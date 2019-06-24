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Роуминг в Абхазии резко подорожал
Сотовая связь настолько прочно вошла в нашу жизнь, что не отпускает даже на отдыхе. Для одних — это способ незаметно провести время в дороге и оставаться на связи с друзьями, для других — насущная необходимость по работе. Как бы то ни было, но «отключить телефон и просто уехать» с каждым днём становится всё проблематичнее. Несмотря на растущие цены и ухудшение условий в международном роуминге, абоненты продолжают искать способы для доступного общения. А операторы сообщают об очередных «новшествах». Одной из таких новостей стало закрытие роуминга в Абхазии для абонентов «Теле2» с 15 июля. Это печальная новость, учитывая, что ещё на майских они предоставляли роуминг по 15 рублей в минуту против 80 рублей у конкурентов. Поэтому им пользовались! Тем временем, «МегаФон» повысил расценки на звонки в Украину для пользователей архивных тарифов «Тёплый приём».
«Конец доступного роуминга в Абхазии?..»
По официальной информации, уже на следующей неделе абоненты Tele2 не смогут воспользоваться роумингом на территории Абхазии. Причины этого шага сотовый дискаунтер не сообщает, — ограничиваясь информацией, что услуги станут недоступны как физическим лицам, так и корпоративным клиентам.
В разгар сезона отпусков эта новость однозначно означает увеличение расходов для пользователей, ведь тарифы «Теле2» в Абхазии были (точнее пока ещё остаются) самыми демократичными в «большой четвёрке». Напомним, что речь идёт о 15 рублях за минуту разговора, — что намного ниже, например, 80 руб/мин у «МегаФона» или необходимости «подключать домашние условия» за 189 рублей в день.
Конечно, для звонков домой и постов в соцсетях можно воспользоваться местной SIM-картой с гораздо более доступными расценками (заметим, что раньше симки в Абхазии продавали на каждом углу, теперь они встречаются реже). Или мессенджер в связке с WiFi.
Чего не скажешь о случаях, когда в поездке критически важно сохранить российский номер и принимать на него звонки. Здесь гостям Абхазии теперь придётся раскошелиться.
«Надежда на возобновление услуг Tele2 в Абхазии всё же остаётся, — сообщает эксперт TechnoDrive. — Об этом, в частности, упоминает сам оператор. Однако возможные сроки компания не сообщает. Возможно, речь идёт о каких-либо разногласиях российского оператора и его абхазского роуминг-партнёра».
«Тёплый приём» похолодал
Впрочем, трансграничное общение может привести к дополнительным расходам и на территории нашей станы. Например, архивные тарифы линейки «Тёплый приём», разработанной «МегаФоном» для гостей России, с 8 июля изменились. Модификация коснулась стоимости звонков на Украину, — которая для тарифов «Тёплый приём 10.17», «Тёплый приём 03.18» и «Тёплый приём 12.18» увеличилась с 7 до 9 руб/мин.
Впрочем, если речь идёт о частых разговорах с родственниками, повышение тарифов — ещё один способ задуматься о переходе на WhatsApp, Skype или другие популярные мессенджеры. Где стоимость разговора не зависит от расстояния и продолжительности, а при безлимитном Интернете её можно условно считать бесплатной.
Кстати, миграция голосового трафика в мессенджеры наблюдается даже при неизменных тарифах. Что снижает выручку сотовых операторов — и, видимо, вынуждает задуматься об очередных повышениях расценок.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Оставаться на кнопочном телефоне сейчас трудно, хотя бы потому, что многие шлют огромные смски, которые просто не помещаются в памяти у старых аппаратов. Кроме того, не только мессенджеры в роуминге требуют смартфон, но и другие необходимые приложения на обычную «звонилку» не поставишь. Да что там говорить, на чём-то надо смотреть прогноз погоды или делать снимки! Возить громоздкий фотоаппарат за границу уже не хочется.
Хотя именно для голосовой телефонной связи, на мой личный взгляд, смартфон не удобен (сама концепция тачскрина). Плюс он тяжёлый, — что ощущается в роуминге больше всего, — и быстро разряжается. А брать в поход ещё и внешний аккумулятор — это на любителя)
Но ничего, условиями роуминга операторы постепенно переведут на смартфоны всех.
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Сотовая связь в Ростове
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С 1 июня 2019 года компания «Ростелеком
» отменяет плату за звонки на любые стационарные номера России
с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с ближайшей субботы — и бессрочно, — можно связаться с любой точкой страны без каких-либо расходов. Всё, что для этого потребуется — найти ближайший из 148000 таксофонов «Ростелекома» и набрать желаемый номер. Отметим, что более 80% устройств УУС расположены в отдалённых посёлках России, — где зачастую являются единственным средством связи для местных жителей. А значит, отмена платы за межгород с таксофона — это не только удобно, но и социально значимо.
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На протяжении последних трёх дней абоненты «МегаФона» стали замечать «странные вещи», происходящие с их бонусными счетами. А именно — виджеты на экранах устройств начали упорно показывать «0 баллов». При этом в «Личном кабинете» и по запросу *115# пользователю сообщалось, что он вообще не является участником программы «МегаФон Бонус». Что особенно удивляло абонентов со стажем, копивших баллы не первый год. В данной ситуации оказались и сотрудники TechnoDrive, обратившиеся за разъяснением в call-центр оператора. Краткий ответ сотрудника «МегаФона» расставил всё по местам. Хорошая новость — никакого сбоя в бонусной программе нет, всё работает как часы. Плохая — накопленные баллы уже не вернуть.
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Делая упор на громких сервисах, к примеру, предлагая 45 миллионов песен бесплатно на 6 месяцев, некоторые операторы иногда забывают о базовых нуждах клиентов. К примеру, в Ростове-на-Дону около месяца не работал справочный телефон 290-00-02 (было занято), и лишь недавно там стал отвечать робот. Он предлагает перезвонить на номер 8 800 25 00 890. Но зачем нужен был городской номер 290? С его помощью, к примеру, абоненты Ростова-на-Дону могли мгновенно узнать баланс стационарного телефона МТС — и затем пополнить счёт онлайн. Теперь всё значительно усложнилось.
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Компания «ТрансТелеКом»
предупредила абонентов об изменении тарифного плана «Поминутный» по услуге «Мобильная связь». С 3 августа стоимость междугородных исходящих вызовов увеличится с нынешних 2 руб/мин до 10 руб/мин. При этом другие параметры тарифа останутся без изменений. Подробности очередного повышения цен, — и способы экономии в условиях дорожающего мобильного трафика, — вы можете найти в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
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Ещё информация !!! Сотовая связь в Ростове
Компания «Ростелеком
» сообщила о запуске очередной опции для абонентов мобильной связи.
Новинка предусматривает неограниченный голосовой трафик на городские и мобильные номера домашнего региона за символическую плату — всего 3 руб/сутки. Воспользоваться данным предложением могут пользователи действующих и архивных тарифов линейки «СУПЕРСИМКА FREE». При этом подключение опции «Безлимит на Ростелеком» является бесплатным.
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