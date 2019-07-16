|
«Доступный роуминг в Европе — это 1 цент за мегабайт!»
В преддверие пика сезона отпусков компания «ГудЛайн» порадовала всех, кто отправляется в Европу. Теперь на территории 33 стран, — и это не только Евросоюз, — абонентам «ГудЛайн» доступен интернет-роуминг с оплатой по трафику. Причём стоимость мегабайта в путешествиях составит всего 1 цент по внутреннему курсу (от 63 копеек) без скрытых расходов и ограничений. Всё, что для этого потребуется — подключить новую опцию «Европа за 0,01$/Мб», которая будет действовать 365 дней!.. Иными словами, периода льготной тарификации вам может хватить и на следующий отпуск, — не говоря уже о деловых поездках в течение ближайшего года.
Интернет-опция «Европа за 0,01$/Мб» доступна для подключения на тарифном плане «Good-Роуминг», предусматривающем возможность бесплатного подключения (подробности по приведённой ссылке). При этом стоимость активации опции на целый год составляет всего 3$ по внутреннему курсу компании. Соответствующая сумма списывается со счёта абонента «ГудЛайн» при подключении модификатора — после чего пользователю неограниченно доступен интернет в 33 странах Европы по 0,01$ за мегабайт!
Перечень стран, на которые распространяются льготные условия, включает такие позиции, как Австрия, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
Иными словами, охвачены все популярные туристические направления у россиян — и даже больше.
Для подключения опции «Европа за 0,01$/Мб» абонентам «ГудЛайн» необходимо ввести USSD-запрос *146*088*502# и нажать клавишу посыла вызова.
«Новая опция "ГудЛайн" пригодится абонентам, потребляющим небольшие объёмы трафика в путешествиях, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Действительно, далеко не все едут на море или в горы, чтобы проводить время в отелях без WiFi за просмотром фильмов из Интернета. Поэтому "пакетный роуминг", — активно предлагаемый российскими операторами, здесь будет некстати. Точнее, он окажется ощутимо дороже, чем просто платить за пару десятков или даже сотню мегабайт в день по прозрачному тарифу.
Разумеется, для большей экономии во время «европейских каникул» лучше не обновлять мобильные приложения, — и, тем более, операционную систему. Точнее, это нужно обязательно делать при подключении к Wi-Fi (которому вы доверяете).
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
4G в Ростове
|
|
|
Госкорпорация Ростех, ПАО «Ростелеком»
и правительство России заключили трёхстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G
в нашей стране. Подписанный документ определяет направления развития, входящие в зону ответственности каждого из его участников, — а также конкретные планы по созданию и продвижению нового поколения мобильной связи в России.
подробнее
На протяжении последних лет рынок сотовой связи РФ выглядел весьма статично — количество SIM-карт на человека замерло на уровне 1,79
с 2016 года, а общее число абонентов за минувший год даже немного сократилось (с 256,41 млн до 255,71 млн человек).
Однако говорить о стагнации рынка не приходится, ведь его структура постоянно меняется благодаря двум движущим силам — MNP
и MVNO. Причём виртуальные мобильные операторы по привлекательности часто превосходят «традиционных», — включая тех, на сетях которых они работают. Наиболее известными брендами MVNO в России сегодня остаются Yota и «Ростелеком». Однако, на горизонте появляется ещё один крупный игрок, способный серьёзно изменить структуру рынка, — и даже, вероятно, позицию Tele2 в «большой четвёрке». Итак, встречайте, — новый сотовый оператор «СберМобайл
»!..
подробнее
История сотовой связи в России насчитывает почти 28 лет. Однако по-настоящему массовыми мобильные телефоны, — и услуги операторов, — стали лишь в 2000-х годах. С тех пор сотовые телефоны стремительно эволюционировали и стали неотъемлемыми спутниками каждого россиянина — от детского сада до пенсионного возраста. Сформировался спрос на «семейные тарифы», позволяющие снизить расходы на мобильную связь и централизовать оплату. Одним из таких предложений стал тариф «Семейная история»
от «Ростелекома
». Новое предложение предусматривает единые пакеты интернет-трафика, минут и SMS, которые могут расходовать до 5 абонентов. А также 101 телеканал в сервисе Wink, обмен минут на гигабайты плюс безлимитные звонки на любые номера «Ростелекома» в России. И всё это за 550 рублей в месяц.
подробнее
«Ростелеком
» в партнёрстве с Ericsson подвёл итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее
». В нём участвовали штатные и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также представители блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из основных номинаций, и призёры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании Ericsson.
подробнее
Ещё информация !!! 4G в Ростове Ростовский филиал ПАО «Ростелеком»
предоставил быстрый доступ в Интернет участникам фестиваля «Блогеры России», впервые прошедшего в парке «Левобережный». В течение всего мероприятия, состоявшегося 12 июня, компания обеспечивала онлайн-трансляцию
события, — а также поддерживала два канала 100 Мбит/с, рассчитанные на 300 одновременных пользовательских сессий. Что было весьма кстати, ведь ростовский фестиваль «Блогеры России» собрал более трёх тысяч человек.
подробнее
|
|
|
|
|