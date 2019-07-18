VR-прогулка по атомному ледоколу (Волгодонск)

Мир полон удивительных вещей, но объяснить их может наука. Убедиться в этом смогли школьники из Волгодонска — участники первой смены летней школы «Юные атомщики». Образовательная инициатива ВИТИ НИЯУ МИФИ позволила ученикам по-новому — и с интересом, — взглянуть на окружающие их явления и предметы. Например, где ещё можно погонять в Need For Speed, используя вместо джойстика яблоки и бананы? Или посетить настоящий атомный реактор!.. А ещё волгодонские школьники отправились на виртуальную экскурсию по атомному ледоколу, приобрели навыки управления настоящим роботом — и посетили тренажёр управления Ростовской АЭС.

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Казалось бы, современные компьютеры знают всё — при неограниченном доступе к базам данных и использовании искусственного интеллекта можно обыгрывать лучших знатоков (пруф), автоматически управлять сложными системами и решать миллионы других задач... Тем не менее, потребность в интеллектуально развитых людях, — отлично разбирающихся в математике, физике, химии и других науках, — с каждым годом лишь растёт. Что, в частности, подтверждается растущими от года к году минимальными проходными баллами ЕГЭ на ИТ-направлениях ВУЗов.



Почему это происходит?.. Во-первых, любая даже самая надёжная система может дать сбой, — и тогда управление окажется в руках человека, который должен будет порой молниеносно анализируя ситуацию, принимать верные решения. Полагаясь исключительно на свои знания и опыт. Кроме того, в некоторых критически важных сферах полагаться на искусственный интеллект нельзя (речь не о пресловутом «Скайнете», а о том, что создать нейросеть на порядки проще, чем понять, как она работает и почему приняла те или иные решения — следовательно, любое отклонение в обучающей выборке или выявление ложной зависимости может привести к непредсказуемым последствиям).



(Рузумеется, методы отладки нейросетей существуют, пример — БЗ)



Одной из сфер, которой требуются самые лучшие специалисты, является атомная энергетика. И «Росатом» активно работает в этом направлении, — прививая школьникам интерес к науке с самого раннего возраста!



Важную роль в этом процессе играет летняя научно-техническая школа «Юные атомщики», работающая в Волгодонске. В июне здесь завершились занятия первого потока учащихся, включавшего более 70 человек. С учётом возраста они были разделены на подгруппы, для каждой из который сотрудники ВИТИ НИЯУ МИФИ разработали уникальные программы занятий. Все они были насыщенные, познавательные, интересные и оставили у ребят массу положительных впечатлений.



Так, младшая возрастная группа занялась изучением химии и физики (которые входят в обычную школьную программу лишь в 7-8 классах). В химической лаборатории ребята проводили красочные опыты по окислительно-восстановительным реакциям, — а физические опыты включали изучение оптических обманов зрения, изучением экранов смартфонов под микроскопом и других явлений.



Особый интерес у ребят вызвала возможность поиграть в знаменитую игру Need For Speed на джойстике, сделанном из фруктов, — а также виртуальная экскурсия по атомному ледоколу «Ямал», доступная всем желающим на сайте «Росатома».



Также для юных атомщиков были организованы занятия по робототехнике. На них ученики летней школы познакомились с роботами, собранными из конструктора LEGO — и пробовали ими управлять.



Приятные сюрпризы ждали и школьников из старшей группы. Для них, помимо увлекательных физических и химических экспериментов, были организованы мастер-класс по пайке и экскурсия на РоАЭС. В частности, они посетили учебно-тренировочное подразделение электростанции с точной копией щитовых РоАЭС.



И это лишь небольшая часть насыщенной программы, ставшей для школьников проводником в мир науки и техники!.. Тем временем, летняя школа «Юные атомщики» продолжает свою работу в Волгодонске. И после завершения первой смены, здесь уже началась вторая.