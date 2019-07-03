Ростовские программисты обсудят «ну очень нагруженные системы»

Основой современного Интернета являются высоконагруженные системы. Госуслуги, социальные сети, популярные онлайн-магазины, видеохостинги, «поисковики», сайты банков и авиакомпаний ежесекундно обрабатывают до десятков тысяч запросов, — сохраняя работоспособность и целостность данных. При этом на физическом уровне highload-системы часто объединяют десятки тысяч серверов по всему миру, работающие как единый организм (а у Google количество физических серверов превысило миллион ещё в далёком 2010 году — ред.). Конечно, разработка «софта» для таких систем имеет существенные отличия от обычных десктопных приложений — и под силу лишь опытным программистам. Именно для них 11 июля в Ростове состоится митап RndTech Talks.Architecture с участием спикеров из Ижевска и Сингапура.

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Центральной темой встречи Talks.Architecture в Ростове станет профессиональная разработка высоконагруженных распределённых систем. Причём от частных случаев создания highload-продуктов докладчики перейдут к обсуждению архитектур, решающих проблемы производительности и отказоустойчивости.



В частности, Евгений Колпаков из компании RedMart (Сингапур) поделится опытом разработки онлайн-ритейл системы с задержкой в отображении заказа не больше 200 мс, доступностью 99,95% и отсутствием овербукинга. Как в условиях высокой нагрузки обеспечить обслуживание пользователей, наполняющих корзины сотнями товаров, — и в каждый момент времени понимать возможность заказа каждого из них?.. Ответ вас ждёт уже в следующий четверг!



Помимо этого, в программе митапа Talks.Architecture запланированы выступления Вадима Мартынова и Виктора Камашева из компании «Контур». Здесь, в частности, будут затронуты проблемы троттлинга — поддержки работоспособности системы в условиях превышения её ёмкости запросов.



И это далеко не полный перечень вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече. Несмотря на близость мероприятия, программа митапа продолжает расширяться и корректироваться. Кроме того, формат встречи предполагает и свободное общение между участниками, — так что любой специалист сможет получить ответы на интересующие его вопросы, либо поделиться своим опытом.



Площадкой для проведения митапа RndTech Talks.Architecture станет летняя площадка uKit по адресу: ул. Налбандяна, 47 (Нахичевань). Здесь участников митапа, прошедших предварительную регистрацию, ждут 11 июля (четверг) в 19:00.



При регистрации гости мероприятия могут выбрать бесплатное участие, либо «скинуться» на еду и напитки (250 рублей). Также для особо щедрых участников имеется вариант долевого участия в оплате услуг фотографа, стикеров и аренды оборудования (449 рублей). В случае выбора платного участия, взнос можно оплатить онлайн банковской картой или «Яндекс.Деньгами».



Впрочем, независимо от выбранного формата участия, гости ростовского митапа получат гораздо более ценные знания, — значимость которых растёт по мере приближения «Интернета вещей». Ведь в перспективе эта технология сделает большинство существующих систем высоконагруженными. А значит, спрос на опытных девелоперов в данной области вырастет в разы.