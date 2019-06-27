|
Автоматизация городского хозяйства: за Таганрогом — Шахты
«Ростелеком» реализует пилотный проект по внедрению программного комплекса автоматизированных систем управления городским хозяйством в г. Шахты. Соответствующее соглашение подписали директор Ростовского филиала компании Сергей Мордасов и глава городской администрации Андрей Ковалёв. Национальный цифровой провайдер предоставит муниципальным службам возможность оценить работу системы и уже затем оплачивать её по контракту.
«В рамках пилотного проекта мы предоставим администрации необходимое оборудование с Интернетом от "Ростелекома" и доступ к программному комплексу автоматизированных систем управления городским хозяйством сроком до конца 2019 года. За это время и горожане, и муниципалитет оценят эффективность системы и получат объективные результаты её работы», — пояснил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
Цель проекта — повысить эффективность и прозрачность использования энергоресурсов, обеспечить для населения удобную систему обратной связи, которая позволит эффективно отработать каждое обращение, а также выявить очаги напряжённости, критические места в городском хозяйстве, вызывающие наибольшее беспокойство граждан. Также система будет вести учёт рабочего времени и производительности труда работников структурных подразделений администрации города, учреждений и предприятий, работающих в сфере городского хозяйства, водоотведения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.
«Администрация получит возможность дистанционно контролировать исполнение договорных обязательств подрядными организациями, в том числе по муниципальным контрактам. Практика показывает, что цифровые технологии обеспечивают качественно новый уровень жизни населению. Мы нацелены на развитие "Умного города" в Шахтах и планомерно вводим его сегменты в муниципальную инфраструктуру», — прокомментировал Андрей Ковалёв, глава администрации Шахты.
Соглашение стало очередным шагом по взаимодействию компании и города Шахты. В данный момент здесь активно реализуется муниципальный энергосервисный контракт, по которому «Ростелеком» выступает в качестве инвестора и исполнителя. Национальный цифровой провайдер проводит модернизацию оборудования уличного освещения, замену и установку новых светодиодных энергосберегающих светильников и их подключение к единой автоматизированной системе управления.
HА ПРАBAX PEКЛAMЫ
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Госуслуги по Интернету
|
|
|
С наступлением лета мы всё чаще задумываемся о долгожданном отпуске, — выбирая для этого, в том числе, другие страны. Однако наличие долгов
может стать непреодолимым препятствием при пересечении границы. Причём погашение задолженности в аэропорту вовсе не гарантирует, что вы успеете на самолёт, — ведь снятие ограничений на выезд требует определённого времени. Решением проблемы, как и во многих других случаях, являются информационные технологии. С помощью портала госуслуг
можно своевременно узнать об имеющейся задолженности — и погасить её. А после этого, при необходимости, — получить онлайн-консультацию судебных приставов.
Такая возможность стала доступна жителям Ростовской области в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». Теперь по понедельникам, граждане могут обратиться за соответствующей услугой в ближайший МФЦ. Причём этот сервис предоставляется всем желающим совершенно бесплатно!
подробнее
«Ростелеком
» полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2019),
основной период которого начался 27 мая. До 1 июля экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, а также в 70 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 в 5 713 ППЭ задействовано свыше 100 тыс. камер.
подробнее
На минувшей неделе руководители Федеральной службы государственной статистики в ЮФО и СКФО обсудили подготовку ко «Всероссийской переписи населения 2020», — которая впервые пройдёт в цифровой форме.
Одной из ключевых площадок для анкетирования станет сайт «Госуслуги
», доступ к которому уже имеют три четверти жителей Ростовской области. При этом для участия в переписи 2020 года пользователям данного портала потребуется подтверждённая учётная запись — и качественная интернет-связь, ставшая предметом особого внимания на совещании.
подробнее
В стремительном ритме жизни время приобретает особую ценность — порой имеющую денежный эквивалент. По этой причине билет на самолёт, как правило, стоит дороже аналогичного путешествия на автобусе, — а онлайн-оплата, позволяющая избежать очередей, часто сопровождается дополнительной комиссией. Однако есть и приятные исключения!.. Например, портал госуслуг
, разработанный компанией «Ростелеком
», экономит время и деньги одновременно. В частности, при оплате госпошлин здесь можно сэкономить 30%, а штрафы ГИБДД уменьшаются вдвое. И это лишь некоторые из множества преимуществ, доступных зарегистрированным пользователям. Которых с каждым днём становится всё больше! По данным областного Минсвязи
, на текущий момент порталом госуслуг уже пользуются 2,9 млн жителей Ростовской области — три четверти всего населения.
подробнее
Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету
Если вы хотите узнать о компании как можно больше, лучше всего пообщаться с топ-менеджером. Журналистам юга России в этом плане повезло. Перед представителями СМИ выступил вице-президент — директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов. На встрече в Ольгинке 25 апреля руководитель макрорегиона подчеркнул, что прошедший год был очень успешным для предприятия. Перечень услуг значительно расширился, а в число клиентов вошли даже бывшие конкуренты — телекоммуникационные компании.
подробнее
|
|
|
|
|