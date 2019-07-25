«Не спать!»

Очень популярное название трека, поиск вывел сразу несколько исполнителей! Действительно, тема актуальна, особенно летом на ночном свежем воздухе. Стоит на мгновение задремать, как дорогой смартфон, деньги и банковская карта окажутся в руках преступника, — а жертва пойдёт писать заявление в полицию. В сегодняшнем выпуске «Криминальные новости Ростова» мы расскажем почти о десятке подобных случаев, произошедших недавно.

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«Скамейка, смартфон, незнакомец»



Самой лёгкой добычей для злоумышленников, конечно, является спящий человек. Именно так лишился смартфона 22-летний ростовчанин. По данным МВД, молодой человек ночью присел на лавочку в городе и задремал. Чем не преминул воспользоваться проходивший мимо злоумышленник. Он присел на скамейку рядом, аккуратно вынул из сумки потерпевшего мобильный телефон и скрылся.



(Тут вспоминается сцена из фильма Аки Каурисмяки, где всё кончилось куда хуже — БЗ)



Своевременное обращение в полицию помогло найти украденный гаджет «по горячим следам». Он обнаружился в одном из ломбардов, а в отношении грабителя было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



По этой же статье пойдёт под суд 39-летний уроженец Новочеркасска, также укравший смартфон у соседа по скамейке. На этот раз злоумышленник просто дождался, пока владелец телефона отвлёкся и украдкой похитил гаждет. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции, а мобильник вернулся к законному владельцу.



Впрочем, угроза для гаджетов исходит не только от пеших незнакомцев. Об этом напомнил другой случай в Новочеркасске. Здесь местный житель лишился не только дорогого смартфона, но и денег из сумки, сорванной грабителем, проезжавшим мимо на автомобиле.



(Прямо итальянский стиль, только там мотоциклы — БЗ)



В нашем случае злоумышленником оказался 31-летний шахтинец, успевший к моменту задержания потратить около 40000 украденных рублей. Однако мобильный телефон удалось вернуть владельцу. Кстати, по данным МВД, фигурант уголовного дела оказался ранее судим за самоуправство. Теперь в его «послужной список» добавилась статья 161 УК РФ «Грабёж».



«Будьте осторожны возле банкоматов!..»



Банкоматы, — как ранее терминалы оплаты, — всё так же влекут преступников. Причём манера поведения злодеев здесь кардинально различается. Одни предпочитают дождаться, пока жертва отвлечётся, например, из-за задержки с выдачей денег, — после чего быстро выхватывают купюры из банкомата. Другие же используют нож «в качестве аргумента», чтобы вынудить человека самостоятельно снять деньги со своей карты и отдать им.



Не менее отъявленные злоумышленники отбирают банковские карты, деньги и смартфоны с применением грубой силы (Таганрог). В подобных случаях, конечно, желательно тщательно запомнить приметы нападавших — и как можно скорее обратиться в полицию.



«Смартфон в кредит — за чужой счёт»



Синие воротнички тоже не сидят без дела. Однако, они не суетятся. Действительно, зачем бегать по городу, если можно подождать жертву прямо на рабочем месте. Среди бела дня... в салоне сотовой связи. Именно такой случай произошёл в Пролетарском районе Ростова.



По данным ГУ МВД России по Ростовской области, мошенником оказался 26-летний сотрудник одного из салонов сотовой связи. Когда очередной посетитель обратился к нему по вопросу неработающей SIM-карты, злоумышленник попросил мужчину предъявить паспорт и по нему оформил кредит на один из телефонов стоимостью порядка 30000 рублей. Сам гаджет преступник затем перепродал знакомому.



Но афёра быстро раскрылась после обращения потерпевшего в полицию — и теперь уже бывший сотрудник сотового салона дожидается решения суда под подпиской о невыезде.



«Пресечь описанное мошенничество "на корню" довольно сложно, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь требование предоставить паспорт при замене SIM-карты является законным. По умолчанию предполагается, что операцию осуществляет добросовестный сотрудник. Тем не менее, при замене или оформлении SIM-карты следует придерживаться ряда действий, снижающих риск быть обманутым.



Прежде всего, для подобных операций по возможности выбирайте фирменный офис оператора, а не мультисервисный салон сотовой связи. Не допускайте копирования документа — сотрудник имеет право лишь ввести его данные в систему, но не делать ксерокопию или фотографию. При подписании заявления тщательно читайте его содержание, даже если там много текста — не торопитесь ставить автографы "возле галочек" сразу. Особенно внимательно изучите все документы, если вам предлагают расписаться несколько раз на разных листах».



И, конечно, универсальным рецептом профилактики преступлений является максимальная осторожность. Не доверяйте посторонним людям, — как бы сильно они не располагали к себе. Особенно, длинной южной ночью.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Злоупотребления с идентификацией клиентов, возможно, сведёт на нет биометрия «Ростелекома». В этом случае сотрудник салона связи, банка, страховой компании и так далее получает только ответ «да» или «нет», относительно личности пришедшего в офис посетителя. На слово «да», после ухода клиента, оформить кредит довольно сложно. Скорее всего, для этого потребуется новый «видеосеанс» c ЕБС.