Дом.ru ставит домофоны с передачей видео на смартфон

Компания «Дом.ru» приступила к установке в Ростове домофонов нового поколения. Особенностью данных устройств является удалённый контроль и управление со смартфона. Установив приложение, клиенты компании смогут в режиме реального времени видеть посетителей на экране мобильного устройства — и, при необходимости, открывать дверь подъезда (а также отвечать на поступившие вызовы) из любой точки мира, где есть Интернет. При этом, для установки нового оборудования жальцам ростовских многоэтажек достаточно провести общее собрание (собрав кворум — и набрав необходимую долю голосов «за» по данному вопросу — БЗ) и оставить заявку на сайте «Дом.ru».

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Телеком-операторы Ростова продолжают расширять сферу деятельности, — и всё чаще предлагают услуги по обеспечению безопасности жилья. Одним из таких сервисов стал «Видеодомофон» от компании «Дом.ру», — позволяющий контролировать доступ в подъезды мноэтажек с мобильных устройств.



Для его использования владельцам квартир достаточно заключить договор с компанией «Дом.ru» на установку оборудования — и загрузить мобильное приложение из каталога Google Play или AppStore.



При этом пользователям других услуг «Дом.ru», — домашнего Интернета и телевидения, — не придётся запоминать новый пароль. Ведь для управления видеодомофоном через приложение подойдёт учётная запись из «Личного кабинета» (разумеется, пароль при этом должен быть достаточно сложным).



Как и другие современные домофоны, устройства «Дом.ru» поддерживают возможность доступа по электронным ключам. Благодаря которому, жильцы смогут попадать в подъезд даже если аккумулятор смартфона внезапно разрядился или у сотового оператора возникли перебои с доступом в Интернет. Более того, телеком-оператор возьмёт на себя предоставление электронных мастер-ключей сотрудникам экстренных служб.



Оставить заявку на подключение видеодомофона в Ростове можно на сайте «Дом.ru», — предварительно заручившись письменным согласием всех соседей или протоколом собрания жильцов дома (подъезда). Также, вероятно, пользователям новой системы стоит позаботиться о размещении на видном месте табличек «Ведётся видеонаблюдение».



О том, будут ли домофоны Dom.ru подключены к центральной городской системе «112», не сообщается.