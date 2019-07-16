«Доступный роуминг в Европе — это 1 цент за мегабайт!»

В преддверие пика сезона отпусков компания «ГудЛайн» порадовала всех, кто отправляется в Европу. Теперь на территории 33 стран, — и это не только Евросоюз, — абонентам «ГудЛайн» доступен интернет-роуминг с оплатой по трафику. Причём стоимость мегабайта в путешествиях составит всего 1 цент по внутреннему курсу (от 63 копеек) без скрытых расходов и ограничений. Всё, что для этого потребуется — подключить новую опцию «Европа за 0,01$/Мб», которая будет действовать 365 дней!.. Иными словами, периода льготной тарификации вам может хватить и на следующий отпуск, — не говоря уже о деловых поездках в течение ближайшего года.

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Интернет-опция «Европа за 0,01$/Мб» доступна для подключения на тарифном плане «Good-Роуминг», предусматривающем возможность бесплатного подключения (подробности по приведённой ссылке). При этом стоимость активации опции на целый год составляет всего 3$ по внутреннему курсу компании. Соответствующая сумма списывается со счёта абонента «ГудЛайн» при подключении модификатора — после чего пользователю неограниченно доступен интернет в 33 странах Европы по 0,01$ за мегабайт!



Перечень стран, на которые распространяются льготные условия, включает такие позиции, как Австрия, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.



Иными словами, охвачены все популярные туристические направления у россиян — и даже больше.



Для подключения опции «Европа за 0,01$/Мб» абонентам «ГудЛайн» необходимо ввести USSD-запрос *146*088*502# и нажать клавишу посыла вызова.



«Новая опция "ГудЛайн" пригодится абонентам, потребляющим небольшие объёмы трафика в путешествиях, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Действительно, далеко не все едут на море или в горы, чтобы проводить время в отелях без WiFi за просмотром фильмов из Интернета. Поэтому "пакетный роуминг", — активно предлагаемый российскими операторами, здесь будет некстати. Точнее, он окажется ощутимо дороже, чем просто платить за пару десятков или даже сотню мегабайт в день по прозрачному тарифу.



Разумеется, для большей экономии во время «европейских каникул» лучше не обновлять мобильные приложения, — и, тем более, операционную систему. Точнее, это нужно обязательно делать при подключении к Wi-Fi (которому вы доверяете).