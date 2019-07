«Когда смартфон не подойдёт»: авторитетный рейтинг фотоаппаратов

За последнее десятилетие смартфоны заменили множество специализированных гаджетов: медиаплееры, диктофоны, электронные книги, навигаторы, бюджетные игровые ПК, калькуляторы... и, конечно, фотоаппараты. Причём качество съёмки в мобильных телефонах непрерывно совершенствуется — улучшаются характеристики камер и процессоров, используется «фирменная оптика», внедряются новые художественные фоторежимы. Но догнать профессиональные фотоаппараты у смартфонов пока не получается — и вряд ли получится в обозримом будущем. Ведь компактность последних затрудняет, например, полноценное использование оптического зума. Не говоря уже про отсутствие видоискателя, незаменимого при съёмке на ярком солнечном свете. Впрочем, «специализированные» фотоаппараты тоже бывают разными — и выбрать нужный бывает непросто. Помочь в этом вопросе призван рейтинг фотоаппаратов 2019 года, составленный «Роскачеством» и международными экспертами ICRT. Хотя и в данном рейтинге многое зависит от потребностей будущего владельца.

При составлении рейтинга фотоаппаратов специалисты «Роскачества» изучили 98 различных моделей — от компактных до зеркальных. Единая методика тестирования позволила выявить сильные и слабые стороны каждого из испытуемых, в частности, при съёмке в условиях плохого освещения, в автоматическом и ручном режимах, — а также качество видеозаписи (по которому фотоаппараты, конечно, уступают многим видеокамерам, но это уже другая история — ред.)



В результате, лучшим фотоаппаратом 2019 года оказался Nikon Z6 с объективом NIKKOR Z 24-70 mm 1:4 S, получивший совокупную оценку 4,214 по пятибалльной шкале. При этом даже у абсолютного победителя эксперты обнаружили несколько минусов — в частности, фотоаппарат оказалось сложно подключить к Wi-Fi, а цветопередача была оценена лишь в 3,438 балла.



Второе место с результатом 4,143 балла занял ещё один Nikon — Z7, — оснащённый всё тем же объективом, что и у лидера. В этой модели эксперты высоко оценили качество стабилизации изображения, — а недостатками назвали возможность подключения объектива только с помощью адаптера и поддержку только карт памяти XQD (весьма недешёвых, как, впрочем, и сам аппарат стоимостью почти четверть миллиона рублей).



И, наконец, на третьем месте в рейтинге «Роскачества» оказался флагман Sony — Alpha 7 III с объективом SEL FE 28-70 mm 1:3,5-5,6 OSS (4,092 балла). У этой модели базовые показатели в целом оказались на высоте (цветопередача — 4,205, стабилизация — 4,900, качество изображения в ручном режиме — 4,303). Однако удобство использования «подкачало» — всего 3,543 балла. В частности, эксперты отметили ограниченную функциональность сенсорного экрана и только один слот для карты памяти UHS-II.



Впрочем, специалисты подчёркивают, что идеальной модели фотоаппарата не существует — и, при одних сильных сторонах, у каждого конкретного устройства будут определённые недостатки. Поэтому для удобства анализа в рейтинге «Роскачества» создан фильтр, позволяющий просматривать лучшие устройства с точки зрения тех или иных характеристик, особенностей камер — и уровня подготовленности пользователя.



«Профессионалы действительно выбирают более дорогую технику с большим диапазоном объективов — и это понятно, — отмечает один из экспертов, фотограф Дмитрий Николаев. — А большинство любителей, покупая "зеркалку", всё-таки попросту гонятся за модой, хотят камеру подороже. Они думают, что крутая "зеркалка" — залог потрясающих снимков, не имея представления о том, что купить "зеркалку" и снимать в автоматическом режиме — фактически дурной тон. "Зеркалка" предназначена для творчества: ты думаешь, какую выдержку поставить, какую диафрагму. А для потребностей большинства людей вполне подойдет "мыльница". В пользу этого говорят и цена, и размер, и вес фотоаппарата. Тем более, сейчас очень широк выбор хороших "мыльниц", имеющих неплохие матрицы и снимающих довольно качественно».



Впрочем, в некоторых случаях, лучшим выбором и вовсе может оказаться смартфон — компактное устройство, которое всегда в вашем кармане, а значит, позволяет делать спонтанные снимки, когда рядом происходит что-то интересное. К тому же материалом, отснятым на смартфон, можно мгновенно делиться с друзьями — в месенджерах и соцсетях (при наличии сотовой связи или WiFi).



И это полностью соответствует знаменитой цитате «The Best Camera Is The One That’s With You»*, выбранной Чейзом Джарвисом в качестве заголовка к своей книге. Ведь профессиональный фотограф, снимавший для Volvo, Nike, Apple, Microsoft, General Motors, Google, Samsung, Hewlett-Packard, Columbia Sportswear, REI, Honda, Subaru, Target, Pepsi, McDonald’s и Red Bull, явно знает, о чём говорит.



* — «Лучшая камера — это та, что находится с вами» (англ.)