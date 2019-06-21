|
Дом.ru ставит домофоны с передачей видео на смартфон
Компания «Дом.ru» приступила к установке в Ростове домофонов нового поколения. Особенностью данных устройств является удалённый контроль и управление со смартфона. Установив приложение, клиенты компании смогут в режиме реального времени видеть посетителей на экране мобильного устройства — и, при необходимости, открывать дверь подъезда (а также отвечать на поступившие вызовы) из любой точки мира, где есть Интернет. При этом, для установки нового оборудования жальцам ростовских многоэтажек достаточно провести общее собрание (собрав кворум — и набрав необходимую долю голосов «за» по данному вопросу — БЗ) и оставить заявку на сайте «Дом.ru».
Телеком-операторы Ростова продолжают расширять сферу деятельности, — и всё чаще предлагают услуги по обеспечению безопасности жилья. Одним из таких сервисов стал «Видеодомофон» от компании «Дом.ру», — позволяющий контролировать доступ в подъезды мноэтажек с мобильных устройств.
Для его использования владельцам квартир достаточно заключить договор с компанией «Дом.ru» на установку оборудования — и загрузить мобильное приложение из каталога Google Play или AppStore.
При этом пользователям других услуг «Дом.ru», — домашнего Интернета и телевидения, — не придётся запоминать новый пароль. Ведь для управления видеодомофоном через приложение подойдёт учётная запись из «Личного кабинета» (разумеется, пароль при этом должен быть достаточно сложным).
Как и другие современные домофоны, устройства «Дом.ru» поддерживают возможность доступа по электронным ключам. Благодаря которому, жильцы смогут попадать в подъезд даже если аккумулятор смартфона внезапно разрядился или у сотового оператора возникли перебои с доступом в Интернет. Более того, телеком-оператор возьмёт на себя предоставление электронных мастер-ключей сотрудникам экстренных служб.
Оставить заявку на подключение видеодомофона в Ростове можно на сайте «Дом.ru», — предварительно заручившись письменным согласием всех соседей или протоколом собрания жильцов дома (подъезда). Также, вероятно, пользователям новой системы стоит позаботиться о размещении на видном месте табличек «Ведётся видеонаблюдение».
О том, будут ли домофоны Dom.ru подключены к центральной городской системе «112», не сообщается.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Криминал, ЧП, хакеры
|
|
|
Как известно, легендарный Никола Тесла был сторонником беспроводной передачи электричества на большие расстояния. Его открытия в этой области легли в основу экспериментов во многих странах мира, — включая СССР
. И, быть может, вдохновившись полученными результатами, 55-летний житель Зернограда посчитал электрические провода ЛЭП атавизмом,
который можно выгодно продать? В любом случае, вооружившись специальным оборудованием, мужчина на протяжении трёх ночей демонтировал 5,5 километра линий электропередач. Однако его энтузиазм не оценили сотрудники энергетической компании — и правоохранительные органы, возбудившие в отношении «последователя Теслы» уголовное дело по статье «Кража».
подробнее
«Ростелеком
» ожидает в ближайшие два года
запуск первых коммерческих сервисов с использованием технологии квантового распределения ключей (КРК) — она гарантирует наивысшую степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных законах физики. Об этом сообщил в нулевой день Санкт-Петербургского международного экономического форума 2019 года президент компании Михаил Осеевский.
подробнее
Защита своего имущества — естественная потребность человека, корни которой кроются в инстинкте самосохранения. Однако в цифровую эпоху удобство часто перевешивает осторожность, что приводит к неприятным последствиям. Например, селфи на топовый смартфон в безлюдном парке может спровоцировать его кражу, — особенно, если вы хрупкая девушка, а гаджет стоит 90 тысяч рублей... Не стоит расслабляться и владельцам более доступных устройств, если они используются как смартфон для мобильного банка
— ведь в этом случае «на кону» могут оказаться все сбережения, а угроза порой исходит с неожиданной стороны. О чём читателям TechnoDrive в очередной раз напоминает рубрика «Криминальные новости Ростова».
подробнее
Когда слышишь по радио в такси рекламу «умного дома», то понимаешь, что его наконец активно выводят на массовый рынок. Это больше не экзотика. Более того, операторы видят в этой услуге стартовую площадку для дальнейшего роста. Но далеко не каждый «умный дом» одинаково полезен,
верно? У сотовых операторов, к примеру, техподдержка могла годами
отвечать на заданный по этому сервису вопрос (проверено редакцией). Поэтому, когда представилась возможность, мы задали вопросы по «умному дому» «Ростелекому
». И убедились, что «умный дом» от крупнейшего российского поставщика цифровых услуг оказался не только глубоко продуманным, но и способным постоять за себя.
подробнее
Ещё информация !!! Криминал, ЧП, хакеры «Ростелеком»
в Ростове-на-Дону презентовал донским предприятиям решение для защиты информации от внутренних угроз Solar Dozor. Познакомиться с функционалом DLP-решения (Data Leakage Prevention) собрались более 50 представителей ростовских компаний корпоративного и государственного сегмента, а также сотрудники министерства информационной политики области. Система Solar Dozor способна выявлять неправомерные действия сотрудников, предотвращать утечки информации
и расследовать инциденты инфобезопасности.
подробнее
|
|
|
|
|