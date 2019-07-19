«Гэндальф» напоминает, что российское ПО — это не только «1С»

Компания «Гэндальф», специализирующаяся на поставках продуктов «1С», обратила внимание заказчиков и партнёров на другой конкурентоспособный софт российских разработчиков. По мнению экспертов, отечественные операционные системы, СУБД, САПР, — а также решения в области ИТ-безопасности и обработки данных, — являются достойной альтернативой импортным продуктам. А по ряду параметров даже выигрывают у них. На какое же ПО стоит ориентироваться современным российским компаниям?.. Попробуем разобраться!

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Отметим, что на сегодняшний день реестр российского ПО содержит более 4000 программ, — многие из которых могут «дать фору» зарубежным аналогам. При этом тщательный контроль софта на этапе сертификации обеспечивает отсутствие недокументированных возможностей, когда информация собирается и неявно передаётся на зарубежные серверы.



«Профессионализм российских программистов хорошо известен во всём мире, — отмечает эксперт TechnoDrive. — С момента появления первых ПК в нашей стране, интерес к разработке ПО не угасает. Более того, за последнее десятилетие наметился серьёзный сдвиг от создания прикладных продуктов под Windows к разработке собственных инструментов — операционных систем, систем управления базами данных, программ для 3D-моделирования и систем управления оборудованием дата-центров».



По мнению специалистов «1С-Гэндальф», наибольших успехов на текущий момент удалось добиться компаниям «Актив» (токен-ключи), «РусБИТех» (операционная система «Астра»), «Аскон» (система «Компас» и другие продукты для инженеров и строителей), ABBYY (интеллектуальная обработка информации и лингвистика), — а также команде Postgres, развивающую одноимённую российскую СУБД.



«В результате проводимой государством политики импортозамещения отечественные разработчики увидели востребованность своих продуктов и стали интенсивно вкладываться в их развитие, фокусироваться на создании собственных оригинальных решений, — отмечают в "1C-Гэндальф". — Уже сегодня многие из этих продуктов успешно внедрены в системах федерального значения».



Зрелые российские решения готовы внедрять и крупные частные компании, — в том числе вытесняя зарубежные аналоги. Это хорошо хотя бы потому, что серверы разработчиков априори расположены в Российской Федерации.