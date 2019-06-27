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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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27 июня 2019, Госуслуги по Интернету

Автоматизация городского хозяйства: за Таганрогом — Шахты

В Шахтах будет умный город «Ростелекома»«Ростелеком» реализует пилотный проект по внедрению программного комплекса автоматизированных систем управления городским хозяйством в г. Шахты. Соответствующее соглашение подписали директор Ростовского филиала компании Сергей Мордасов и глава городской администрации Андрей Ковалёв. Национальный цифровой провайдер предоставит муниципальным службам возможность оценить работу системы и уже затем оплачивать её по контракту.

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«В рамках пилотного проекта мы предоставим администрации необходимое оборудование с Интернетом от "Ростелекома" и доступ к программному комплексу автоматизированных систем управления городским хозяйством сроком до конца 2019 года. За это время и горожане, и муниципалитет оценят эффективность системы и получат объективные результаты её работы», — пояснил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Цель проекта — повысить эффективность и прозрачность использования энергоресурсов, обеспечить для населения удобную систему обратной связи, которая позволит эффективно отработать каждое обращение, а также выявить очаги напряжённости, критические места в городском хозяйстве, вызывающие наибольшее беспокойство граждан. Также система будет вести учёт рабочего времени и производительности труда работников структурных подразделений администрации города, учреждений и предприятий, работающих в сфере городского хозяйства, водоотведения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.

«Администрация получит возможность дистанционно контролировать исполнение договорных обязательств подрядными организациями, в том числе по муниципальным контрактам. Практика показывает, что цифровые технологии обеспечивают качественно новый уровень жизни населению. Мы нацелены на развитие "Умного города" в Шахтах и планомерно вводим его сегменты в муниципальную инфраструктуру», — прокомментировал Андрей Ковалёв, глава администрации Шахты.

Соглашение стало очередным шагом по взаимодействию компании и города Шахты. В данный момент здесь активно реализуется муниципальный энергосервисный контракт, по которому «Ростелеком» выступает в качестве инвестора и исполнителя. Национальный цифровой провайдер проводит модернизацию оборудования уличного освещения, замену и установку новых светодиодных энергосберегающих светильников и их подключение к единой автоматизированной системе управления.

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Госуслуги по Интернету

Перед поездкой за границу спросите пристава онлайн!


С наступлением лета мы всё чаще задумываемся о долгожданном отпуске, — выбирая для этого, в том числе, другие страны. Однако наличие долгов может стать непреодолимым препятствием при пересечении границы. Причём погашение задолженности в аэропорту вовсе не гарантирует, что вы успеете на самолёт, — ведь снятие ограничений на выезд требует определённого времени. Решением проблемы, как и во многих других случаях, являются информационные технологии. С помощью портала госуслуг можно своевременно узнать об имеющейся задолженности — и погасить её. А после этого, при необходимости, — получить онлайн-консультацию судебных приставов. Такая возможность стала доступна жителям Ростовской области в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». Теперь по понедельникам, граждане могут обратиться за соответствующей услугой в ближайший МФЦ. Причём этот сервис предоставляется всем желающим совершенно бесплатно!
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Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019


«Ростелеком» полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2019), основной период которого начался 27 мая. До 1 июля экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, а также в 70 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 в 5 713 ППЭ задействовано свыше 100 тыс. камер.
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Перепись населения 2020 года будет цифровой


На минувшей неделе руководители Федеральной службы государственной статистики в ЮФО и СКФО обсудили подготовку ко «Всероссийской переписи населения 2020», — которая впервые пройдёт в цифровой форме. Одной из ключевых площадок для анкетирования станет сайт «Госуслуги», доступ к которому уже имеют три четверти жителей Ростовской области. При этом для участия в переписи 2020 года пользователям данного портала потребуется подтверждённая учётная запись — и качественная интернет-связь, ставшая предметом особого внимания на совещании.
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Госуслуги на Дону — это скидки до 50% для 2,9 млн пользователей!


В стремительном ритме жизни время приобретает особую ценность — порой имеющую денежный эквивалент. По этой причине билет на самолёт, как правило, стоит дороже аналогичного путешествия на автобусе, — а онлайн-оплата, позволяющая избежать очередей, часто сопровождается дополнительной комиссией. Однако есть и приятные исключения!.. Например, портал госуслуг, разработанный компанией «Ростелеком», экономит время и деньги одновременно. В частности, при оплате госпошлин здесь можно сэкономить 30%, а штрафы ГИБДД уменьшаются вдвое. И это лишь некоторые из множества преимуществ, доступных зарегистрированным пользователям. Которых с каждым днём становится всё больше! По данным областного Минсвязи, на текущий момент порталом госуслуг уже пользуются 2,9 млн жителей Ростовской области — три четверти всего населения.
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«Ростелеком-Юг» поделился секретами успешной работы для клиентов


Если вы хотите узнать о компании как можно больше, лучше всего пообщаться с топ-менеджером. Журналистам юга России в этом плане повезло. Перед представителями СМИ выступил вице-президент — директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов. На встрече в Ольгинке 25 апреля руководитель макрорегиона подчеркнул, что прошедший год был очень успешным для предприятия. Перечень услуг значительно расширился, а в число клиентов вошли даже бывшие конкуренты — телекоммуникационные компании.
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