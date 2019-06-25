Юных робототехников зовут на День открытых дверей ОЦТТУ

Творчество играет важную роль в жизни человека, развивая воображение, фантазию и помогая достичь успеха в невозможных, на первый взгляд, инициативах. Собственно, это и отличает нас от «братьев меньших», которые, в основном, действуют по программе. Кстати, о роботах и программировании! Областной центр технического творчества учащихся предлагает юным ростовчанам массу возможностей для развития своего потенциала. Кружки робототехники, авиамоделирования, радиосвязи и радиоуправления — лишь некоторые из направлений Ростовского ОЦТТУ, познакомиться с которыми можно на Дне открытых дверей 8 сентября. А для тех, кто определился с выбором, запись в кружки доступна уже сейчас!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

День открытых дверей Ростовского ОЦТТУ — это отличная возможность для детей и их родителей погрузиться в мир технического творчества и изобретательства. В ходе мероприятия, запланированного на 11 часов утра 8 сентября (воскресенье), гости смогут пообщаться с руководителями всех секций, получить ответы на свои вопросы — и пройти по большому и светлому зданию на ул. Закруткина, 67.



Напомним, что на сегодняшний день ОЦЦТУ осуществляет подготовку школьников по 11 общеразвивающим программам дополнительного образования, среди которых:

Авиамоделирование (младшая группа со 2 класса, старшая — с 5 класса);

Судомоделирование (младшая группа со 2 класса, старшая — с 5 класса);

Техническое конструирование (с 1 класса);

Начальное техническое моделирование (с 1 по 4 класс);

Радиоуправление (с 3 класса);

Радиоконструирование (с 5 класса);

Радиосвязь (со 2 класса);

Робототехника — младшие (с 7-10 лет);

Робототехника — старшие (с 11-18 лет);

Информатика (младшая группа со 1 класса, средняя — 5-7 класс, старшая — с 8 класса);

Технология художественной обработки материалов (с 5 лет).

Причём запись в кружки на 2019-2020 учебный год уже идёт! Родители или законные представители детей могут оставить соответствующее заявление с понедельника по пятницу в рабочее время (с 9:00 до 17:30). К нему также потребуется приложить копии свидетельства о рождении и СНИЛС ребёнка.



А если вы ещё не приняли решение, — и не хотите ждать до сентября, — советуем посетить выставку работ юных изобретателей, открытую в Ростовском ОЦТТУ до 19 июля. Это действительно увлекательное и мотивирующее зрелище для детей и взрослых.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Технологии неузнаваемо изменят наш мир уже через 5 лет. Важно то, что об этом говорят топ-менеджеры именно тех компаний, которые непосредственно вовлечены в данный процесс («Ростелеком»).



Получается, чем раньше дети начнут осваивать робототехнику (напомним, в Ростове работают "нулевые классы" LEGO, к примеру), начнут программировать, заинтересуются компьютерной безопасностью, связью или автомобильной электроникой — тем будет лучше.



Благо, сейчас в донской столице хватает и курсов, и конструкторов, и быстрого Интернета, позволяющих получать и осваивать на практике полезные знания.