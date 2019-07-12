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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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12 июля 2019, Оптику — в частный дом!

«Оптика» на даче и в частном доме — всего за 2500 рублей!

Ростов: как подключить Интернет в частный дом со скидкой?Казалось, совсем недавно оптимальным вариантом Интернета для частного дома и дачи была спутниковая «тарелка» — или сотовый модем (если вам повезло с покрытием 4G LTE). Но ситуация меняется и в частном доме всё чаще доступна высокоскоростная «оптика» от альтернативных операторов. Более того, провайдеры предлагают летние скидки на подключение по GPON! В частности, для дачных товариществ Ростова действует льготная цена от компании Sumtel, — а в Советском районе донской столицы воспользоваться подключением за 2500 рублей могут как частные домовладельцы, так и физические лица (тарифы при этом, разумеется, будут отличаться — ред.) Не остались без летних подарков и жители посёлка Каменоломни. Здесь местный провайдер «Сфера» не только предлагает первый бесплатный месяц Интернета на скорости до 200 Мбит/с, но и может удвоить этот период, если вы приведёте друга.

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Начнём с предложения Sumtel для жителей Ростова, — а точнее дачных некоммерческих товариществ «Мичуринец», «РСМ-Товарищ», «СНО Колос», «Ростсельмашевец», «Красный Аксай», «Агропром», «Виноградарь», «Союз», «Аэро», и «Жемчужина». В которых с 8 июля по 31 августа стоимость подключения быстрого Интернета по технологии GPON составляет всего 2500 рублей.

Чтобы воспользоваться условиями акции потенциальным клиентам достаточно оставить заявку по номеру (863) 218-33-33. При этом единственным ограничением является отсутствие рассрочки на акционную стоимость, — что, впрочем, вполне логично.

Аналогичный тариф на подключение по GPON, — но уже в Советском районе Ростова, — предлагает альтернативный оператор «Иникс». За те же 2500 рублей абоненты получат в своё распоряжение оптический медиаконвертер и возможность обслуживаться по одному из выбранных тарифов для физических и юридических лиц.

Уточнить возможность подключения дома по конкретному адресу можно в офисе компании «Иникс» на ул.Еременко 58/9 или по телефону в Ростове: (863) 278-60-48.

А для жителей посёлка Каменоломни интересным окажется предложение местного интернет-провайдера «Сфера». Клиенты которого могут подключиться по GPON на скорости до 200 Мбит/с (по индивидуальному запросу).

Здесь суть летней акции заключается в привлечении абонентами своих друзей. А в качестве награды выступает два месяца бесплатного Интернета. Однако, желающим получить бонусы стоит поторопиться — акция действует лишь до конца июля.

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Оптику — в частный дом!

Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» возглавил Сергей Мордасов


Национальный оператор «Ростелеком» сообщил о важном кадровом назначении в Ростовской области. В соответствии с приказом директора макрорегионального филиала «Юг» Дениса Лысова, директором Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Мордасов — один из победителей первого конкурса «Лидеры России», добившийся значительных успехов в сфере телекоммуникаций. На новом посту Сергей Мордасов сменил Сергея Алхасова, возглавлявшего филиал с 2013 года.
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«ТТК Ростов» повысит цены на 111 тарифах


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ТТК включил резервный канал Ростов-Волгодонск


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«Ростелеком» вновь получил «золото» престижной PR-премии


Реклама и пиар окружают нас невероятно плотно, однако не всегда находят живой отклик. Ведь, чтобы завоевать сердца целевой аудитории, нужно не только хорошо изучить её предпочтения, но и проявить оригинальность — придумать яркую идею и увлечь ею потенциальных клиентов. Именно таким проектом оказались кибертурниры по World of Tanks в ЮФО и СКФО, организуемые компанией «Ростелеком». Данную инициативу высоко оценили не только геймеры региона, но и эксперты престижного конкурса «Серебряный Лучник-Юг», присудившие ей первое место в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций».
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Ещё информация !!!  Оптику — в частный дом!

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