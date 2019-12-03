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«Яндекс» ищет программистов для ZX Spectrum
Для миллионов жителей СССР эпоха персональных компьютеров началась с появления в семье ZX Spectrum или его клона. Который, несмотря на обилие различных программ, — текстовых и графических редакторов, языков программирования, СУБД и даже систем проектирования печатных плат, — снискал славу игрового компьютера. Более чем за десятилетие энтузиасты создали десятки тысяч игр для ZX Spectrum в самых различных жанрах. И эту музыку не остановить! Сегодня «Яндекс» предлагает «поколению восьмидесятых» вспомнить молодость, а школьникам и студентам — попробовать силы в непривычной, на первый взгляд, среде разработки. Итак, в рамках конкурса Retro Game Battle 2019 любой желающий может создать совершенно новую игру для ZX Spectrum и получить в награду до 70000 рублей. А поклонники ретро-компьютеров смогут сыграть в любую из представленных игр в режиме онлайн.
На конкурс Yandex Retro Game Battle 2019 могут быть представлены компьютерные игры, свободные от авторских прав. Таким образом, речь идёт о совершенно новых и оригинальных проектах, не имеющих отношения к ранее созданным играм, — а также не являющихся их продолжением.
Более того, к конкурсным работам предъявляются серьёзные технические требования «в духе времени». В частности, игра должна запускаться на оригинальном ZX Spectrum 48K или 128K без какой-либо дополнительной периферии, её звуковое сопровождение должно работать с обычным «бипером» и/или [максимум] с трёхканальным звукогенератором AY. А в качестве загрузчика должен выступать «ленточный» Tape или TR-DOS — на выбор разработчика.
Если ваше творение отвечает перечисленным выше требованиям, вы можете побороться за один из денежных призов. По официальной информации, автор лучшего приложения получит «на руки» 70000 рублей (налог на приз выплачивается организатором дополнительно). А награды за второе и третье место составят 40000 и 30000 рублей соответственно.
Также, по условиям конкурса, предусмотрен «Приз зрительских симпатий», обладатель которого определится по итогам онлайн-голосования, стартующего 4 декабря (конкурсные работы принимаются до полудня 03.12.2019 г.)
Обязательным условием участия в конкурсе является предварительная регистрация. После которой разработчик может
прислать организаторам аудиокассету с игрой разместить созданную игру на сайте «Яндекса».
При этом все конкурсные работы будут доступны широкой общественности, — а значит, любители ретро-игр смогут вдоволь поностальгировать о былых временах. Конечно, для этого им не потребуется ZX Spectrum — благодаря эмулятору «Яндекса» оценить геймплей можно будет онлайн (а вот будет ли эмулятор воссоздавать характерный процесс загрузки программы, включая звуковые эффекты, пока неизвестно — ред.)
Впрочем, задача конкурса Retro Game Battle — намного глубже, чем просто развлечение. С его помощью организаторы планируют привлечь широкое внимание к истории вычислительной техники* и профессии программиста. А также стимулировать разработчиков к созданию софта в новых средах разработки, — ведь, как известно, «Бейсик» в ZX Spectrum местами ощутимо отличается от «классической версии», изучаемой в школе.
* — Особого внимания, например, заслуживает распространение программ для ZX Spectrum, практиковавшееся в 80-е годы. Помимо привычной дистрибуции на аудиокассетах, софт тогда распространялся на грампластинках — и даже в эфире радиостанций (для записи на аудионосители). Хотя в последнем случае слушать подобную трансляцию было не очень комфортно. Вроде как диск с софтом поставить на старый CD-плеер)
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Кружки робототехники и фестивали
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