На ул. Красных Зорь — центр детского технического творчества

Интерес ростовских школьников к робототехнике, 3D-моделированию и другим сферам технического творчества продолжает расти — и этот процесс находит поддержку у городских властей. По данным Администрации Ростова, в ближайшем будущем очередной Центр детского технического творчества появится в Кировском районе. Местом дислокации юных техников станет бывшее здание школы №4 по ул. Красных Зорь, 157/10а (из которого школа переехала на пер. Крепостной, 139 ещё в сентябре прошлого года). После капитального ремонта, на новой площадке ЦДТТ начнут работу кружки робототехники, авиамоделирования, технического конструирования, компьютерного дизайна и прототипирования. Кроме того, здесь будет организована постоянно действующая выставка экспонатов, — для ещё большей популяризации технического творчества среди донской молодёжи.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

На этой неделе и.о. главы ростовской Администрации Алексей Логвиненко провёл выездное совещание, посвящённое передаче здания школы №4 (Кировский район) в оперативное управление «Центра детского технического творчества». В ходе встречи была поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию для капитального ремонта здания.



Предполагается, что после завершения капремонта в обновлённых помещениях появятся многочисленные кружки технического творчества для юных ростовчан. В том числе весьма востребованные сегодня секции робототехники, 3D-моделирования, компьютерного дизайна — и многие другие.



Напомним, что в соответствии с указом Президента России, к 2020 году планируется увеличить число детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 70-75% от их общей численности. Достичь этого показателя ростовские власти планируют, в частности, активной популяризацией технического творчества среди молодёжи.



Для этого, в частности, на базе нового ЦДТТ в Кировском районе будет создана постоянно действующая экспозиция работ учащихся. Как показал опыт аналогичной временной выставки ОЦТТУ, — работающей до 19 июля, — это, весьма эффективный способ расширить ряды юных техников.