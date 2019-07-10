Как защитить детей в цифровом мире?

Современные дети — самая многочисленная и наиболее медийно активная часть общества. Ежедневно 22,6 млн маленьких россиян смотрят фильмы на планшетах и Smart TV, общаются со сверстниками в соцсетях, пользуются онлайн-играми и осваивают десятки других возможностей Интернета. При этом многие родители недооценивают риски ранней «цифровизации». От которой могут пострадать не только чада, получившие доступ к сомнительному контенту, но и взрослые — на сбережения которых малыш может внезапно купить, например, экзотический автомобиль (1) или экскаватор (2). И это лишь один из множества примеров.

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Об угрозах, поджидающих детей в цифровом мире, на этот раз напомнил Роспотребнадзор. При этом эксперты обратили внимание родителей на важный факт — наличие «Родительского контроля» на компьютере не является 100% гарантом безопасности.



Говоря языком математической логики, речь идёт о необходимом, но не достаточном условии безопасности ребёнка. Конечно, благодаря фильтру, любопытное чадо будет ограждёно от взрослого контента, — но это не помешает ему, например, расплатиться привязанной банковской картой на «безобидных» [с точки зрения «Родительского контроля»] сайтах в Интернете.



Так оставленный без присмотра компьютер или родительский гаджет может привести к значительным убыткам для семейного бюджета. Последнее, впрочем, справедливо и для наличных денег (пруф), доступ детей к которым должен быть категорически ограничен.



Но вернёмся к угрозам цифрового мира!.. Которые не ограничиваются взрослым контентом и доступными финансовыми инструментами. Желание похвастаться, присущее многим детям, также может привлечь влияние криминалов. Особенно, если ребёнок публикует в «Инсте» снимки ценностей, хранящихся дома, — или устанавливает в соцсети статус «Летим на море всей семьёй!..» (последним, впрочем, порой грешат и взрослые — ред.)



А ещё дети весьма доверчивы и с этим также связано множество угроз «всемирной паутины».



Какими же должны быть действия заботливых родителей?.. Помимо установки «Родительского контроля», ограничения доступа к собственным гаджетам и другим интернет-каналам, важно уделять ребёнку как можно больше внимания. И речь, конечно, не о «присмотре», — а о совместных развлечениях вдали от гаджетов и «веба». Что позволит нивелировать ещё один риск «цифровизации» — негативное влияние на зрение и осанку.