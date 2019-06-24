Роуминг в Абхазии резко подорожал

Сотовая связь настолько прочно вошла в нашу жизнь, что не отпускает даже на отдыхе. Для одних — это способ незаметно провести время в дороге и оставаться на связи с друзьями, для других — насущная необходимость по работе. Как бы то ни было, но «отключить телефон и просто уехать» с каждым днём становится всё проблематичнее. Несмотря на растущие цены и ухудшение условий в международном роуминге, абоненты продолжают искать способы для доступного общения. А операторы сообщают об очередных «новшествах». Одной из таких новостей стало закрытие роуминга в Абхазии для абонентов «Теле2» с 15 июля. Это печальная новость, учитывая, что ещё на майских они предоставляли роуминг по 15 рублей в минуту против 80 рублей у конкурентов. Поэтому им пользовались! Тем временем, «МегаФон» повысил расценки на звонки в Украину для пользователей архивных тарифов «Тёплый приём».

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«Конец доступного роуминга в Абхазии?..»



По официальной информации, уже на следующей неделе абоненты Tele2 не смогут воспользоваться роумингом на территории Абхазии. Причины этого шага сотовый дискаунтер не сообщает, — ограничиваясь информацией, что услуги станут недоступны как физическим лицам, так и корпоративным клиентам.



В разгар сезона отпусков эта новость однозначно означает увеличение расходов для пользователей, ведь тарифы «Теле2» в Абхазии были (точнее пока ещё остаются) самыми демократичными в «большой четвёрке». Напомним, что речь идёт о 15 рублях за минуту разговора, — что намного ниже, например, 80 руб/мин у «МегаФона» или необходимости «подключать домашние условия» за 189 рублей в день.



Конечно, для звонков домой и постов в соцсетях можно воспользоваться местной SIM-картой с гораздо более доступными расценками (заметим, что раньше симки в Абхазии продавали на каждом углу, теперь они встречаются реже). Или мессенджер в связке с WiFi.



Чего не скажешь о случаях, когда в поездке критически важно сохранить российский номер и принимать на него звонки. Здесь гостям Абхазии теперь придётся раскошелиться.



«Надежда на возобновление услуг Tele2 в Абхазии всё же остаётся, — сообщает эксперт TechnoDrive. — Об этом, в частности, упоминает сам оператор. Однако возможные сроки компания не сообщает. Возможно, речь идёт о каких-либо разногласиях российского оператора и его абхазского роуминг-партнёра».



«Тёплый приём» похолодал



Впрочем, трансграничное общение может привести к дополнительным расходам и на территории нашей станы. Например, архивные тарифы линейки «Тёплый приём», разработанной «МегаФоном» для гостей России, с 8 июля изменились. Модификация коснулась стоимости звонков на Украину, — которая для тарифов «Тёплый приём 10.17», «Тёплый приём 03.18» и «Тёплый приём 12.18» увеличилась с 7 до 9 руб/мин.



Впрочем, если речь идёт о частых разговорах с родственниками, повышение тарифов — ещё один способ задуматься о переходе на WhatsApp, Skype или другие популярные мессенджеры. Где стоимость разговора не зависит от расстояния и продолжительности, а при безлимитном Интернете её можно условно считать бесплатной.



Кстати, миграция голосового трафика в мессенджеры наблюдается даже при неизменных тарифах. Что снижает выручку сотовых операторов — и, видимо, вынуждает задуматься об очередных повышениях расценок.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Оставаться на кнопочном телефоне сейчас трудно, хотя бы потому, что многие шлют огромные смски, которые просто не помещаются в памяти у старых аппаратов. Кроме того, не только мессенджеры в роуминге требуют смартфон, но и другие необходимые приложения на обычную «звонилку» не поставишь. Да что там говорить, на чём-то надо смотреть прогноз погоды или делать снимки! Возить громоздкий фотоаппарат за границу уже не хочется.



Хотя именно для голосовой телефонной связи, на мой личный взгляд, смартфон не удобен (сама концепция тачскрина). Плюс он тяжёлый, — что ощущается в роуминге больше всего, — и быстро разряжается. А брать в поход ещё и внешний аккумулятор — это на любителя)



Но ничего, условиями роуминга операторы постепенно переведут на смартфоны всех.