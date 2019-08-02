Известный фитнес-центр Краснодара украсили видеостены

Компания Elittech успешно внедрила комплексную систему видеоотображения в фитнес-центре BALANCE FITNESS FAMILY & SPA (Краснодар). Благодаря ей, гости самого посещаемого спорт-клуба города могут узнавать графики работы секций, смотреть развлекательный контент — и получать другую необходимую информацию.

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Напомним, что BALANCE FITNESS FAMILY & SPA — первый и самый посещаемый в Краснодаре фитнес-центр класса «Бизнес+». Здесь расположены большой тренажёрный зал, два зала групповых занятий, панорамный бассейн, зона единоборств, SPA-комплекс, семь раздевалок и детский развивающий центр. Таким образом, для гостей созданы все возможности для разнообразного времяпрепровождения и укрепления здоровья.



Отдельное внимание уделяется комфорту посетителей фитнес-центра. Для этого на этапе строительства было принято решение о внедрении современных систем визуализации информации. Установку и настройку которых осуществила компания «Умный век», выступившая системным интегратором проекта.



В частности, в панорамном бассейне появилась большая информационная видеостена, собранная из 12 тонкошовных (3,5 мм) профессиональных ЖК-панелей EliteBoard BB495FCBED — с высоким качеством изображения и возможностью оперативной смены информации. Уже сегодня здесь транслируются видеоролики информационного и рекламного характера, позволяющие гостям узнавать о выгодных предложениях фитнес-центра и его партнёров.



Помимо этого для демонстрации различного контента в ряде помещений фитнес-центра компания «Умный век» разместила 12 коммерческих телевизоров LG различной диагонали из ассортимента Elittech. Все они имеют экраны высокого уровня яркости и контрастности, удобный интерфейс — и используются как для отображения графиков работы секций и действующих рекламных предложений, так и для просмотра кинофильмов.



В рамках данного проекта также была осуществлена поставка и настройка Digital Signage плееров VISIOBOX и системы управления контентом на цифровых экранах.