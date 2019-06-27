Автоматизация городского хозяйства: за Таганрогом — Шахты

«Ростелеком» реализует пилотный проект по внедрению программного комплекса автоматизированных систем управления городским хозяйством в г. Шахты. Соответствующее соглашение подписали директор Ростовского филиала компании Сергей Мордасов и глава городской администрации Андрей Ковалёв. Национальный цифровой провайдер предоставит муниципальным службам возможность оценить работу системы и уже затем оплачивать её по контракту.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

«В рамках пилотного проекта мы предоставим администрации необходимое оборудование с Интернетом от "Ростелекома" и доступ к программному комплексу автоматизированных систем управления городским хозяйством сроком до конца 2019 года. За это время и горожане, и муниципалитет оценят эффективность системы и получат объективные результаты её работы», — пояснил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.



Цель проекта — повысить эффективность и прозрачность использования энергоресурсов, обеспечить для населения удобную систему обратной связи, которая позволит эффективно отработать каждое обращение, а также выявить очаги напряжённости, критические места в городском хозяйстве, вызывающие наибольшее беспокойство граждан. Также система будет вести учёт рабочего времени и производительности труда работников структурных подразделений администрации города, учреждений и предприятий, работающих в сфере городского хозяйства, водоотведения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.



«Администрация получит возможность дистанционно контролировать исполнение договорных обязательств подрядными организациями, в том числе по муниципальным контрактам. Практика показывает, что цифровые технологии обеспечивают качественно новый уровень жизни населению. Мы нацелены на развитие "Умного города" в Шахтах и планомерно вводим его сегменты в муниципальную инфраструктуру», — прокомментировал Андрей Ковалёв, глава администрации Шахты.



Соглашение стало очередным шагом по взаимодействию компании и города Шахты. В данный момент здесь активно реализуется муниципальный энергосервисный контракт, по которому «Ростелеком» выступает в качестве инвестора и исполнителя. Национальный цифровой провайдер проводит модернизацию оборудования уличного освещения, замену и установку новых светодиодных энергосберегающих светильников и их подключение к единой автоматизированной системе управления.



HА ПРАBAX PEКЛAMЫ