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На ул. Красных Зорь — центр детского технического творчества
Интерес ростовских школьников к робототехнике, 3D-моделированию и другим сферам технического творчества продолжает расти — и этот процесс находит поддержку у городских властей. По данным Администрации Ростова, в ближайшем будущем очередной Центр детского технического творчества появится в Кировском районе. Местом дислокации юных техников станет бывшее здание школы №4 по ул. Красных Зорь, 157/10а (из которого школа переехала на пер. Крепостной, 139 ещё в сентябре прошлого года). После капитального ремонта, на новой площадке ЦДТТ начнут работу кружки робототехники, авиамоделирования, технического конструирования, компьютерного дизайна и прототипирования. Кроме того, здесь будет организована постоянно действующая выставка экспонатов, — для ещё большей популяризации технического творчества среди донской молодёжи.
На этой неделе и.о. главы ростовской Администрации Алексей Логвиненко провёл выездное совещание, посвящённое передаче здания школы №4 (Кировский район) в оперативное управление «Центра детского технического творчества». В ходе встречи была поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию для капитального ремонта здания.
Предполагается, что после завершения капремонта в обновлённых помещениях появятся многочисленные кружки технического творчества для юных ростовчан. В том числе весьма востребованные сегодня секции робототехники, 3D-моделирования, компьютерного дизайна — и многие другие.
Напомним, что в соответствии с указом Президента России, к 2020 году планируется увеличить число детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 70-75% от их общей численности. Достичь этого показателя ростовские власти планируют, в частности, активной популяризацией технического творчества среди молодёжи.
Для этого, в частности, на базе нового ЦДТТ в Кировском районе будет создана постоянно действующая экспозиция работ учащихся. Как показал опыт аналогичной временной выставки ОЦТТУ, — работающей до 19 июля, — это, весьма эффективный способ расширить ряды юных техников.
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Кружки робототехники и фестивали
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Творчество играет важную роль в жизни человека, развивая воображение, фантазию и помогая достичь успеха в невозможных, на первый взгляд, инициативах. Собственно, это и отличает нас от «братьев меньших», которые, в основном, действуют по программе. Кстати, о роботах и программировании! Областной центр технического творчества учащихся
предлагает юным ростовчанам массу возможностей для развития своего потенциала. Кружки робототехники, авиамоделирования, радиосвязи и радиоуправления — лишь некоторые из направлений Ростовского ОЦТТУ, познакомиться с которыми можно на Дне открытых дверей
8 сентября. А для тех, кто определился с выбором, запись в кружки доступна уже сейчас!
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Детское техническое творчество — явление особое!.. Ведь, познавая окружающий мир, ребёнок порой может предложить идеи, до которых ещё не додумались взрослые. Либо собрать типичного, на первый взгляд, робота с необычным функционалом. Поэтому выставки юных изобретателей интересны и полезны как для детей, так и для взрослых. Одна из таких экспозиций открылась для ростовчан в областном центре технического творчества (ул. Закруткина, 67, недалеко от Театральной площади). Здесь можно увидеть собранные учениками беспилотники, — в том числе вертикального взлёта, — роботов различных типов и множество других устройств из разных городов Ростовской области. Посетить экспозицию можно совершенно бесплатно, но лишь до 19 июля.
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С 10 по 19 мая в оздоровительном лагере «Спутник» Неклиновского района Ростовской области состоялся форум «Молодая волна», — участниками которого стали более 1500 подростков. На протяжении десяти дней они учились воплощать социальные проекты и практиковали здоровый образ жизни, — не забывая о современных технологиях. Ведь, благодаря компании «Ростелеком
», несмотря на удалённость площадки от города, у всех участников форума был бесплатный W-Fi, — а по вечерам в уютном шатре «Ростелекома» их ждали лекции, интерактивные игры и мастер-классы по электронной музыке. Кроме того, для дирекции мероприятия компания организовала проводной доступ в Интернет, что позволило проводить онлайн-конференции с другими регионами — и обеспечило высокий уровень проведения форума в целом.
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«Ростелеком
» обеспечил современной цифровой инфраструктурой главный штаб XVIII молодёжных Дельфийских игр России,
который был развернут на площадке Ростовского театра драмы им. М. Горького. Национальный оператор предоставил стабильный защищённый канал со скоростью 100 Мб/с, позволивший транслировать события в прямом эфире, и услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи, трекинга и аналитики всех телефонных звонков.
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
По отзывам ростовских родителей, LEGO Education
— это достаточно серьёзная программа в области робототехники. Первый год, к примеру, дети проходят основы физики и математики, и лишь потом приступают к созданию первых роботов из «кубиков». И лишь затем наступает черёд программирования! Конечно, сегодня у ростовских учащихся очень большой выбор — от технопарка «Кванториум
» до тематических кружков
в центрах юных техников. Но мы поговорим о том, как учащиеся школы №5 получили возможность изучать робототехнику прямо на уроках!
В рамках совместного проекта с компанией LEGO Education здесь открылся городской ресурсный центр «РоБот
».
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