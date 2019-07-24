На Дону выдадут сертификаты на бесплатное digital-обучение

Не секрет, что мир ощутимо изменился. Особенно это заметно в крупных городах, жители которых неустанно «постят» в соцсетях, заказывают пиццу и такси онлайн, закупаются в интернет-магазинах, активно используют госуслуги — и практически забыли, что такое «межгород», благодаря мессенджерам. Но сегодня речь пойдёт не о повседневных привычках!.. Тотальная цифровизация стремительно меняет требования к профессиональным компетенциям работников. Сегодня мало быть просто врачом «от бога», талантливым экономистом, юристом или кадровиком — в дополнение к специализированным знаниям требуется владение информационными технологиями. Причём на уровне «выше среднего»!.. Решить эту задачу призваны персональные сертификаты от государства на цифровое обучение. Благодаря которым до 2024 года в России планируется обучить миллион работников базовым навыкам программирования, работы с базами данных и современными ИТ-системами. Причём первую тысячу таких сертификатов в рамках пилотного проекта распределят именно в Ростовской области до конца текущего года.

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По официальным данным, апробация модели digital-обучения в 2019 году пройдёт в пяти российских регионах, — среди которых и Ростовская область. В каждом из них среди трудоспособного населения будут распределены по тысяче персональных сертификатов, дающих право на бесплатное обучение.



Воспользоваться этим сервисом можно будет в режиме онлайн, — или обратившись в одну из ведущих образовательных организаций региона. Партнёрами проекта, в частности, выступили ДГТУ, корпоративный университет «Сбербанка России», РГЭУ (РИНХ), Южно-Российский институт управления РАНХиГС и ЮФУ.



Важно отметить, что в процессе обучения у граждан будут формироваться НЕ навыки бытового использования цифровых сервисов (соцсети, мессенджеры, госуслуги и т.д.) — с этой задачей успешно справляются, например, курсы «Азбука Интернета». Задача проекта — научить профессионалов в своих областях работе с корпоративными информационными системами и компьютерными базами знаний. Учитывая стремительное развитие цифровой экономики в России — это важнейшая задача!



«В конце минувшего века бытовало мнение, что профильным специалистам совсем не обязательно владеть компьютерами, достаточно быть профессионалами в своём деле, — вспоминает эксперт TechnoDrive. — И на тот момент, возможно, всё было именно так. Зачем в 1999 году компьютерные знания, например, талантливому хирургу?.. Ведь большинство больниц тогда не имели доступа в Интернет, а первый робот Da Vinci в России появился лишь в 2007 году.



Сегодня же современное медицинское оборудование буквально напичкано электроникой, амбулаторные карты пациентов ведутся в электронной форме, а компания «Ростелеком» активно развивает телемедицину в России.



Очевидно, что в нынешних условиях даже хирурги должны уверенно владеть цифровыми технологиями, — причём именно профессиональными системами. Поэтому инициативу государства по бесплатному обучению работников сложно переоценить!.. Более того, есть предположение, что первые сертификаты на обучение получат именно ведущие специалисты в своих областях — настоящие профи, которым пока не хватает познаний в области digital-технологий».



Впрочем, как именно будут распределяться персональные сертификаты в масштабах страны, экспертам предстоит определить по результатам пилотного проекта, — для которого каждый из регионов-участников предложил собственную модель. На этапе отбора заявок в комиссию «Университета НТИ 20.35» поступили заявки от 31 субъекта РФ. А предложение Ростовской области вошло в пятёрку лучших, — что позволило нашему региону приступить к выдаче сертификатов в числе первых. И это особенно важно, учитывая лидерство региона в сфере ИТ-инноваций.