанный софт»?.. В ситуации попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
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Напомним, что 25 апреля в Ольгинке специалисты «Ростелекома
» сделали серию докладов для представителей СМИ юга России. Самым актуальным, пожалуй, оказалось выступление Павла Лысенко, представляющего департамент прикладных проектов МРФ «Юга» ПАО «Ростелеком». Речь шла об умных городах, при этом неоднократно озвучивался следующий постулат: «Доказано, что порядок можно навести везде, даже в сфере ЖКХ».
Звучит как фантастика? Да, но когда-то мало кто верил в автотранспорт,
а теперь нельзя обойтись без него. Более того, уже сейчас в России есть целые города,
многоэтажки которых полностью «оприборены» (с экономией на ОДН до 98%, а по оплате за отопление — до 40%). И недобросовестных управляющих компаний там нет.
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Ещё информация !!! Прогнозы TechnoDrive сбываются Квантовая криптография — это важно.
Дело в том, что рано или поздно многие алгоритмы шифрования устареют, не выдержав напора закона Мура и искусственного интеллекта. Но должно остаться то, что будет работать надёжно. Ведь от этого зависит безопасность всех систем будущего, — включая «умные дома», города, производство и транспорт. Не случайно ведущие телеком-операторы уже тестируют квантовое шифрование
на своих сетях, — а российские учёные совершенствуют алгоритмы и соответствующее оборудование. Одна из таких лабораторий успешно работает в ИКТИБ ЮФУ
на базе кафедры информационной безопасности.
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