«ГЛОНАСС» выходит на орбиту с батареями из Новочеркасска

Спутниковая навигация нужна всем. Благодаря ей, свои координаты безошибочно определяют самолёты, наземный и водный транспорт; предприятия отслеживают доставку грузов; службы спасения оперативно оказывают помощь попавшим в беду, — а сотни миллионов индивидуальных пользователей легко ориентируются даже в незнакомых городах. При этом количество глобальных систем спутникового позиционирования можно пересчитать по пальцам одной руки. И самой важной для россиян, безусловно, является «ГЛОНАСС» — отечественная система, не зависящая от зарубежных разработчиков. Очередным шагом на пути развития российской системы стал запуск спутника «Глонасс-М» (заводской №758) с космодрома «Плесецк», состоявшийся 27 мая. Важную роль в котором сыграли химические источники тока, созданные в Новочеркасске.

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По официальной информации, спутник «Глонасс-М» (отличающийся от предшественников гарантированным сроком существования — 7 лет) был выведен на расчётную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Энергообеспечение которого обеспечили батареи 9ER14PS-20M и 9ER20PS-16M новочеркасской компании «Орион-ХИТ».



Напомним, что коллектив инженерной фирмы «Орион-ХИТ» проводит полный цикл работ — от фундаментальных исследований и разработки технологий до выпуска качественных литиевых элементов под собственной торговой маркой. И всё это в столице Донского казачества!



Более того, накопленный опыт, собственная производственная база — и система управления качеством, сертифицированная по международным стандартам, — позволяет компании «Орион-ХИТ» выпускать батареи, превосходящие по своим характеристикам большинство отечественных и зарубежных источников тока.



Это позволяет регулярно использовать продукцию новочеркасской фирмы для электропитания систем управления космических аппаратов и разгонных блоков «Прогноз», «Спектр», «Фрегат», «Фрегат-СБ», DМ-SL, DМ-SLБ, 11С861-03, БВ «Волга», — а также в системах управления ракет-носителей «Ангара» и «Антарес».