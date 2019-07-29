Машино-место в Ростове: регистрируйтесь онлайн, пользуйтесь дома

Кадастровая палата по Ростовской области отметила значительный рост интереса граждан к государственной регистрации машино-мест. По официальной информации, за 5 месяцев текущего года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены 1282 машино-места, в то время как за весь прошлый год учтены лишь 933 таких объекта. При этом, помимо офисов МФЦ, заявления на регистрацию всё чаще поступают по электронным каналам Росреестра, расположенным в разделе «Подать заявление на государственную регистрацию прав». Подробнее о данной возможности читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Напомним, что с 1 января 2017 года машино-места являются объектами недвижимости, — что позволяет гражданам осуществлять их кадастровый учет и регистрировать право собственности. При этом следует понимать, что машино-местом считается отнюдь не любой участок, где возможно запарковаться, — объект кадастровой регистрации должен строго соответствовать ряду основных критериев.



В частности, это должна быть индивидуально-определённая часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства. Таким образом, место на обочине или на отдельно взятом участке во дворе не является машино-местом — и не может быть оформлено в собственность.



А вот подземные автостоянки в многоквартирных домах и автостоянки в многоэтажных паркингах — как раз классический пример машино-мест, которые можно оформить в собственность!



Также при определении машино-мест должны соблюдаться их предельно допустимые размеры — как минимальные, так и максимальные. По действующим правилам — это прямоугольная площадка размером от 5,3 х 2,5 метров до 6,2 х 3,6 метров. Соответствующие границы должны быть чётко обозначены — обычно разметка и номер парковочного места наносятся с помощью краски на поверхность пола или асфальтовое покрытие. Это является необходимым условием для составления технического плана, на основании которого машино-место будет поставлено на кадастровый учет.



Если все перечисленные выше требования соблюдены, — и вы желаете получить парковочное место в свою собственность, — можно приступать к подаче заявления. Наиболее удобным способом для этого, конечно, является портал Росреестра (при наличии у заявителя электронной цифровой подписи — ред.) Здесь вы можете не только оформить соответствующий документ в электронной форме, но и ознакомиться с подробными требованиями к документам, которые потребуется предоставить.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Понятно, что регистрация машино-места порождает необходимость платить налог на имущество. Ориентировочно — 0,1% в год от кадастровой стоимости, но есть нюансы.