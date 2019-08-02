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Известный фитнес-центр Краснодара украсили видеостены
Компания Elittech успешно внедрила комплексную систему видеоотображения в фитнес-центре BALANCE FITNESS FAMILY & SPA (Краснодар). Благодаря ей, гости самого посещаемого спорт-клуба города могут узнавать графики работы секций, смотреть развлекательный контент — и получать другую необходимую информацию.
Напомним, что BALANCE FITNESS FAMILY & SPA — первый и самый посещаемый в Краснодаре фитнес-центр класса «Бизнес+». Здесь расположены большой тренажёрный зал, два зала групповых занятий, панорамный бассейн, зона единоборств, SPA-комплекс, семь раздевалок и детский развивающий центр. Таким образом, для гостей созданы все возможности для разнообразного времяпрепровождения и укрепления здоровья.
Отдельное внимание уделяется комфорту посетителей фитнес-центра. Для этого на этапе строительства было принято решение о внедрении современных систем визуализации информации. Установку и настройку которых осуществила компания «Умный век», выступившая системным интегратором проекта.
В частности, в панорамном бассейне появилась большая информационная видеостена, собранная из 12 тонкошовных (3,5 мм) профессиональных ЖК-панелей EliteBoard BB495FCBED — с высоким качеством изображения и возможностью оперативной смены информации. Уже сегодня здесь транслируются видеоролики информационного и рекламного характера, позволяющие гостям узнавать о выгодных предложениях фитнес-центра и его партнёров.
Помимо этого для демонстрации различного контента в ряде помещений фитнес-центра компания «Умный век» разместила 12 коммерческих телевизоров LG различной диагонали из ассортимента Elittech. Все они имеют экраны высокого уровня яркости и контрастности, удобный интерфейс — и используются как для отображения графиков работы секций и действующих рекламных предложений, так и для просмотра кинофильмов.
В рамках данного проекта также была осуществлена поставка и настройка Digital Signage плееров VISIOBOX и системы управления контентом на цифровых экранах.
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Автоматизация бизнеса
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Компания «Гэндальф
», специализирующаяся на поставках продуктов «1С», обратила внимание заказчиков и партнёров на другой конкурентоспособный софт российских разработчиков.
По мнению экспертов, отечественные операционные системы, СУБД, САПР, — а также решения в области ИТ-безопасности и обработки данных, — являются достойной альтернативой импортным продуктам. А по ряду параметров даже выигрывают у них. На какое же ПО стоит ориентироваться современным российским компаниям?.. Попробуем разобраться!
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Недавно генеральный директор Orange Business Services
Гельмут Райзингер сообщил о новых кадровых назначениях и изменениях в структуре компании.
По информации TechnoDrive, изменения коснулись пяти постов в топ-менеджменте оператора, — что позволит Orange укрепить позиции в сегменте «Интернета предприятий». В частности, компания планирует сфокусироваться на IIoT в автомобилестроении, цифровой промышленности и умных городах
. А приоритетными направлениями деятельности Orange станут искусственный интеллект, анализ данных, интеграция программного обеспечения и электронное здравоохранение.
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Основой современного Интернета являются высоконагруженные системы.
Госуслуги, социальные сети, популярные онлайн-магазины, видеохостинги, «поисковики», сайты банков и авиакомпаний ежесекундно обрабатывают до десятков тысяч запросов, — сохраняя работоспособность и целостность данных. При этом на физическом уровне highload-системы часто объединяют десятки тысяч серверов по всему миру, работающие как единый организм (а у Google количество физических серверов превысило миллион ещё в далёком 2010 году — ред.).
Конечно, разработка «софта» для таких систем имеет существенные отличия от обычных десктопных приложений — и под силу лишь опытным программистам. Именно для них 11 июля в Ростове состоится митап RndTech Talks.Architecture
с участием спикеров из Ижевска и Сингапура.
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Одним из важнейших этапов создания ПО, безусловно, является тестирование.
Каким бы ни был ваш продукт, — программа для ноутбука, сайт или мобильное приложение, — его успех во многом зависит от отсутствия «багов» и стабильности работы в любых ситуациях. Однако перед внедрением системы обеспечения качества (QA
) нужно решить ряд вопросов. Какому тестированию, — автоматическому или ручному, — отдать предпочтение? Как тестировать систему не только на пользовательских интерфейсах? Можно ли избавить разработчиков фронтенда от поиска «багов», оказывающихся на бэкэнде?.. Эти и многие другие темы обсудят участники ростовского мини-фестиваля Talks.QA,
который состоится 25 июня в коворкинге «Рубин» (пр. Театральный, 85). Приглашения на данную встречу получат первые 30 зарегистрировавшихся тестировщиков.
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Ещё информация !!! Автоматизация бизнеса
Повсеместная цифровизация делает проблему защиты данных всё более актуальной. Ведь, помимо корпоративных инфосистем, ноутбуков и гаджетов, киберпреступники теперь угрожают «умным домам», онлайн-кассам, а в перспективе — миллиардам устройств «Интернета вещей». Ответить на эти вызовы можно лишь сообща, — объединив опыт ведущих экспертов в области защиты информации. И у ростовских «айтишников» такая возможность есть, — благодаря ежегодной Всероссийской конференции по информационной безопасности и импортозамещению,
проходящей в донской столице. В этом году площадкой для проведения данного мероприятия станет конференц-зал стадиона «Ростов-Арена», который примет гостей с 10 по 11 сентября. Причём бесплатная регистрация участников начнётся уже в ближайшие дни!
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