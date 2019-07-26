«Ростелеком» запускает «Цифровое образование» в Ростове

Компания «Ростелеком» сформировала команду «цифровых амбассадоров» из числа ключевых сотрудников-экспертов, разработала программу обучения для учебных заведений и намерена подписать соглашения с ключевыми ВУЗами и профильными колледжами области. Цель проекта — помочь учащимся и начинающим работникам ИКТ-отрасли расширить цифровые компетенции. «Ростелеком» как один из ведущих игроков на российском рынке цифровых услуг и решений ставит своей целью подготовку востребованных кадров.

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«В ближайшее десятилетие о профессионализме потенциального работника будет говорить его skillfolio — цифровой профиль навыков и талантов. ВУЗы и колледжи уже начинают тестировать школьников и студентов и собирать их "цифровой след", — анализ учебного поведения на основе пройденных дистанционных курсов, прочитанных книг и тематики постов в соцсетях, — считает директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Мордасов. — Проектом "Цифровое образование" мы хотим помочь молодому поколению определиться с профессиональными предпочтениями, выявить свои сильные стороны и определить зоны роста.



Углубить полученные знания всегда можно благодаря курсам "Ростелеком Лицей". Так мы помогаем усилить конкурентоспособность молодых специалистов и развиваем собственный бренд».



Первая встреча в рамках проекта «Цифровое образование» состоялась в Ростове с учащимися «IT-Фабрики компьютерных гениев» на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики (РКСИ). Эксперт отдела эксплуатации технической инфраструктуры Денис Морозов провел для студентов лекцию-обсуждение на тему «Современные тренды кибербезопасности».



«Сегодня война за таланты идёт уже со школьной скамьи, — отмечает начальник отдела маркетинга и социального партнерства РКСИ Маргарита Золотовская. — Кадровый дефицит в IT-сфере всё ощутимее, а спрос при этом растёт. Погружение в профессиональную среду позволяет ребятам сделать осознанный выбор профессии, повышает учебную мотивацию и позволяет работодателю целенаправленно участвовать в учебном процессе. Для этой цели в 2017 году был создан проект "IT-Фабрика компьютерных гениев", и этой же цели, но в больших масштабах, служит проект "Ростелекома"».



Проект «Цифровое образование» объединяет уже 8 филиалов «Ростелекома» в пяти федеральных округах. На данный момент образовательная программа включает 10 тем цифровой экономики. Партнёрами проекта уже стали 20 российских ВУЗов.



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