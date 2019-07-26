Искусственный интеллект нуждается в «правильном воспитании»

Современный кинематограф всё чаще обращается к взаимоотношениям естественного и искусственного интеллекта. Яркими примерами являются фильмы «Из машины», — и «Дитя робота», вышедший в российский прокат этим летом. А первым, как мы помним, был Metropolis 1927 года. Впрочем, ситуация в реальном мире порой не уступает по напряжённости киносюжетам! Об этом свидетельствует доклад «Риски безопасности применений техник искусственного интеллекта», подготовленный экспертами Positive Technologies. И, если коротко, то проблема состоит не в том, что в Интернете уже присутствуют «конструктивный» и «деструктивный» AI (последний используется хакерами), — а в том, что любой из алгоритмов может, по сути, «переметнуться на другую сторону» из-за особенностей обучающей выборки.

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«SkyNet выходит из пелёнок»



Технологии искусственного интеллекта сегодня невероятно популярны. Крупнейшие компании и стартапы наперегонки внедряют AI и машинное обучение по всему миру. Так, по данным Sand Hill Econometrics, наиболее активно искусственный интеллект осваивает торговлю, телеком, финансовые сервисы и высокие технологии (включая разработку новых продуктов и программного обеспечения).



При этом, несмотря на применение в ключевых отраслях экономики, машинное обучение остаётся уязвимым в плане информационной безопасности. Среди множества примеров, приведённых специалистами Positive Technologies, наиболее важным с нашей точки зрения является отсутствие у любой системы доступа к генеральной совокупности данных.



В этом плане искусственный интеллект на этапе обучения похож на человеческого ребёнка — какую обучающую выборку в него заложит окружение (родители, сверстники, школа), таким он и станет в дальнейшем (с поправкой на унаследованные гены — БЗ). Плюс, разумеется, собственный опыт — в виде выявления неявных зависимостей, — которые должны контролироваться на предмет истинности.



Иными словами, искусственный интеллект, как и естественный, нуждается в воспитании. Причём, чем более ответственные задачи ему предстоит решать, тем тщательнее должен быть контроль со стороны родителей- разработчиков.



«Ты всегда будешь в ответе за того, кого приручил»



В предыдущих публикациях, посвящённых искусственному интеллекту, TechnoDrive приводил примеры ошибок AI, вызванных недостатком информации. Например, когда нейросеть в больнице отпускала домой пациентов, одновременно болевших астмой и пневмонией. Причиной было 100% отсутствие осложнений у данной категории в обучающей выборке. В которую забыли включить информацию о назначении врачами дополнительного лечения всем таким пациентам.



Но проблема «неправильного обучения» нейросети может быть заметна не сразу. Ошибки первого и второго рода могут происходить редко и быть незаметны даже на больших интервалах времени. Вопрос лишь в цене такой ошибки, когда она всё-таки случится.



Если сильно торопиться, есть шанс «успеть»



На нынешнем этапе даже крупнейшие игроки рынка советуют разработчикам AI не торопиться с внедрением. Точнее, ограничивать применение машинного обучения теми сферами, где оно действительно необходимо. «Не бойтесь запускать продукт без машинного обучения» — так звучит правило №1, сформулированное Google.



Если же разработчик считает, что в данной ситуации искусственный интеллект — единственный оптимальный вариант, он должен нести личную ответственность за все последствия его решений.



На фоне постоянно снижающегося порога входа в индустрию Data Science это, вероятно, единственный способ обеспечить корректное функционирование ИТ-систем будущего — и соблюдение базовых требований информационной безопасности.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Всё верно, но не секрет, что люди тоже ошибаются. «Венец эволюции» принимает неверные решения из-за переутомления на работе; семейных неурядиц; нарушений сознания, вызванных, скажем, интоксикациями. Кроме того, людям свойственны чисто человеческие «баги», такие как алчность, ревность, зависть или гнев. Понятно, что в подобных случаях принимаются не самые лучшие решения.



Таким образам, перед топ-менеджерами стоит вопрос, кто нанесёт меньше потенциального вреда (и принесёт больше прибыли!) — искусственный интеллект или человек в данной конкретной ситуации?



Хочется верить, что бизнес примет во внимание хотя бы то, что показывают в голливудских фильмах, а не сделает привычную ставку на максимальные доходы.