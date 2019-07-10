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Как защитить детей в цифровом мире?
Современные дети — самая многочисленная и наиболее медийно активная часть общества. Ежедневно 22,6 млн маленьких россиян смотрят фильмы на планшетах и Smart TV, общаются со сверстниками в соцсетях, пользуются онлайн-играми и осваивают десятки других возможностей Интернета. При этом многие родители недооценивают риски ранней «цифровизации». От которой могут пострадать не только чада, получившие доступ к сомнительному контенту, но и взрослые — на сбережения которых малыш может внезапно купить, например, экзотический автомобиль (1) или экскаватор (2). И это лишь один из множества примеров.
Об угрозах, поджидающих детей в цифровом мире, на этот раз напомнил Роспотребнадзор. При этом эксперты обратили внимание родителей на важный факт — наличие «Родительского контроля» на компьютере не является 100% гарантом безопасности.
Говоря языком математической логики, речь идёт о необходимом, но не достаточном условии безопасности ребёнка. Конечно, благодаря фильтру, любопытное чадо будет ограждёно от взрослого контента, — но это не помешает ему, например, расплатиться привязанной банковской картой на «безобидных» [с точки зрения «Родительского контроля»] сайтах в Интернете.
Так оставленный без присмотра компьютер или родительский гаджет может привести к значительным убыткам для семейного бюджета. Последнее, впрочем, справедливо и для наличных денег (пруф), доступ детей к которым должен быть категорически ограничен.
Но вернёмся к угрозам цифрового мира!.. Которые не ограничиваются взрослым контентом и доступными финансовыми инструментами. Желание похвастаться, присущее многим детям, также может привлечь влияние криминалов. Особенно, если ребёнок публикует в «Инсте» снимки ценностей, хранящихся дома, — или устанавливает в соцсети статус «Летим на море всей семьёй!..» (последним, впрочем, порой грешат и взрослые — ред.)
А ещё дети весьма доверчивы и с этим также связано множество угроз «всемирной паутины».
Какими же должны быть действия заботливых родителей?.. Помимо установки «Родительского контроля», ограничения доступа к собственным гаджетам и другим интернет-каналам, важно уделять ребёнку как можно больше внимания. И речь, конечно, не о «присмотре», — а о совместных развлечениях вдали от гаджетов и «веба». Что позволит нивелировать ещё один риск «цифровизации» — негативное влияние на зрение и осанку.
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Смартфоны, планшеты
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Не так давно пользователям информационно-справочной системы 2ГИС
стала доступна функция «Факты», анализирующая отзывы об организациях в Интернете.
По утверждению разработчиков, «теперь можно узнать, что говорят о компании, не углубляясь в чтение всех отзывов о фирме». Но можно ли считать собранные данные фактами — и не «заглушат» ли мнение реальных пользователей «профессионалы», постящие фейки для своих клиентов, даже несмотря на продвинутый отбор?..
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Электронный дискаунтер «Ситилинк»
продолжает совершенствовать розничную сеть в Ростовской области. На этой неделе изменения коснулись пункта выдачи заказов в Азове (ул. Чехова, 20
), который переехал на первый этаж. Новое расположение оказалось не только более удобным для посетителей, но и расширило возможности торговой точки, — которая теперь принимает и крупногабаритные заказы. При этом график работы и контактный телефон азовского «Ситилинк-мини» остались прежними.
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В прошлом месяце торговая война между США и Китаем привлекла внимание даже тех, кто далёк от политики и мировой экономики. Ведь на очередном витке противостояния Америка объявила бойкот крупнейшему производителю электроники из Поднебесной — компании Huawei, — объявив её (ни много ни мало) «национальной угрозой». Эту новость с тревогой восприняли многочисленные пользователи гаджетов Huawei и Honor по всему миру. Ведь на устройствах китайского вендора установлена американская платформа Android, поддержка которой со стороны Google может стать невозможной. И, хотя Дональд Трамп дал Huawei трёхмесячную «отсрочку», — а разработчики ОС заявили о сохранении функционала
уже проданных устройств, — ситуация остаётся непростой. Впрочем, у китайского лидера телекоммуникаций по-прежнему остаётся «туз в рукаве» — и, по-видимому, даже не один.
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Спутниковая навигация нужна всем. Благодаря ей, свои координаты безошибочно определяют самолёты, наземный и водный транспорт; предприятия отслеживают доставку грузов; службы спасения оперативно оказывают помощь попавшим в беду, — а сотни миллионов индивидуальных пользователей легко ориентируются даже в незнакомых городах. При этом количество глобальных систем спутникового позиционирования можно пересчитать по пальцам одной руки. И самой важной для россиян, безусловно, является «ГЛОНАСС» — отечественная система, не зависящая от зарубежных разработчиков. Очередным шагом на пути развития российской системы стал запуск спутника «Глонасс-М» (заводской №758) с космодрома «Плесецк», состоявшийся 27 мая. Важную роль в котором сыграли химические источники тока, созданные в Новочеркасске.
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Ещё информация !!! Смартфоны, планшеты
Россия продолжает готовиться к первой в своей истории цифровой переписи населения.
И, хотя основной площадкой для данного события станет портал «Госуслуги
», заявить о себе сможет каждый гражданин, — даже ещё не привыкший к Интернету. В последнем случае ответы россиян зафиксируют переписчики с планшетами на базе российской ОС «Аврора».
По словам Михаила Осеевского, — президента компании «Ростелеком», развивающей данную мобильную платформу, — российская операционная система будет установлена на всех устройствах волонтёров.
Что обеспечит защищённый сбор информации о россиянах, без сомнительной «утечки» трафика за рубеж.
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