Платные мобильные подписки — как их отключить совсем?

Администрация Ростова-на-Дону сообщила об увеличении количества жалоб на нежелательные подписки, предоставляемые сотовыми операторами и их партнёрами. Причём ассортимент хитростей, используемых для подключения сомнительных услуг, продолжает расти, — что требует от абонентов всё большей внимательности и осторожности. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы дополним рекомендации по защите от платных подписок новыми интересными подробностями, обратить внимание на которые следует любому абоненту сотовой связи.

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Платные подписки навязывают с «подарком»



Одним из наиболее распространённых приёмов оформления платных подписок является «подарок» от мобильного оператора. В момент активации SIM-карты или при смене тарифа, пользователю подключается какая-либо платная услуга с бесплатным промо-периодом. Примером такого «предложения» является сервис «Гудок», который легко забыть отключить в дальнейшем, — если не сделать это сразу. Тем более, что операторы обычно не сообщают пользователям о факте окончания «подарочного периода».



Разновидностью данного приёма можно считать подключённое по умолчанию «Автопродление» пакета мобильного Интернета. Обычно этот сервис активируется автоматически при заказе определённого объёма трафика, — даже если пользователю хотелось бы, чтобы по исчерпании пакета доступ был приостановлен.



Бороться с такими «подарками» можно лишь повышенной внимательностью — и постоянным изучением списка подключённых услуг в «Личном кабинете». Отдельный контентный счёт от подобных сервисов, конечно, не спасёт — ведь, во-первых, речь идёт не о развлекательных услугах, а во вторых, за сервисы, предоставляемые самим оператором деньги списываются с основного счёта.



Отказ от платных услуг с помощью контентного счёта



Тем не менее, контентный счёт, безусловно полезен. Особенно, если SIM-карта используется не в смартфоне пользователя, а в одном из специализированных M2M-устройств. Например, в онлайн-кассе, которая может некорректно обработать рекламный USSD-запрос от сотового оператора и подписаться на курсы игры на гитаре, — а заодно и на психологическую помощь. Электронный кассир тоже хочет отдыхать и снимать стресс.



Этот реальный пример широко обсуждался в Интернете в начале нынешнего года. Равно как и подписка гаражных ворот с GSM-управлением на новости hi-tech и авторынка (тоже любопытное совпадение — ред.)



Однако подозревать электронику в излишней интеллектуальности — и попытках разнообразить свой досуг, — не приходится. Всё намного прозаичнее: разработчики этих гаджетов не ожидали, что их детищу вместо служебных команд будут поступать лишние команды от сотовых операторов. И, соответственно, недостаточно позаботились об обработке исключений.



Операторы же, в свою очередь советуют использовать в M2M-устройствах специальные SIM-карты, на которые не будет поступать реклама... и обслуживание которых, как правило, осуществляется по более высоким тарифам.



USSD-команды на двух симках могут означать разное



И, уж если машины могут по ошибке «нарваться» на платную услугу, то для человека сделать это ещё проще... Особенно при активном использовании двух SIM-карт в одном смартфоне.



Изначально телефоны с двумя (и более) «симками» были созданы для экономии. Но разработчики этих гаджетов вряд ли догадывались, что «безобидные» USSD-команды у одного оператора на другой «симке» могут значить совсем другое — и приводить к неожиданным расходам.



Поясним на примере. Если пользователь Tele2, желающий узнать остаток интернет-пакета, случайно отправит предназначенную для этого команду *155*022# с SIM-карты «МегаФона», то в ответ получит краткую информацию о текущем времени по Москве, а также времени восхода и захода Солнца. И заплатит за это 5 рублей.



Конечно, это не подписка, а разовая услуга, — и винить здесь можно только свою невнимательность. Но почему бы операторам не задуматься об унификации USSD-кодов, которые бы в разных сетях означали одно и то же — или хотя бы не пересекались между собой?.. Хочется верить, что причина в занятости «сотовиков» развитием сетей и новыми поколениями связи, а не в чём-то другом.



Платный контент — обычно мошенничество



Впрочем, чаще всего нежелательные мобильные подписки оформляются мошенническим способом. Злоумышленники всячески убеждают пользователей ввести номер телефона на сайтах, — и подтвердить его, указав код из поступившей SMS. Делать это, конечно же, не стоит!.. Вместо этого следует прислушаться к советам экспертов, которые неоднократно публиковал TechnoDrive, — а также своевременно обновлять антивирусы на всех устройствах и использовать прокси при подключении через USB-модем.



Ситуация с нежелательными подписками пока, увы, не улучшается, а значит защита от них — дело рук каждого пользователя.



Комментарий издателя TechnoDrive.ru Бориса Зубова



Упоминание прокси в конце текста не случайно. Если сайт, который незаметно подписывает юзеров на контент, не видит ваш настоящий IP, он не сможет связать данное посещение с вашим лицевым счётом и активировать «услугу». С другой стороны, не все прокси одинаково полезны (а скорее — вредны), так что рассмотрим другие варианты отключения от платных подписок.



Действительно, некоторые операторы любезно предоставляют USSD-команды, которые отключают пользователя от платных подписок. Отказ от «случайных» подписок в Интернете для Tele2 выглядит как *931# (для всех сайтов с момента отправки сообщения в Теле2); «МегаФон» и «Билайн» предлагают отключать платные подписки одну за другой через Личный кабинет; МТС рекомендует *152*2# для точечной борьбы с «прилипалами» (их можно выбрать в перечне); у «Ростелекома» и «Йоты» подобные справочные материалы на сайтах отсутствуют (и мы о подобных инцидентах не слышали).



Выбор TechnoDrive: принудительно отключите все платные подписки, если это возможно через call-центр или USSD-команду. И чаще заглядывайте в Личный кабинет, чтобы не просмотреть «появление из ниоткуда» платного сервиса по 30 рублей в сутки (на который «сам» подписался ваш модем). До чего техника дошла!