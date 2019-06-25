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Юных робототехников зовут на День открытых дверей ОЦТТУ
Творчество играет важную роль в жизни человека, развивая воображение, фантазию и помогая достичь успеха в невозможных, на первый взгляд, инициативах. Собственно, это и отличает нас от «братьев меньших», которые, в основном, действуют по программе. Кстати, о роботах и программировании! Областной центр технического творчества учащихся предлагает юным ростовчанам массу возможностей для развития своего потенциала. Кружки робототехники, авиамоделирования, радиосвязи и радиоуправления — лишь некоторые из направлений Ростовского ОЦТТУ, познакомиться с которыми можно на Дне открытых дверей 8 сентября. А для тех, кто определился с выбором, запись в кружки доступна уже сейчас!
День открытых дверей Ростовского ОЦТТУ — это отличная возможность для детей и их родителей погрузиться в мир технического творчества и изобретательства. В ходе мероприятия, запланированного на 11 часов утра 8 сентября (воскресенье), гости смогут пообщаться с руководителями всех секций, получить ответы на свои вопросы — и пройти по большому и светлому зданию на ул. Закруткина, 67.
Напомним, что на сегодняшний день ОЦЦТУ осуществляет подготовку школьников по 11 общеразвивающим программам дополнительного образования, среди которых:
- Авиамоделирование (младшая группа со 2 класса, старшая — с 5 класса);
- Судомоделирование (младшая группа со 2 класса, старшая — с 5 класса);
- Техническое конструирование (с 1 класса);
- Начальное техническое моделирование (с 1 по 4 класс);
- Радиоуправление (с 3 класса);
- Радиоконструирование (с 5 класса);
- Радиосвязь (со 2 класса);
- Робототехника — младшие (с 7-10 лет);
- Робототехника — старшие (с 11-18 лет);
- Информатика (младшая группа со 1 класса, средняя — 5-7 класс, старшая — с 8 класса);
- Технология художественной обработки материалов (с 5 лет).
Причём запись в кружки на 2019-2020 учебный год уже идёт! Родители или законные представители детей могут оставить соответствующее заявление с понедельника по пятницу в рабочее время (с 9:00 до 17:30). К нему также потребуется приложить копии свидетельства о рождении и СНИЛС ребёнка.
А если вы ещё не приняли решение, — и не хотите ждать до сентября, — советуем посетить выставку работ юных изобретателей, открытую в Ростовском ОЦТТУ до 19 июля. Это действительно увлекательное и мотивирующее зрелище для детей и взрослых.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Технологии неузнаваемо изменят наш мир уже через 5 лет. Важно то, что об этом говорят топ-менеджеры именно тех компаний, которые непосредственно вовлечены в данный процесс («Ростелеком»).
Получается, чем раньше дети начнут осваивать робототехнику (напомним, в Ростове работают "нулевые классы" LEGO, к примеру), начнут программировать, заинтересуются компьютерной безопасностью, связью или автомобильной электроникой — тем будет лучше.
Благо, сейчас в донской столице хватает и курсов, и конструкторов, и быстрого Интернета, позволяющих получать и осваивать на практике полезные знания.
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Кружки робототехники и фестивали
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Детское техническое творчество — явление особое!.. Ведь, познавая окружающий мир, ребёнок порой может предложить идеи, до которых ещё не додумались взрослые. Либо собрать типичного, на первый взгляд, робота с необычным функционалом. Поэтому выставки юных изобретателей интересны и полезны как для детей, так и для взрослых. Одна из таких экспозиций открылась для ростовчан в областном центре технического творчества (ул. Закруткина, 67, недалеко от Театральной площади). Здесь можно увидеть собранные учениками беспилотники, — в том числе вертикального взлёта, — роботов различных типов и множество других устройств из разных городов Ростовской области. Посетить экспозицию можно совершенно бесплатно, но лишь до 19 июля.
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С 10 по 19 мая в оздоровительном лагере «Спутник» Неклиновского района Ростовской области состоялся форум «Молодая волна», — участниками которого стали более 1500 подростков. На протяжении десяти дней они учились воплощать социальные проекты и практиковали здоровый образ жизни, — не забывая о современных технологиях. Ведь, благодаря компании «Ростелеком
», несмотря на удалённость площадки от города, у всех участников форума был бесплатный W-Fi, — а по вечерам в уютном шатре «Ростелекома» их ждали лекции, интерактивные игры и мастер-классы по электронной музыке. Кроме того, для дирекции мероприятия компания организовала проводной доступ в Интернет, что позволило проводить онлайн-конференции с другими регионами — и обеспечило высокий уровень проведения форума в целом.
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«Ростелеком
» обеспечил современной цифровой инфраструктурой главный штаб XVIII молодёжных Дельфийских игр России,
который был развернут на площадке Ростовского театра драмы им. М. Горького. Национальный оператор предоставил стабильный защищённый канал со скоростью 100 Мб/с, позволивший транслировать события в прямом эфире, и услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи, трекинга и аналитики всех телефонных звонков.
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По отзывам ростовских родителей, LEGO Education
— это достаточно серьёзная программа в области робототехники. Первый год, к примеру, дети проходят основы физики и математики, и лишь потом приступают к созданию первых роботов из «кубиков». И лишь затем наступает черёд программирования! Конечно, сегодня у ростовских учащихся очень большой выбор — от технопарка «Кванториум
» до тематических кружков
в центрах юных техников. Но мы поговорим о том, как учащиеся школы №5 получили возможность изучать робототехнику прямо на уроках!
В рамках совместного проекта с компанией LEGO Education здесь открылся городской ресурсный центр «РоБот
».
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
В конце марта на базе Центра детского технического творчества (Ростов) состоялась научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей.
Мероприятие, ставшее 44-м по счёту, порадовало организаторов и членов жюри целой плеядой ярких ИТ-проектов. В частности, на секции «Радиоэлектроника» юные изобретатели представили «умные часы», левитрон
и трансвертер двухметрового диапазона. А начинающие робототехники не только создали макет экзоскелета, увеличивающего мускульную силу человека, но и предложили мультиагентную систему мобильных роботов, взаимодействующих по Bluetooth.
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