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VR-прогулка по атомному ледоколу (Волгодонск)
Мир полон удивительных вещей, но объяснить их может наука. Убедиться в этом смогли школьники из Волгодонска — участники первой смены летней школы «Юные атомщики». Образовательная инициатива ВИТИ НИЯУ МИФИ позволила ученикам по-новому — и с интересом, — взглянуть на окружающие их явления и предметы. Например, где ещё можно погонять в Need For Speed, используя вместо джойстика яблоки и бананы? Или посетить настоящий атомный реактор!.. А ещё волгодонские школьники отправились на виртуальную экскурсию по атомному ледоколу, приобрели навыки управления настоящим роботом — и посетили тренажёр управления Ростовской АЭС.
Казалось бы, современные компьютеры знают всё — при неограниченном доступе к базам данных и использовании искусственного интеллекта можно обыгрывать лучших знатоков (пруф), автоматически управлять сложными системами и решать миллионы других задач... Тем не менее, потребность в интеллектуально развитых людях, — отлично разбирающихся в математике, физике, химии и других науках, — с каждым годом лишь растёт. Что, в частности, подтверждается растущими от года к году минимальными проходными баллами ЕГЭ на ИТ-направлениях ВУЗов.
Почему это происходит?.. Во-первых, любая даже самая надёжная система может дать сбой, — и тогда управление окажется в руках человека, который должен будет порой молниеносно анализируя ситуацию, принимать верные решения. Полагаясь исключительно на свои знания и опыт. Кроме того, в некоторых критически важных сферах полагаться на искусственный интеллект нельзя (речь не о пресловутом «Скайнете», а о том, что создать нейросеть на порядки проще, чем понять, как она работает и почему приняла те или иные решения — следовательно, любое отклонение в обучающей выборке или выявление ложной зависимости может привести к непредсказуемым последствиям).
(Рузумеется, методы отладки нейросетей существуют, пример — БЗ)
Одной из сфер, которой требуются самые лучшие специалисты, является атомная энергетика. И «Росатом» активно работает в этом направлении, — прививая школьникам интерес к науке с самого раннего возраста!
Важную роль в этом процессе играет летняя научно-техническая школа «Юные атомщики», работающая в Волгодонске. В июне здесь завершились занятия первого потока учащихся, включавшего более 70 человек. С учётом возраста они были разделены на подгруппы, для каждой из который сотрудники ВИТИ НИЯУ МИФИ разработали уникальные программы занятий. Все они были насыщенные, познавательные, интересные и оставили у ребят массу положительных впечатлений.
Так, младшая возрастная группа занялась изучением химии и физики (которые входят в обычную школьную программу лишь в 7-8 классах). В химической лаборатории ребята проводили красочные опыты по окислительно-восстановительным реакциям, — а физические опыты включали изучение оптических обманов зрения, изучением экранов смартфонов под микроскопом и других явлений.
Особый интерес у ребят вызвала возможность поиграть в знаменитую игру Need For Speed на джойстике, сделанном из фруктов, — а также виртуальная экскурсия по атомному ледоколу «Ямал», доступная всем желающим на сайте «Росатома».
Также для юных атомщиков были организованы занятия по робототехнике. На них ученики летней школы познакомились с роботами, собранными из конструктора LEGO — и пробовали ими управлять.
Приятные сюрпризы ждали и школьников из старшей группы. Для них, помимо увлекательных физических и химических экспериментов, были организованы мастер-класс по пайке и экскурсия на РоАЭС. В частности, они посетили учебно-тренировочное подразделение электростанции с точной копией щитовых РоАЭС.
И это лишь небольшая часть насыщенной программы, ставшей для школьников проводником в мир науки и техники!.. Тем временем, летняя школа «Юные атомщики» продолжает свою работу в Волгодонске. И после завершения первой смены, здесь уже началась вторая.
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Кружки робототехники и фестивали
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Интерес ростовских школьников к робототехнике, 3D-моделированию и другим сферам технического творчества продолжает расти — и этот процесс находит поддержку у городских властей. По данным Администрации Ростова, в ближайшем будущем очередной Центр детского технического творчества появится в Кировском районе.
Местом дислокации юных техников станет бывшее здание школы №4 по ул. Красных Зорь, 157/10а (из которого школа переехала на пер. Крепостной, 139 ещё в сентябре прошлого года).
После капитального ремонта, на новой площадке ЦДТТ начнут работу кружки робототехники, авиамоделирования, технического конструирования, компьютерного дизайна и прототипирования. Кроме того, здесь будет организована постоянно действующая выставка экспонатов, — для ещё большей популяризации технического творчества среди донской молодёжи.
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Творчество играет важную роль в жизни человека, развивая воображение, фантазию и помогая достичь успеха в невозможных, на первый взгляд, инициативах. Собственно, это и отличает нас от «братьев меньших», которые, в основном, действуют по программе. Кстати, о роботах и программировании! Областной центр технического творчества учащихся
предлагает юным ростовчанам массу возможностей для развития своего потенциала. Кружки робототехники, авиамоделирования, радиосвязи и радиоуправления — лишь некоторые из направлений Ростовского ОЦТТУ, познакомиться с которыми можно на Дне открытых дверей
8 сентября. А для тех, кто определился с выбором, запись в кружки доступна уже сейчас!
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Детское техническое творчество — явление особое!.. Ведь, познавая окружающий мир, ребёнок порой может предложить идеи, до которых ещё не додумались взрослые. Либо собрать типичного, на первый взгляд, робота с необычным функционалом. Поэтому выставки юных изобретателей интересны и полезны как для детей, так и для взрослых. Одна из таких экспозиций открылась для ростовчан в областном центре технического творчества (ул. Закруткина, 67, недалеко от Театральной площади). Здесь можно увидеть собранные учениками беспилотники, — в том числе вертикального взлёта, — роботов различных типов и множество других устройств из разных городов Ростовской области. Посетить экспозицию можно совершенно бесплатно, но лишь до 19 июля.
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С 10 по 19 мая в оздоровительном лагере «Спутник» Неклиновского района Ростовской области состоялся форум «Молодая волна», — участниками которого стали более 1500 подростков. На протяжении десяти дней они учились воплощать социальные проекты и практиковали здоровый образ жизни, — не забывая о современных технологиях. Ведь, благодаря компании «Ростелеком
», несмотря на удалённость площадки от города, у всех участников форума был бесплатный W-Fi, — а по вечерам в уютном шатре «Ростелекома» их ждали лекции, интерактивные игры и мастер-классы по электронной музыке. Кроме того, для дирекции мероприятия компания организовала проводной доступ в Интернет, что позволило проводить онлайн-конференции с другими регионами — и обеспечило высокий уровень проведения форума в целом.
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Ещё информация !!! Кружки робототехники и фестивали
«Ростелеком
» обеспечил современной цифровой инфраструктурой главный штаб XVIII молодёжных Дельфийских игр России,
который был развернут на площадке Ростовского театра драмы им. М. Горького. Национальный оператор предоставил стабильный защищённый канал со скоростью 100 Мб/с, позволивший транслировать события в прямом эфире, и услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи, трекинга и аналитики всех телефонных звонков.
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