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Машино-место в Ростове: регистрируйтесь онлайн, пользуйтесь дома
Кадастровая палата по Ростовской области отметила значительный рост интереса граждан к государственной регистрации машино-мест. По официальной информации, за 5 месяцев текущего года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены 1282 машино-места, в то время как за весь прошлый год учтены лишь 933 таких объекта. При этом, помимо офисов МФЦ, заявления на регистрацию всё чаще поступают по электронным каналам Росреестра, расположенным в разделе «Подать заявление на государственную регистрацию прав». Подробнее о данной возможности читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Напомним, что с 1 января 2017 года машино-места являются объектами недвижимости, — что позволяет гражданам осуществлять их кадастровый учет и регистрировать право собственности. При этом следует понимать, что машино-местом считается отнюдь не любой участок, где возможно запарковаться, — объект кадастровой регистрации должен строго соответствовать ряду основных критериев.
В частности, это должна быть индивидуально-определённая часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства. Таким образом, место на обочине или на отдельно взятом участке во дворе не является машино-местом — и не может быть оформлено в собственность.
А вот подземные автостоянки в многоквартирных домах и автостоянки в многоэтажных паркингах — как раз классический пример машино-мест, которые можно оформить в собственность!
Также при определении машино-мест должны соблюдаться их предельно допустимые размеры — как минимальные, так и максимальные. По действующим правилам — это прямоугольная площадка размером от 5,3 х 2,5 метров до 6,2 х 3,6 метров. Соответствующие границы должны быть чётко обозначены — обычно разметка и номер парковочного места наносятся с помощью краски на поверхность пола или асфальтовое покрытие. Это является необходимым условием для составления технического плана, на основании которого машино-место будет поставлено на кадастровый учет.
Если все перечисленные выше требования соблюдены, — и вы желаете получить парковочное место в свою собственность, — можно приступать к подаче заявления. Наиболее удобным способом для этого, конечно, является портал Росреестра (при наличии у заявителя электронной цифровой подписи — ред.) Здесь вы можете не только оформить соответствующий документ в электронной форме, но и ознакомиться с подробными требованиями к документам, которые потребуется предоставить.
Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова
Понятно, что регистрация машино-места порождает необходимость платить налог на имущество. Ориентировочно — 0,1% в год от кадастровой стоимости, но есть нюансы.
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Госуслуги по Интернету
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Не секрет, что мир ощутимо изменился. Особенно это заметно в крупных городах, жители которых неустанно «постят» в соцсетях, заказывают пиццу и такси
онлайн, закупаются в интернет-магазинах, активно используют госуслуги
— и практически забыли, что такое «межгород», благодаря мессенджерам. Но сегодня речь пойдёт не о повседневных привычках!.. Тотальная цифровизация стремительно меняет требования к профессиональным компетенциям работников. Сегодня мало быть просто врачом «от бога», талантливым экономистом, юристом или кадровиком — в дополнение к специализированным знаниям требуется владение информационными технологиями. Причём на уровне «выше среднего»!.. Решить эту задачу призваны персональные сертификаты от государства на цифровое обучение.
Благодаря которым до 2024 года в России планируется обучить миллион работников базовым навыкам программирования, работы с базами данных и современными ИТ-системами. Причём первую тысячу таких сертификатов в рамках пилотного проекта распределят именно в Ростовской области до конца текущего года.
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С 18 по 21 июля в Большом Завидово (Тверская область) состоялся двадцатый юбилейный рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2019». На этот раз гостей музыкального праздника ждали множество приятных и необычных подарков, — среди которых телемост с Международной космической станцией,
организованный компанией «Ростелеком
». Для этого крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений организовал защищённую сеть VPN — и развернул на главной сцене систему видеоконференцсвязи. Также при подготовке к фестивалю специалисты «Ростелекома» проложили два километра волоконно-оптического кабеля и установили стационарное сетевое оборудование, обеспечив канал связи пропускной способностью в 500 Мбит/с.
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Система «Ростелекома
» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019),
который проходил в России с 27 мая по 1 июля. Для сдачи экзаменов основного периода в 2019 году было задействовано около 51 тысячи аудиторий в 5713 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Свыше 100 тысяч камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдалённых ППЭ в труднодоступных местностях РФ велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила 4724835 часов трансляций с видеокамер (более 500 лет записи).
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«Ростелеком»
реализует пилотный проект по внедрению программного комплекса автоматизированных систем управления городским хозяйством в г. Шахты. Соответствующее соглашение подписали директор Ростовского филиала компании Сергей Мордасов и глава городской администрации Андрей Ковалёв. Национальный цифровой провайдер предоставит муниципальным службам возможность оценить работу системы и уже затем оплачивать её по контракту.
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Ещё информация !!! Госуслуги по Интернету
С наступлением лета мы всё чаще задумываемся о долгожданном отпуске, — выбирая для этого, в том числе, другие страны. Однако наличие долгов
может стать непреодолимым препятствием при пересечении границы. Причём погашение задолженности в аэропорту вовсе не гарантирует, что вы успеете на самолёт, — ведь снятие ограничений на выезд требует определённого времени. Решением проблемы, как и во многих других случаях, являются информационные технологии. С помощью портала госуслуг
можно своевременно узнать об имеющейся задолженности — и погасить её. А после этого, при необходимости, — получить онлайн-консультацию судебных приставов.
Такая возможность стала доступна жителям Ростовской области в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». Теперь по понедельникам, граждане могут обратиться за соответствующей услугой в ближайший МФЦ. Причём этот сервис предоставляется всем желающим совершенно бесплатно!
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