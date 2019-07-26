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Искусственный интеллект нуждается в «правильном воспитании»
Современный кинематограф всё чаще обращается к взаимоотношениям естественного и искусственного интеллекта. Яркими примерами являются фильмы «Из машины», — и «Дитя робота», вышедший в российский прокат этим летом. А первым, как мы помним, был Metropolis 1927 года. Впрочем, ситуация в реальном мире порой не уступает по напряжённости киносюжетам! Об этом свидетельствует доклад «Риски безопасности применений техник искусственного интеллекта», подготовленный экспертами Positive Technologies. И, если коротко, то проблема состоит не в том, что в Интернете уже присутствуют «конструктивный» и «деструктивный» AI (последний используется хакерами), — а в том, что любой из алгоритмов может, по сути, «переметнуться на другую сторону» из-за особенностей обучающей выборки.
«SkyNet выходит из пелёнок»
Технологии искусственного интеллекта сегодня невероятно популярны. Крупнейшие компании и стартапы наперегонки внедряют AI и машинное обучение по всему миру. Так, по данным Sand Hill Econometrics, наиболее активно искусственный интеллект осваивает торговлю, телеком, финансовые сервисы и высокие технологии (включая разработку новых продуктов и программного обеспечения).
При этом, несмотря на применение в ключевых отраслях экономики, машинное обучение остаётся уязвимым в плане информационной безопасности. Среди множества примеров, приведённых специалистами Positive Technologies, наиболее важным с нашей точки зрения является отсутствие у любой системы доступа к генеральной совокупности данных.
В этом плане искусственный интеллект на этапе обучения похож на человеческого ребёнка — какую обучающую выборку в него заложит окружение (родители, сверстники, школа), таким он и станет в дальнейшем (с поправкой на унаследованные гены — БЗ). Плюс, разумеется, собственный опыт — в виде выявления неявных зависимостей, — которые должны контролироваться на предмет истинности.
Иными словами, искусственный интеллект, как и естественный, нуждается в воспитании. Причём, чем более ответственные задачи ему предстоит решать, тем тщательнее должен быть контроль со стороны
родителей- разработчиков.
«Ты всегда будешь в ответе за того, кого приручил»
В предыдущих публикациях, посвящённых искусственному интеллекту, TechnoDrive приводил примеры ошибок AI, вызванных недостатком информации. Например, когда нейросеть в больнице отпускала домой пациентов, одновременно болевших астмой и пневмонией. Причиной было 100% отсутствие осложнений у данной категории в обучающей выборке. В которую забыли включить информацию о назначении врачами дополнительного лечения всем таким пациентам.
Но проблема «неправильного обучения» нейросети может быть заметна не сразу. Ошибки первого и второго рода могут происходить редко и быть незаметны даже на больших интервалах времени. Вопрос лишь в цене такой ошибки, когда она всё-таки случится.
Если сильно торопиться, есть шанс «успеть»
На нынешнем этапе даже крупнейшие игроки рынка советуют разработчикам AI не торопиться с внедрением. Точнее, ограничивать применение машинного обучения теми сферами, где оно действительно необходимо. «Не бойтесь запускать продукт без машинного обучения» — так звучит правило №1, сформулированное Google.
Если же разработчик считает, что в данной ситуации искусственный интеллект — единственный оптимальный вариант, он должен нести личную ответственность за все последствия его решений.
На фоне постоянно снижающегося порога входа в индустрию Data Science это, вероятно, единственный способ обеспечить корректное функционирование ИТ-систем будущего — и соблюдение базовых требований информационной безопасности.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Всё верно, но не секрет, что люди тоже ошибаются. «Венец эволюции» принимает неверные решения из-за переутомления на работе; семейных неурядиц; нарушений сознания, вызванных, скажем, интоксикациями. Кроме того, людям свойственны чисто человеческие «баги», такие как алчность, ревность, зависть или гнев. Понятно, что в подобных случаях принимаются не самые лучшие решения.
Таким образам, перед топ-менеджерами стоит вопрос, кто нанесёт меньше потенциального вреда (и принесёт больше прибыли!) — искусственный интеллект или человек в данной конкретной ситуации?
Хочется верить, что бизнес примет во внимание хотя бы то, что показывают в голливудских фильмах, а не сделает привычную ставку на максимальные доходы.
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Прогнозы TechnoDrive сбываются
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За последние годы массовая доступность квадрокоптеров стала серьёзной проблемой. Ведь в руках неопытных операторов, — не говоря уже о хулиганах, — эти устройства представляют опасность для жизни и здоровья окружающих. Из громких случаев можно вспомнить падение беспилотника
на поле «Зенит-Арены» во время матча, неудачную «промо-акцию
» в кинотеатре Екатеринбурга — и атаку дронов
на лондонские аэропорты (российские авиадиспетчеры также серьёзно обеспокоены ситуацией с дронами-нарушителями).
К счастью, у правоохранительных органов есть эффективные средства для борьбы с воздушными хулиганами,
— причём их выпуск организован в Ростове-на-Дону. Это, в частности, мобильный комплекс «Бекас-Патриот» — и беспилотник «Горизонт Эйр S-100
» со специальным оборудованием.
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Биометрическая идентификация
становится всё привычнее. И, вслед за банками, перспективную технологию берут на вооружение авиакомпании. На минувшей неделе S7 Airlines
первой в России начала использовать биометрическую идентификацию пассажиров.
Пилотный проект пока ограничивается системой распознавания лиц в одном из бизнес-залов «Домодедово». Однако в S7 уже заявляют о готовности использовать биометрию на всех этапах обслуживания пассажиров — от входа в аэропорт до посадки в самолёт. Что повысит комфорт и безопасность путешественников, а также позволит максимально учитывать их индивидуальные потребности.
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В ближайшее время на улицах донской столицы появятся ещё 20 новых троллейбусов
с автономным ходом. Эта функция позволит продолжать движение, не создавая пробок,
даже если линию обесточат. По данным Правительства Ростовской области на закупку уже выделено более 271 млн рублей, — и это самое крупное пополнение парка электротранспорта
за последние пять лет. Причём ультрасовременные троллейбусы порадуют не только пассажиров, но также пешеходов и автомобилистов. Ведь в просторный салон, оснащённый кондиционерами, может вместить больше пассажиров, чем пять маршруток, — что улучшит ситуацию как вблизи остановочных павильонов, так и на ростовских дорогах в целом. Не говоря уже о снижении загрязнения воздуха, которое особенно актуально для центра Ростова.
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Компания Orange Business Services
и «Сбербанк» примут активное участие в создании «умных городов» на территории России.
В соответствии с соглашением, подписанным на ПМЭФ-2019, международный телеком-оператор предоставит передовые ИТ-решения в области «Интернета вещей», аналитики больших данных и разработки программного обеспечения, — а «Сбербанк» обеспечит проекту операционную и финансовую поддержку. Отметим, что на счету Orange Business Services уже более 100 «умных городов» по всему миру, включая Монженевр
(Франция), Доху
(Катар), Гуджарат (Индия) и Альба-Юлию (Румыния).
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Ещё информация !!! Прогнозы TechnoDrive сбываются
Одним из трендов современного рынка труда является удалённая работа.
По мере цифровизации бизнеса, — и массовой доступности быстрого Интернета, — классические офисы могут стать атавизмом для многих предприятий. Если, конечно, последние научатся тщательно выбирать сотрудников, независимо от их местоположения... Помочь кадровикам в этой непростой задаче решила компания Orange Business Services
. На минувшей неделе телеком-оператор открыл в Париже лабораторию HR-инноваций, призванную оценить влияние на кадровую отрасль новых технологий.
В числе которых — искусственный интеллект, сети 5G и «большие данные». Предложить свои идеи для данного проекта могут клиенты компании, самозанятые специалисты и стартапы.
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