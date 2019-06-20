|
«ГЛОНАСС» выходит на орбиту с батареями из Новочеркасска
Спутниковая навигация нужна всем. Благодаря ей, свои координаты безошибочно определяют самолёты, наземный и водный транспорт; предприятия отслеживают доставку грузов; службы спасения оперативно оказывают помощь попавшим в беду, — а сотни миллионов индивидуальных пользователей легко ориентируются даже в незнакомых городах. При этом количество глобальных систем спутникового позиционирования можно пересчитать по пальцам одной руки. И самой важной для россиян, безусловно, является «ГЛОНАСС» — отечественная система, не зависящая от зарубежных разработчиков. Очередным шагом на пути развития российской системы стал запуск спутника «Глонасс-М» (заводской №758) с космодрома «Плесецк», состоявшийся 27 мая. Важную роль в котором сыграли химические источники тока, созданные в Новочеркасске.
По официальной информации, спутник «Глонасс-М» (отличающийся от предшественников гарантированным сроком существования — 7 лет) был выведен на расчётную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Энергообеспечение которого обеспечили батареи 9ER14PS-20M и 9ER20PS-16M новочеркасской компании «Орион-ХИТ».
Напомним, что коллектив инженерной фирмы «Орион-ХИТ» проводит полный цикл работ — от фундаментальных исследований и разработки технологий до выпуска качественных литиевых элементов под собственной торговой маркой. И всё это в столице Донского казачества!
Более того, накопленный опыт, собственная производственная база — и система управления качеством, сертифицированная по международным стандартам, — позволяет компании «Орион-ХИТ» выпускать батареи, превосходящие по своим характеристикам большинство отечественных и зарубежных источников тока.
Это позволяет регулярно использовать продукцию новочеркасской фирмы для электропитания систем управления космических аппаратов и разгонных блоков «Прогноз», «Спектр», «Фрегат», «Фрегат-СБ», DМ-SL, DМ-SLБ, 11С861-03, БВ «Волга», — а также в системах управления ракет-носителей «Ангара» и «Антарес».
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Смартфоны, планшеты
|
|
|
Россия продолжает готовиться к первой в своей истории цифровой переписи населения.
И, хотя основной площадкой для данного события станет портал «Госуслуги
», заявить о себе сможет каждый гражданин, — даже ещё не привыкший к Интернету. В последнем случае ответы россиян зафиксируют переписчики с планшетами на базе российской ОС «Аврора».
По словам Михаила Осеевского, — президента компании «Ростелеком», развивающей данную мобильную платформу, — российская операционная система будет установлена на всех устройствах волонтёров.
Что обеспечит защищённый сбор информации о россиянах, без сомнительной «утечки» трафика за рубеж.
подробнее
Сегодня в донской столице открылся третий магазин электронного дискаунтера «Ситилинк
». Новый торговый объект площадью 1200 кв. метров расположен в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского 25, вход со стороны гипермаркета «Окей»).
Особенностями нового магазина стали инновационные терминалы самообслуживания с удобным голосовым поиском товара, — а также увеличенная площадь складских помещений, позволяющая иметь в наличии более 10 000 наименований
— цифровой, бытовой, садовой техники, автомобильных гаджетов и других категорий товаров.
подробнее
Клинические рекомендации остаются основным руководством для оказания качественной медицинской помощи
в России. Однако получить совет опытного врача-практика порой бывает непросто — особенно для жителей труднодоступных районов страны, где порой не хватает даже терапевтов
, не говоря уже о профильных специалистах. Да и в городах порой приходится долго ждать приёма по полису. К счастью, у россиян появилась перспективная возможность получить консультации столичных врачей в режиме онлайн!
Благодаря новому сервису «Ростелеком Здоровье
» сделать это можно из любой точки мира. Вам потребуется лишь устройство с доступом в Интернет и подписка стоимостью от 333 руб/мес.
подробнее
Следуя эксклюзивным советам TechnoDrive по выбору смартфона с учётом банковской биометрии
, согласно которым желательна самая свежая ОС
, мы, — что вполне логично, — искали Android 9. Однако, девятым «Андрюшей» дело не ограничивается. Смартфоны отличаются ценой, начинкой, позиционированием, репутацией производителя. Но самое главное — потребительскими качествами! В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы рассмотрим смартфон, демонстрирующий одно из лучших сочетаний потребительских свойств, функционала и стоимости на текущий момент — Samsung Galaxy A50,
— а также расскажем, как ощутимо сэкономить.
подробнее
Ещё информация !!! Смартфоны, планшеты
Если вам случалось заблудиться в городе, лесу или в горах, вы сразу поймёте, о чём пойдёт речь. Возможная проблема с GPS может отнять много нервов и времени, как минимум. Но что именно произойдёт в ночь с 6 на 7 апреля, действительно ли «небо упадёт на землю»? UPD: Поступили первые результаты тестов TechnoDrive!
подробнее
|
|
|
|
|