|
На Дону выдадут сертификаты на бесплатное digital-обучение
Не секрет, что мир ощутимо изменился. Особенно это заметно в крупных городах, жители которых неустанно «постят» в соцсетях, заказывают пиццу и такси онлайн, закупаются в интернет-магазинах, активно используют госуслуги — и практически забыли, что такое «межгород», благодаря мессенджерам. Но сегодня речь пойдёт не о повседневных привычках!.. Тотальная цифровизация стремительно меняет требования к профессиональным компетенциям работников. Сегодня мало быть просто врачом «от бога», талантливым экономистом, юристом или кадровиком — в дополнение к специализированным знаниям требуется владение информационными технологиями. Причём на уровне «выше среднего»!.. Решить эту задачу призваны персональные сертификаты от государства на цифровое обучение. Благодаря которым до 2024 года в России планируется обучить миллион работников базовым навыкам программирования, работы с базами данных и современными ИТ-системами. Причём первую тысячу таких сертификатов в рамках пилотного проекта распределят именно в Ростовской области до конца текущего года.
По официальным данным, апробация модели digital-обучения в 2019 году пройдёт в пяти российских регионах, — среди которых и Ростовская область. В каждом из них среди трудоспособного населения будут распределены по тысяче персональных сертификатов, дающих право на бесплатное обучение.
Воспользоваться этим сервисом можно будет в режиме онлайн, — или обратившись в одну из ведущих образовательных организаций региона. Партнёрами проекта, в частности, выступили ДГТУ, корпоративный университет «Сбербанка России», РГЭУ (РИНХ), Южно-Российский институт управления РАНХиГС и ЮФУ.
Важно отметить, что в процессе обучения у граждан будут формироваться НЕ навыки бытового использования цифровых сервисов (соцсети, мессенджеры, госуслуги и т.д.) — с этой задачей успешно справляются, например, курсы «Азбука Интернета». Задача проекта — научить профессионалов в своих областях работе с корпоративными информационными системами и компьютерными базами знаний. Учитывая стремительное развитие цифровой экономики в России — это важнейшая задача!
«В конце минувшего века бытовало мнение, что профильным специалистам совсем не обязательно владеть компьютерами, достаточно быть профессионалами в своём деле, — вспоминает эксперт TechnoDrive. — И на тот момент, возможно, всё было именно так. Зачем в 1999 году компьютерные знания, например, талантливому хирургу?.. Ведь большинство больниц тогда не имели доступа в Интернет, а первый робот Da Vinci в России появился лишь в 2007 году.
Сегодня же современное медицинское оборудование буквально напичкано электроникой, амбулаторные карты пациентов ведутся в электронной форме, а компания «Ростелеком» активно развивает телемедицину в России.
Очевидно, что в нынешних условиях даже хирурги должны уверенно владеть цифровыми технологиями, — причём именно профессиональными системами. Поэтому инициативу государства по бесплатному обучению работников сложно переоценить!.. Более того, есть предположение, что первые сертификаты на обучение получат именно ведущие специалисты в своих областях — настоящие профи, которым пока не хватает познаний в области digital-технологий».
Впрочем, как именно будут распределяться персональные сертификаты в масштабах страны, экспертам предстоит определить по результатам пилотного проекта, — для которого каждый из регионов-участников предложил собственную модель. На этапе отбора заявок в комиссию «Университета НТИ 20.35» поступили заявки от 31 субъекта РФ. А предложение Ростовской области вошло в пятёрку лучших, — что позволило нашему региону приступить к выдаче сертификатов в числе первых. И это особенно важно, учитывая лидерство региона в сфере ИТ-инноваций.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|
|
|
|
|
|
Госуслуги по Интернету
|
|
|
С 18 по 21 июля в Большом Завидово (Тверская область) состоялся двадцатый юбилейный рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2019». На этот раз гостей музыкального праздника ждали множество приятных и необычных подарков, — среди которых телемост с Международной космической станцией,
организованный компанией «Ростелеком
». Для этого крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений организовал защищённую сеть VPN — и развернул на главной сцене систему видеоконференцсвязи. Также при подготовке к фестивалю специалисты «Ростелекома» проложили два километра волоконно-оптического кабеля и установили стационарное сетевое оборудование, обеспечив канал связи пропускной способностью в 500 Мбит/с.
подробнее
Система «Ростелекома
» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019),
который проходил в России с 27 мая по 1 июля. Для сдачи экзаменов основного периода в 2019 году было задействовано около 51 тысячи аудиторий в 5713 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Свыше 100 тысяч камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдалённых ППЭ в труднодоступных местностях РФ велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила 4724835 часов трансляций с видеокамер (более 500 лет записи).
подробнее
«Ростелеком»
реализует пилотный проект по внедрению программного комплекса автоматизированных систем управления городским хозяйством в г. Шахты. Соответствующее соглашение подписали директор Ростовского филиала компании Сергей Мордасов и глава городской администрации Андрей Ковалёв. Национальный цифровой провайдер предоставит муниципальным службам возможность оценить работу системы и уже затем оплачивать её по контракту.
подробнее
С наступлением лета мы всё чаще задумываемся о долгожданном отпуске, — выбирая для этого, в том числе, другие страны. Однако наличие долгов
может стать непреодолимым препятствием при пересечении границы. Причём погашение задолженности в аэропорту вовсе не гарантирует, что вы успеете на самолёт, — ведь снятие ограничений на выезд требует определённого времени. Решением проблемы, как и во многих других случаях, являются информационные технологии. С помощью портала госуслуг
можно своевременно узнать об имеющейся задолженности — и погасить её. А после этого, при необходимости, — получить онлайн-консультацию судебных приставов.
Такая возможность стала доступна жителям Ростовской области в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». Теперь по понедельникам, граждане могут обратиться за соответствующей услугой в ближайший МФЦ. Причём этот сервис предоставляется всем желающим совершенно бесплатно!
подробнее
Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету
«Ростелеком
» полностью подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2019),
основной период которого начался 27 мая. До 1 июля экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, а также в 70 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей. Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 в 5 713 ППЭ задействовано свыше 100 тыс. камер.
подробнее
|
|
|
|
|