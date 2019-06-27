Плохо то, что мошенники подделывают телефонные номера банков

Отделение Банка России по Ростовской области предупредило жителей Дона об активизации телефонных мошенников, использующих технологию подмены номера. Подобный способ обмана способен ввести в заблуждение даже осторожных клиентов, ведь при звонке афериста на экране смартфона отображается настоящий номер банка. А звонящий называет клиента по имени и сообщает о «подозрительной операции», заблокировать которую можно лишь немедленно сообщив ему данные банковской карты и/или код из SMS-сообщения. Как действовать в подобной ситуации — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Начнём с ответа на поставленный выше вопрос — разумеется, никому и ни при каких условиях нельзя* сообщать данные своей карты, PIN-код и секретные пароли, приходящие в SMS. Что же касается кодового слова, то его сотрудник банка имеет право запросить только если клиент сам позвонил на «горячую линию». Если это слово спрашивают при входящем звонке — с вами говорит преступник.



«Когда звонят мошенники, на экране телефона может высветиться настоящий номер банка, — предупреждает Наталья Леонтьева, управляющий Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России. — Представляясь сотрудниками финансовых учреждений, мошенники пытаются выведать у банковских клиентов секретную информацию, которую нельзя передавать третьим лицам. Если человек на том конце провода начал требовать персональные данные, то лучше прервать разговор и перезвонить сотрудникам банка. Но ни в коем случае нельзя это делать автонабором — сработает переадресация, и вы снова попадёте к мошенникам. Лучше всего набрать номер вручную».



(Добавим, что проверенные сайты банков, на которых можно найти подлинные телефонные номера банков, периодически обновляются на сайте ЦБ. Не звоните кому попало и не посещайте сайты-клоны! — БЗ)



Будучи тонкими психологами, мошенники используют массу приёмов, чтобы заслужить доверие своего собеседника: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживлённого колл-центра. Чаще всего преступники звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться.



Поэтому к подобным звонкам нужно психологически готовиться заранее. А на ночь мобильный телефон лучше выключать или переводить в беззвучный режим (без вибрации), — чтобы поступившие звонки не застали вас врасплох.



Вообще «белый список» номеров, для которых вы только и доступны — хорошее решение во время отдыха. Или вторая симка.



Следует также быть готовыми к тому, что злоумышленники уже знают ваши фамилию, имя, отчество, — а также банк, в котором вы обслуживаетесь и даже платёжную систему вашей карты. Получить эти данные сегодня не составляет большого труда. А значит, адресное обращение при звонке не должно снижать вашу бдительность, — особенно, если собеседник требует от вас каких-либо немедленных действий. Помните, что дефицит времени — любимый инструмент аферистов (в сочетании со стрессовыми ситуациями — угроза потери денег, "неприятности" с близкими и т.д.)



С другой стороны, блокировка подозрительных операций, — которую преступники используют как предлог, — не требует молниеносных действий. Отменить подобные транзакции, если они действительно произошли, можно в течение 48 часов. Для этого нужно самостоятельно обратиться в банк, а не отвечать на подозрительные ночные звонки.



* — Важно понимать, что если вы сами скомпрометируете данные карты, — сообщив их кому-либо, — вернуть похищенные деньги через банк уже не получится. То же правило, пожалуй, применяется и к трояну в телефоне, от которого вы не защитили свой смартфон и зловред опустошил счёт. В такой ситуации единственным выходом останется лишь суд, в котором ответчиком должен выступать аферист, похитивший деньги, если его удастся задержать с поличным.



Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова



От проблем с двусторонней идентификацией граждан должна избавить биометрия, внедряемая Банком России и «Ростелекомом». С её приходом уйдут в прошлое подтверждения по телефону, SMS- и push-уведомления, кодовые слова и другие 2G-атавизмы.



Точнее, мы будем прибегать с привычным способам идентификации там, где нет Интернета, и вряд ли преступники смогут определить, что именно сейчас для вас мобильный канал или WiFi недоступен.