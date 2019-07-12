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«Оптика» на даче и в частном доме — всего за 2500 рублей!
Казалось, совсем недавно оптимальным вариантом Интернета для частного дома и дачи была спутниковая «тарелка» — или сотовый модем (если вам повезло с покрытием 4G LTE). Но ситуация меняется и в частном доме всё чаще доступна высокоскоростная «оптика» от альтернативных операторов. Более того, провайдеры предлагают летние скидки на подключение по GPON! В частности, для дачных товариществ Ростова действует льготная цена от компании Sumtel, — а в Советском районе донской столицы воспользоваться подключением за 2500 рублей могут как частные домовладельцы, так и физические лица (тарифы при этом, разумеется, будут отличаться — ред.) Не остались без летних подарков и жители посёлка Каменоломни. Здесь местный провайдер «Сфера» не только предлагает первый бесплатный месяц Интернета на скорости до 200 Мбит/с, но и может удвоить этот период, если вы приведёте друга.
Начнём с предложения Sumtel для жителей Ростова, — а точнее дачных некоммерческих товариществ «Мичуринец», «РСМ-Товарищ», «СНО Колос», «Ростсельмашевец», «Красный Аксай», «Агропром», «Виноградарь», «Союз», «Аэро», и «Жемчужина». В которых с 8 июля по 31 августа стоимость подключения быстрого Интернета по технологии GPON составляет всего 2500 рублей.
Чтобы воспользоваться условиями акции потенциальным клиентам достаточно оставить заявку по номеру (863) 218-33-33. При этом единственным ограничением является отсутствие рассрочки на акционную стоимость, — что, впрочем, вполне логично.
Аналогичный тариф на подключение по GPON, — но уже в Советском районе Ростова, — предлагает альтернативный оператор «Иникс». За те же 2500 рублей абоненты получат в своё распоряжение оптический медиаконвертер и возможность обслуживаться по одному из выбранных тарифов для физических и юридических лиц.
Уточнить возможность подключения дома по конкретному адресу можно в офисе компании «Иникс» на ул.Еременко 58/9 или по телефону в Ростове: (863) 278-60-48.
А для жителей посёлка Каменоломни интересным окажется предложение местного интернет-провайдера «Сфера». Клиенты которого могут подключиться по GPON на скорости до 200 Мбит/с (по индивидуальному запросу).
Здесь суть летней акции заключается в привлечении абонентами своих друзей. А в качестве награды выступает два месяца бесплатного Интернета. Однако, желающим получить бонусы стоит поторопиться — акция действует лишь до конца июля.
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Оптику — в частный дом!
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Национальный оператор «Ростелеком
» сообщил о важном кадровом назначении в Ростовской области. В соответствии с приказом директора макрорегионального филиала «Юг» Дениса Лысова, директором Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Мордасов
— один из победителей первого конкурса «Лидеры России», добившийся значительных успехов в сфере телекоммуникаций. На новом посту Сергей Мордасов сменил Сергея Алхасова, возглавлявшего филиал с 2013 года.
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Компания «ТрансТелеКом
» анонсировала масштабное изменение тарифов на «Домашний Интернет». По информации TechnoDrive, с 30 апреля абонентская плата для физлиц ЮФО и СКФО повысится на 181 тарифе, — включая 111 тарифов в девяти городах Ростовской области. В частности, изменения затронут жителей Азова, Батайска, Волгодонска, Зверево, Каменска-Шахтинского, Сальска, Таганрога, Шахт и Ростова-на-Дону. Подробнее о предстоящих модификациях тарифов TTK читайте в нашем сегодняшнем выпуске!
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Компания ТТК
сообщила о запуске резервного канала между Ростовом и Волгодонском
с пропускной способностью 10 Гбит/с. Новая и существующая магистрали разнесены территориально, — а оборудование ТТК настроено таким образом, чтобы не допустить перерывов сервиса даже при обрыве кабеля на одной из трасс.
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Специалисты Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»
обеспечили высокоскоростным Интернетом и телефонной связью новый корпункт радиостанции «Колос-инфо» в Песчанокопском районе*. Теперь местные жители могут слушать региональные новости по радио «FM на Дону Песчанокопское» на частоте 105,6 FM, — а также в сети Интернет, — и обсуждать актуальные темы по телефону в прямом эфире.
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Ещё информация !!! Оптику — в частный дом!
Реклама и пиар окружают нас невероятно плотно, однако не всегда находят живой отклик. Ведь, чтобы завоевать сердца целевой аудитории, нужно не только хорошо изучить её предпочтения, но и проявить оригинальность — придумать яркую идею и увлечь ею потенциальных клиентов. Именно таким проектом оказались кибертурниры по World of Tanks в ЮФО и СКФО, организуемые компанией «Ростелеком
». Данную инициативу высоко оценили не только геймеры региона, но и эксперты престижного конкурса «Серебряный Лучник-Юг», присудившие ей первое место в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций».
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