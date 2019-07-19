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«Гэндальф» напоминает, что российское ПО — это не только «1С»
Компания «Гэндальф», специализирующаяся на поставках продуктов «1С», обратила внимание заказчиков и партнёров на другой конкурентоспособный софт российских разработчиков. По мнению экспертов, отечественные операционные системы, СУБД, САПР, — а также решения в области ИТ-безопасности и обработки данных, — являются достойной альтернативой импортным продуктам. А по ряду параметров даже выигрывают у них. На какое же ПО стоит ориентироваться современным российским компаниям?.. Попробуем разобраться!
Отметим, что на сегодняшний день реестр российского ПО содержит более 4000 программ, — многие из которых могут «дать фору» зарубежным аналогам. При этом тщательный контроль софта на этапе сертификации обеспечивает отсутствие недокументированных возможностей, когда информация собирается и неявно передаётся на зарубежные серверы.
«Профессионализм российских программистов хорошо известен во всём мире, — отмечает эксперт TechnoDrive. — С момента появления первых ПК в нашей стране, интерес к разработке ПО не угасает. Более того, за последнее десятилетие наметился серьёзный сдвиг от создания прикладных продуктов под Windows к разработке собственных инструментов — операционных систем, систем управления базами данных, программ для 3D-моделирования и систем управления оборудованием дата-центров».
По мнению специалистов «1С-Гэндальф», наибольших успехов на текущий момент удалось добиться компаниям «Актив» (токен-ключи), «РусБИТех» (операционная система «Астра»), «Аскон» (система «Компас» и другие продукты для инженеров и строителей), ABBYY (интеллектуальная обработка информации и лингвистика), — а также команде Postgres, развивающую одноимённую российскую СУБД.
«В результате проводимой государством политики импортозамещения отечественные разработчики увидели востребованность своих продуктов и стали интенсивно вкладываться в их развитие, фокусироваться на создании собственных оригинальных решений, — отмечают в "1C-Гэндальф". — Уже сегодня многие из этих продуктов успешно внедрены в системах федерального значения».
Зрелые российские решения готовы внедрять и крупные частные компании, — в том числе вытесняя зарубежные аналоги. Это хорошо хотя бы потому, что серверы разработчиков априори расположены в Российской Федерации.
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Автоматизация бизнеса
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Недавно генеральный директор Orange Business Services
Гельмут Райзингер сообщил о новых кадровых назначениях и изменениях в структуре компании.
По информации TechnoDrive, изменения коснулись пяти постов в топ-менеджменте оператора, — что позволит Orange укрепить позиции в сегменте «Интернета предприятий». В частности, компания планирует сфокусироваться на IIoT в автомобилестроении, цифровой промышленности и умных городах
. А приоритетными направлениями деятельности Orange станут искусственный интеллект, анализ данных, интеграция программного обеспечения и электронное здравоохранение.
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Основой современного Интернета являются высоконагруженные системы.
Госуслуги, социальные сети, популярные онлайн-магазины, видеохостинги, «поисковики», сайты банков и авиакомпаний ежесекундно обрабатывают до десятков тысяч запросов, — сохраняя работоспособность и целостность данных. При этом на физическом уровне highload-системы часто объединяют десятки тысяч серверов по всему миру, работающие как единый организм (а у Google количество физических серверов превысило миллион ещё в далёком 2010 году — ред.).
Конечно, разработка «софта» для таких систем имеет существенные отличия от обычных десктопных приложений — и под силу лишь опытным программистам. Именно для них 11 июля в Ростове состоится митап RndTech Talks.Architecture
с участием спикеров из Ижевска и Сингапура.
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Одним из важнейших этапов создания ПО, безусловно, является тестирование.
Каким бы ни был ваш продукт, — программа для ноутбука, сайт или мобильное приложение, — его успех во многом зависит от отсутствия «багов» и стабильности работы в любых ситуациях. Однако перед внедрением системы обеспечения качества (QA
) нужно решить ряд вопросов. Какому тестированию, — автоматическому или ручному, — отдать предпочтение? Как тестировать систему не только на пользовательских интерфейсах? Можно ли избавить разработчиков фронтенда от поиска «багов», оказывающихся на бэкэнде?.. Эти и многие другие темы обсудят участники ростовского мини-фестиваля Talks.QA,
который состоится 25 июня в коворкинге «Рубин» (пр. Театральный, 85). Приглашения на данную встречу получат первые 30 зарегистрировавшихся тестировщиков.
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Повсеместная цифровизация делает проблему защиты данных всё более актуальной. Ведь, помимо корпоративных инфосистем, ноутбуков и гаджетов, киберпреступники теперь угрожают «умным домам», онлайн-кассам, а в перспективе — миллиардам устройств «Интернета вещей». Ответить на эти вызовы можно лишь сообща, — объединив опыт ведущих экспертов в области защиты информации. И у ростовских «айтишников» такая возможность есть, — благодаря ежегодной Всероссийской конференции по информационной безопасности и импортозамещению,
проходящей в донской столице. В этом году площадкой для проведения данного мероприятия станет конференц-зал стадиона «Ростов-Арена», который примет гостей с 10 по 11 сентября. Причём бесплатная регистрация участников начнётся уже в ближайшие дни!
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Ещё информация !!! Автоматизация бизнеса
Компания «Ростелеком
» выступила цифровым партнёром четвёртого донского форума СМИ «Южная медиасфера», организованного по инициативе правительства Ростовской области. В рамках сотрудничества национальный оператор связи предоставил дирекции и гостям форума услугу «Управляемый Wi-Fi», — а также презентовал цифровые возможности для повышения эффективности медиабизнеса.
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