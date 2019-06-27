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Плохо то, что мошенники подделывают телефонные номера банков
Отделение Банка России по Ростовской области предупредило жителей Дона об активизации телефонных мошенников, использующих технологию подмены номера. Подобный способ обмана способен ввести в заблуждение даже осторожных клиентов, ведь при звонке афериста на экране смартфона отображается настоящий номер банка. А звонящий называет клиента по имени и сообщает о «подозрительной операции», заблокировать которую можно лишь немедленно сообщив ему данные банковской карты и/или код из SMS-сообщения. Как действовать в подобной ситуации — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Начнём с ответа на поставленный выше вопрос — разумеется, никому и ни при каких условиях нельзя* сообщать данные своей карты, PIN-код и секретные пароли, приходящие в SMS. Что же касается кодового слова, то его сотрудник банка имеет право запросить только если клиент сам позвонил на «горячую линию». Если это слово спрашивают при входящем звонке — с вами говорит преступник.
«Когда звонят мошенники, на экране телефона может высветиться настоящий номер банка, — предупреждает Наталья Леонтьева, управляющий Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России. — Представляясь сотрудниками финансовых учреждений, мошенники пытаются выведать у банковских клиентов секретную информацию, которую нельзя передавать третьим лицам. Если человек на том конце провода начал требовать персональные данные, то лучше прервать разговор и перезвонить сотрудникам банка. Но ни в коем случае нельзя это делать автонабором — сработает переадресация, и вы снова попадёте к мошенникам. Лучше всего набрать номер вручную».
(Добавим, что проверенные сайты банков, на которых можно найти подлинные телефонные номера банков, периодически обновляются на сайте ЦБ. Не звоните кому попало и не посещайте сайты-клоны! — БЗ)
Будучи тонкими психологами, мошенники используют массу приёмов, чтобы заслужить доверие своего собеседника: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживлённого колл-центра. Чаще всего преступники звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться.
Поэтому к подобным звонкам нужно психологически готовиться заранее. А на ночь мобильный телефон лучше выключать или переводить в беззвучный режим (без вибрации), — чтобы поступившие звонки не застали вас врасплох.
Вообще «белый список» номеров, для которых вы только и доступны — хорошее решение во время отдыха. Или вторая симка.
Следует также быть готовыми к тому, что злоумышленники уже знают ваши фамилию, имя, отчество, — а также банк, в котором вы обслуживаетесь и даже платёжную систему вашей карты. Получить эти данные сегодня не составляет большого труда. А значит, адресное обращение при звонке не должно снижать вашу бдительность, — особенно, если собеседник требует от вас каких-либо немедленных действий. Помните, что дефицит времени — любимый инструмент аферистов (в сочетании со стрессовыми ситуациями — угроза потери денег, "неприятности" с близкими и т.д.)
С другой стороны, блокировка подозрительных операций, — которую преступники используют как предлог, — не требует молниеносных действий. Отменить подобные транзакции, если они действительно произошли, можно в течение 48 часов. Для этого нужно самостоятельно обратиться в банк, а не отвечать на подозрительные ночные звонки.
* — Важно понимать, что если вы сами скомпрометируете данные карты, — сообщив их кому-либо, — вернуть похищенные деньги через банк уже не получится. То же правило, пожалуй, применяется и к трояну в телефоне, от которого вы не защитили свой смартфон и зловред опустошил счёт. В такой ситуации единственным выходом останется лишь суд, в котором ответчиком должен выступать аферист, похитивший деньги, если его удастся задержать с поличным.
Комментарий издателя TechnoDrive Бориса Зубова
От проблем с двусторонней идентификацией граждан должна избавить биометрия, внедряемая Банком России и «Ростелекомом». С её приходом уйдут в прошлое подтверждения по телефону, SMS- и push-уведомления, кодовые слова и другие 2G-атавизмы.
Точнее, мы будем прибегать с привычным способам идентификации там, где нет Интернета, и вряд ли преступники смогут определить, что именно сейчас для вас мобильный канал или WiFi недоступен.
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Банки, платежи, кэшбэк
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Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать биометрические данные в 700 отделениях 65 банков. Большая их часть сосредоточена в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае. В целом по стране запись голосов и изображений лиц клиентов для последующей удалённой идентификации осуществляют 5,2 тысячи отделений 146 банков. Такие данные озвучили на брифинге для журналистов, который прошел в Южном ГУ Банка России. Представители мегарегулятора и ПАО «Ростелеком» в Краснодаре рассказали о принципах работы удалённой идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС), а также показали процедуру сбора биометрии и идентификацию гражданина для дистанционного получения банковской услуги.
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Внедрение российскими банками удалённой биометрической идентификации
всё чаще оказывается в центре внимания СМИ. Несмотря на добровольность (1
) и удобство (2
) данной технологии, граждане продолжают беспокоиться о защищённости процесса от злоумышленников. Не смогут ли хакеры набрать кредитов, предъявляя системе фотографию жертвы и собранные заранее образцы голоса?.. Как поведут себя банки, если человека физически принуждают оформить кредит — или заставляют перевести трудовые сбережения на счёт преступников прямо на улице, со смартфона?.. И как доказать факт «биометрического вклада», если у банка отберут лицензию?.. Ответы на эти и другие вопросы прозвучали на совместной конференции Банка России и компании «Ростелеком
», состоявшейся в Ростове в минувшую пятницу.
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Молодёжь любит всё новое. Люди постарше, имея за плечами опыт, порой относятся к инновациям с недоверием. А пожилые, как правило, ещё более консервативны, не желая, к примеру, освоивать микроволновку или телеприставку, которая «добавляет ещё один пульт к телевизору». Но биометрическая идентификация личности, пожалуй, порвёт этот шаблон восприятия, поскольку её полюбят все. Дальше — примеры. И работа с возражениями!
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Эволюция общества неразрывно связана со сменой технологий. Поэтому проверенные веками «суперновинки» кардинально меняются или выходят из эксплуатации. Так, стали историей легендарные мультиплексные аппараты Бодо (XIX век
), телексы, перфокарты, кассеты, чёрно-белые ТВ и множество других востребованных приборов. А сегодня мы забыли про пейджеры, ЭЛТ-мониторы — и вот-вот почти вынужденно полностью откажемся от классических кнопочных мобильников. Впрочем, смартфоны используют все — от воспитанников детских садов до пенсионеров. Ведь с каждым днём всё больше сервисов привязано именно к продвинутым персональным гаджетам, — включая банковские услуги и удалённую биометрию.
В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы представим наиболее подходящие смартфоны для мобильного банка,
ориентируясь на их возможности и цену в магазинах Юлмарт.
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Ещё информация !!! Банки, платежи, кэшбэк Использование биометрических технологий для удалённого доступа к счетам физлиц
вызвало немало вопросов. В первую очередь, конечно, у журналистов. Цитата из Интернета: «Многие относятся к нововведению с недоверием и не понимают, зачем вообще это нужно [1]».
Ещё одна реплика, явно отсылающая к прошлому опыту клиентов: «Многих беспокоит, не воспользуются ли банки ситуацией при потере лицензии, как, например, пользовались данными о вкладчиках [2]».
Вопросы, которые «ТехноДрайв» задал пресс-службе Банка России, требовались для получения информации из первых уст. Редакция благодарит экспертов ЦБ за оперативно предоставленные ответы. В конце публикации мы постараемся также ответить на ряд технических вопросов.
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