Без электричества останется Западный — и другие районы Ростова

Лето — традиционная пора отпусков и отдыха с друзьями. Но только не для сотрудников МКП «Ростгорсвет»! Ростовские энергетики используют тёплое время года для обслуживания трансформаторных подстанций, профилактики ЛЭП и подготовки к предстоящим зимой пиковым нагрузкам. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, в Ростове возобновляются отключения света, вызванные работами на электросетях. По официальной информации, в течение августа они затронут сотни домов в Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах города. Подробный график отключений TechnoDrive публикует в сегодняшнем выпуске.

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Итак, первые августовские отключения электроэнергии в Ростове уже начались. Сегодня, 5 августа, с 9:00 до 17:00 без света остались дома на улицах Вербная, Гвоздичная, Розовая, Маковая, Вавилова, Речная и Курская.



Остальные «блэкауты», согласно графику отключений электричества, состоятся во второй половине последнего месяца лета. Так, 16 августа с 9 до 17 часов планируется обесточить строения по адресам: пер. Кущёвский 5д, 17, 18, 31, 31а, 31д, 36, 36а и 36б.



Однако основной пик отключений электроэнергии в Ростове придётся на период с 21 по 30 августа, — когда работы на электросетях будут вестись практически ежедневно (с 9:00 до 17:00), за исключением выходных дней. В частности, 21 августа (среда) из-за профилактики на подстанции ТП-2037 отключат СМ «Окей — Западный».



На следующий день, 22 августа (четверг) будет прекращена подача электроэнергии жителям домов на проспекте маршала Жукова 23 и 23/1, а также по ул. Ерёменко 100/70 и ул. Еляна 68.



После перерыва на уик-энд, с 26 августа (понедельник) работы на электросетях возобновятся. В этот день будут обесточены дома на пр. Жукова 25 и 25/1, — а также на ул. Ерёменко 96/1 и 98.



Во вторник, 27 августа, запланировано отключение потребителей, проживающих на ул. Солженицина 21, ул. Ерёменко 106 и 110. А 28 августа (среда) без электричества останутся строения по ул. Ерёменко 90/27, 92, 94, 96, 96/1 и 98.



В четверг, 29 августа, техобслуживание подстанции ТП-6-48 станет причиной «блэкаута» в домах по ул. Ерёменко 90/27 и пр. Жукова 25, 27/1.



И завершит цикл августовских отключений 30.08.2019 (в пятницу) временное прекращение электроснабжения ДНТ «Любушкино», ул. Мачтовая, — а также домов по улицам Вербная, Гвоздичная, Розовая, Маковая, Вавилова и Речная (тех же самых, что первыми испытали «блэкаут» сегодня — ред.)



Конечно, жителям упомянутых локаций следует заранее зарядить свои гаджеты, не обновлять «прошивки» телевизоров и ресиверов в периоды вероятных отключений, — и предварительно обдумать обеденный рацион, чтобы реже открывать обесточенный холодильник. С другой стороны, плановая профилактика, о которой известно заранее, намного лучше внезапных аварийных отключений — поэтому к работе донских энергетиков и связанным с ними отключениями стоит отнестись с должным пониманием.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Длительное отключение электроэнергии — хорошая возможность проверить, как ведут себя ваши бесперебойники, 4G-роутеры, умный дом (некоторые модели претендуют на автономность), видеокамеры, аккумуляторы в ноутбуках — и охранных системах.



Если вы услышите, как через 10-20 минут что-то тревожно-быстро пищит, а телеметрия больше не передаётся — пора менять аккумуляторную батарею на свежую.