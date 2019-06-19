Новый электротранспорт Ростова очистит воздух — и дороги

В ближайшее время на улицах донской столицы появятся ещё 20 новых троллейбусов с автономным ходом. Эта функция позволит продолжать движение, не создавая пробок, даже если линию обесточат. По данным Правительства Ростовской области на закупку уже выделено более 271 млн рублей, — и это самое крупное пополнение парка электротранспорта за последние пять лет. Причём ультрасовременные троллейбусы порадуют не только пассажиров, но также пешеходов и автомобилистов. Ведь в просторный салон, оснащённый кондиционерами, может вместить больше пассажиров, чем пять маршруток, — что улучшит ситуацию как вблизи остановочных павильонов, так и на ростовских дорогах в целом. Не говоря уже о снижении загрязнения воздуха, которое особенно актуально для центра Ростова.

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По официальной информации, новые ростовские троллейбусы выйдут на восстановленные маршруты №7, 10, 14 и 17. При этом каждый из них будет оснащён кондиционером, терминалом безналичной оплаты проезда и оборудованием для маломобильных групп населения.



«Развитие электротранспорта в Ростове — закономерный и очень правильный шаг, — отмечает эксперт TechnoDrive. — На сегодняшний день выработка электроэнергии в нашем регионе ощутимо превышает его потребности. Причём большую часть генерируемой мощности создаёт Ростовская АЭС, не нанося вред окружающей среде.



Другим важным аспектом является постепенный переход от тесных маршруток к городскому транспорту большой вместимости. Это способствует постепенной разгрузке улиц, особенно на участках, где пробки стали почти ежедневным явлением».



И это лишь начало масштабных изменений!.. Ведь экологичной электроэнергии в Ростовской области становится всё больше. И уже в следующем году ожидается пуск азовского ветропарка мощностью 90 МВт.



Кроме того, в Ростове создаются современные системы для удалённой диагностики различных типов электростанций, — что стимулирует стремительное развитие отрасли.



Вывод? Чем доступнее будет электричество, тем чаще его будут выбирать на транспорте.



* — фото из архива TechnoDrive