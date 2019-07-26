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«Ростелеком» запускает «Цифровое образование» в Ростове
Компания «Ростелеком» сформировала команду «цифровых амбассадоров» из числа ключевых сотрудников-экспертов, разработала программу обучения для учебных заведений и намерена подписать соглашения с ключевыми ВУЗами и профильными колледжами области. Цель проекта — помочь учащимся и начинающим работникам ИКТ-отрасли расширить цифровые компетенции. «Ростелеком» как один из ведущих игроков на российском рынке цифровых услуг и решений ставит своей целью подготовку востребованных кадров.
«В ближайшее десятилетие о профессионализме потенциального работника будет говорить его skillfolio — цифровой профиль навыков и талантов. ВУЗы и колледжи уже начинают тестировать школьников и студентов и собирать их "цифровой след", — анализ учебного поведения на основе пройденных дистанционных курсов, прочитанных книг и тематики постов в соцсетях, — считает директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Мордасов. — Проектом "Цифровое образование" мы хотим помочь молодому поколению определиться с профессиональными предпочтениями, выявить свои сильные стороны и определить зоны роста.
Углубить полученные знания всегда можно благодаря курсам "Ростелеком Лицей". Так мы помогаем усилить конкурентоспособность молодых специалистов и развиваем собственный бренд».
Первая встреча в рамках проекта «Цифровое образование» состоялась в Ростове с учащимися «IT-Фабрики компьютерных гениев» на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики (РКСИ). Эксперт отдела эксплуатации технической инфраструктуры Денис Морозов провел для студентов лекцию-обсуждение на тему «Современные тренды кибербезопасности».
«Сегодня война за таланты идёт уже со школьной скамьи, — отмечает начальник отдела маркетинга и социального партнерства РКСИ Маргарита Золотовская. — Кадровый дефицит в IT-сфере всё ощутимее, а спрос при этом растёт. Погружение в профессиональную среду позволяет ребятам сделать осознанный выбор профессии, повышает учебную мотивацию и позволяет работодателю целенаправленно участвовать в учебном процессе. Для этой цели в 2017 году был создан проект "IT-Фабрика компьютерных гениев", и этой же цели, но в больших масштабах, служит проект "Ростелекома"».
Проект «Цифровое образование» объединяет уже 8 филиалов «Ростелекома» в пяти федеральных округах. На данный момент образовательная программа включает 10 тем цифровой экономики. Партнёрами проекта уже стали 20 российских ВУЗов.
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ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
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В Ростовской области стартовал ежегодный конкурс IT-проектов,
объявленный Министерством ИТ и связи. Принять участие в состязании, — и побороться за главный приз в размере 100000 рублей, — может любой региональный веб-сайт, мобильное приложение или информационная система (кроме победителей прошлых лет).
При этом, в 2019 году приоритетной тематикой конкурса стали цифровые образовательные проекты, которые могут получить дополнительные баллы по критерию «Актуальность и востребованность».
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На прошлой неделе в ДГТУ
состоялось очередное заседание совета ректоров ВУЗов Ростовской области. Его центральной темой стало создание специализированного регионального научно-исследовательского центра. В соответствии с планами Правительства, по всей России откроется порядка 15 таких центров, выбранных на конкурсной основе. Основное научное направление Южного НОЦ — цифровая трансформация агропромышленного комплекса.
Учитывая важность темы и высокий уровень компетенций ДГТУ в предметной области, — это правильное решение.
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Качественная подготовка ИТ-специалистов — процесс сложный и многогранный, начинать который лучше «со школьной скамьи». Ведь к моменту поступления в ВУЗ будущий айтишник должен иметь хорошую теоретическую базу в области информатики, физики и математики. Именно эти знания, — а также навыки разработки мобильных приложений, — получают учащиеся «IT-школ» Ростовской области. Данный проект на протяжении двух лет реализуется в 15 учебных заведениях региона — в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинске и Шахтах. А в минувшую субботу, 25 мая, на мехмате ЮФУ состоялось торжественное награждение первых выпускников «IT-школ».
Ими стали более 250 юношей и девушек, которым будут рады ведущие университеты страны. Разумеется, после успешной сдачи ЕГЭ, к результатам которых будут добавлены дополнительные баллы.
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Два крупнейших ВУЗа Ростова, — ДГТУ
и ЮФУ
, — стали участниками масштабного нацпроекта «Точка кипения», предусматривающего создание бесплатных площадок для стартапов в области цифровой экономики.
Две такие площадки начали работу в донской столице уже на этой неделе. При этом особый акцент ростовские ВУЗы делают на искусственном интеллекте, формировании профессий будущего и развитии научно-технических инициатив студентов. Подробнее о «Точках кипения» в Ростове читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!! ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
Основным источником информации для многих является Интернет. Однако найти данные во «всемирной паутине» бывает непросто, — особенно, если речь идёт о нестандартных задачах. Не говоря уже о полной достоверности информации, которую не гарантируют даже онлайн-энциклопедии (1
). Впрочем, у школьников и студентов появилась новая возможность для поиска ответов на свои вопросы. Это портал «Биржа знаний»,
созданный специалистами опытной компании из Новочеркасска «Интернет-Фрегат». По сведениям TechnoDrive, в преддверие официального запуска ресурса разработчики продолжают тестировать функционал сайта — и сообщают о грядущих улучшениях.
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