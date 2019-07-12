«Оптика» на даче и в частном доме — всего за 2500 рублей!

Казалось, совсем недавно оптимальным вариантом Интернета для частного дома и дачи была спутниковая «тарелка» — или сотовый модем (если вам повезло с покрытием 4G LTE). Но ситуация меняется и в частном доме всё чаще доступна высокоскоростная «оптика» от альтернативных операторов. Более того, провайдеры предлагают летние скидки на подключение по GPON! В частности, для дачных товариществ Ростова действует льготная цена от компании Sumtel, — а в Советском районе донской столицы воспользоваться подключением за 2500 рублей могут как частные домовладельцы, так и физические лица (тарифы при этом, разумеется, будут отличаться — ред.) Не остались без летних подарков и жители посёлка Каменоломни. Здесь местный провайдер «Сфера» не только предлагает первый бесплатный месяц Интернета на скорости до 200 Мбит/с, но и может удвоить этот период, если вы приведёте друга.

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Начнём с предложения Sumtel для жителей Ростова, — а точнее дачных некоммерческих товариществ «Мичуринец», «РСМ-Товарищ», «СНО Колос», «Ростсельмашевец», «Красный Аксай», «Агропром», «Виноградарь», «Союз», «Аэро», и «Жемчужина». В которых с 8 июля по 31 августа стоимость подключения быстрого Интернета по технологии GPON составляет всего 2500 рублей.



Чтобы воспользоваться условиями акции потенциальным клиентам достаточно оставить заявку по номеру (863) 218-33-33. При этом единственным ограничением является отсутствие рассрочки на акционную стоимость, — что, впрочем, вполне логично.



Аналогичный тариф на подключение по GPON, — но уже в Советском районе Ростова, — предлагает альтернативный оператор «Иникс». За те же 2500 рублей абоненты получат в своё распоряжение оптический медиаконвертер и возможность обслуживаться по одному из выбранных тарифов для физических и юридических лиц.



Уточнить возможность подключения дома по конкретному адресу можно в офисе компании «Иникс» на ул.Еременко 58/9 или по телефону в Ростове: (863) 278-60-48.



А для жителей посёлка Каменоломни интересным окажется предложение местного интернет-провайдера «Сфера». Клиенты которого могут подключиться по GPON на скорости до 200 Мбит/с (по индивидуальному запросу).



Здесь суть летней акции заключается в привлечении абонентами своих друзей. А в качестве награды выступает два месяца бесплатного Интернета. Однако, желающим получить бонусы стоит поторопиться — акция действует лишь до конца июля.