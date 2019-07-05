«Ситилинк» в Азове: новая локация, новые возможности

Электронный дискаунтер «Ситилинк» продолжает совершенствовать розничную сеть в Ростовской области. На этой неделе изменения коснулись пункта выдачи заказов в Азове (ул. Чехова, 20), который переехал на первый этаж. Новое расположение оказалось не только более удобным для посетителей, но и расширило возможности торговой точки, — которая теперь принимает и крупногабаритные заказы. При этом график работы и контактный телефон азовского «Ситилинк-мини» остались прежними.

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Напомним, что пункты выдачи заказов «Ситилинк-мини» отличаются от обычных магазинов компании отсутствием товарных запасов. Все товары доставляются сюда с центрального склада «Ситилинк» под заказ — и хранятся в течение 72 часов.



Получить заказ в азовском «Ситилинк-мини» можно ежедневно с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных. При этом доставка товаров на ул. Чехова, 20 осуществляется каждый день, — а новые поступления доступны к выдаче, как правило, после 17 часов.



Уточнить фактическое наличие заказа, — и его готовность к выдаче, — клиенты «Ситилинк-мини» в Азове могут по телефону +7 (988) 585-24-83.



«Компании "Ситилинк" удаётся сохранять низкий уровень цен при постоянном развитии торговой сети, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом снижение издержек достигается экономией на количестве сотрудников, более эффективным использованием площадей и хорошей логистикой.



Поэтому, видимо, даже в "полноформатных" магазинах "Ситилинк" вы не увидите просторных торговых залов и демо-зон, где можно оценить потребительские свойства товаров. А значит покупателям стоит заранее определиться с выбором, — и, возможно, подержать в руках демо-образцы в других магазинах.



С другой стороны, выдача товара со склада "Ситилинк" гарантирует, что перед вами новый гаджет, а не устройство с витрины. Что в сочетании с более низкой ценой и программой лояльности выглядит ещё более привлекательно».