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Ростовские программисты обсудят «ну очень нагруженные системы»
Основой современного Интернета являются высоконагруженные системы. Госуслуги, социальные сети, популярные онлайн-магазины, видеохостинги, «поисковики», сайты банков и авиакомпаний ежесекундно обрабатывают до десятков тысяч запросов, — сохраняя работоспособность и целостность данных. При этом на физическом уровне highload-системы часто объединяют десятки тысяч серверов по всему миру, работающие как единый организм (а у Google количество физических серверов превысило миллион ещё в далёком 2010 году — ред.). Конечно, разработка «софта» для таких систем имеет существенные отличия от обычных десктопных приложений — и под силу лишь опытным программистам. Именно для них 11 июля в Ростове состоится митап RndTech Talks.Architecture с участием спикеров из Ижевска и Сингапура.
Центральной темой встречи Talks.Architecture в Ростове станет профессиональная разработка высоконагруженных распределённых систем. Причём от частных случаев создания highload-продуктов докладчики перейдут к обсуждению архитектур, решающих проблемы производительности и отказоустойчивости.
В частности, Евгений Колпаков из компании RedMart (Сингапур) поделится опытом разработки онлайн-ритейл системы с задержкой в отображении заказа не больше 200 мс, доступностью 99,95% и отсутствием овербукинга. Как в условиях высокой нагрузки обеспечить обслуживание пользователей, наполняющих корзины сотнями товаров, — и в каждый момент времени понимать возможность заказа каждого из них?.. Ответ вас ждёт уже в следующий четверг!
Помимо этого, в программе митапа Talks.Architecture запланированы выступления Вадима Мартынова и Виктора Камашева из компании «Контур». Здесь, в частности, будут затронуты проблемы троттлинга — поддержки работоспособности системы в условиях превышения её ёмкости запросов.
И это далеко не полный перечень вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече. Несмотря на близость мероприятия, программа митапа продолжает расширяться и корректироваться. Кроме того, формат встречи предполагает и свободное общение между участниками, — так что любой специалист сможет получить ответы на интересующие его вопросы, либо поделиться своим опытом.
Площадкой для проведения митапа RndTech Talks.Architecture станет летняя площадка uKit по адресу: ул. Налбандяна, 47 (Нахичевань). Здесь участников митапа, прошедших предварительную регистрацию, ждут 11 июля (четверг) в 19:00.
При регистрации гости мероприятия могут выбрать бесплатное участие, либо «скинуться» на еду и напитки (250 рублей). Также для особо щедрых участников имеется вариант долевого участия в оплате услуг фотографа, стикеров и аренды оборудования (449 рублей). В случае выбора платного участия, взнос можно оплатить онлайн банковской картой или «Яндекс.Деньгами».
Впрочем, независимо от выбранного формата участия, гости ростовского митапа получат гораздо более ценные знания, — значимость которых растёт по мере приближения «Интернета вещей». Ведь в перспективе эта технология сделает большинство существующих систем высоконагруженными. А значит, спрос на опытных девелоперов в данной области вырастет в разы.
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Автоматизация бизнеса
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Одним из важнейших этапов создания ПО, безусловно, является тестирование.
Каким бы ни был ваш продукт, — программа для ноутбука, сайт или мобильное приложение, — его успех во многом зависит от отсутствия «багов» и стабильности работы в любых ситуациях. Однако перед внедрением системы обеспечения качества (QA
) нужно решить ряд вопросов. Какому тестированию, — автоматическому или ручному, — отдать предпочтение? Как тестировать систему не только на пользовательских интерфейсах? Можно ли избавить разработчиков фронтенда от поиска «багов», оказывающихся на бэкэнде?.. Эти и многие другие темы обсудят участники ростовского мини-фестиваля Talks.QA,
который состоится 25 июня в коворкинге «Рубин» (пр. Театральный, 85). Приглашения на данную встречу получат первые 30 зарегистрировавшихся тестировщиков.
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Повсеместная цифровизация делает проблему защиты данных всё более актуальной. Ведь, помимо корпоративных инфосистем, ноутбуков и гаджетов, киберпреступники теперь угрожают «умным домам», онлайн-кассам, а в перспективе — миллиардам устройств «Интернета вещей». Ответить на эти вызовы можно лишь сообща, — объединив опыт ведущих экспертов в области защиты информации. И у ростовских «айтишников» такая возможность есть, — благодаря ежегодной Всероссийской конференции по информационной безопасности и импортозамещению,
проходящей в донской столице. В этом году площадкой для проведения данного мероприятия станет конференц-зал стадиона «Ростов-Арена», который примет гостей с 10 по 11 сентября. Причём бесплатная регистрация участников начнётся уже в ближайшие дни!
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Компания «Ростелеком
» выступила цифровым партнёром четвёртого донского форума СМИ «Южная медиасфера», организованного по инициативе правительства Ростовской области. В рамках сотрудничества национальный оператор связи предоставил дирекции и гостям форума услугу «Управляемый Wi-Fi», — а также презентовал цифровые возможности для повышения эффективности медиабизнеса.
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Без цифровых технологий бизнес невозможен. Электронный документооборот и бухучёт, виртуальные АТС
, онлайн-кассы, интеллектуальные CRM — лишь некоторые из сотен ИТ-решений для предприятий. Однако выбрать нужный «кейс» бывает непросто — особенно, когда речь идёт о малом бизнесе с ограниченными русурсами. Какие из цифровых услуг обеспечат максимальный приток клиентов, — и всегда ли это должны быть платные сервисы?.. На эти и другие актуальные вопросы ответят участники XIV форума «ЮПИТЕР-2019» в Ростове-на-Дону.
Более 300 представителей малого и среднего бизнеса, — а также десятки ИТ-экспертов, — соберутся в конгресс-холле ДГТУ уже в ближайшую пятницу, 31 мая. Они обсудят реальные примеры цифровизации предприятий, применение «облачных» технологий, роботизацию коммуникаций с клиентами и другие актуальные аспекты коммерческой деятельности. Принять участие в этой дискуссии можете и вы — для этого достаточно зарегистрироваться онлайн на сайте форума.
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Ещё информация !!! Автоматизация бизнеса
Компании «Ростелеком
» и «Криптософт» успешно протестировали прототип первого облачного сервиса по сверхзащите каналов связи
— с использованием квантового распределения ключей шифрования.
В рамках «тест-драйва» специалистами была организована передача критически важных данных между дата-центрами «Ростелекома» по каналу протяжённостью около 30 км. Для этого в местах передачи и приёма данных были установлены программно-аппаратные комплексы «Криптософт». А сам сервис был организован на облачной инфраструктуре «Ростелекома», — что позволит корпоративным клиентам
в перспективе заказывать суперзащиту линий связи в «Личном кабинете».
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