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Кредит в салоне сотовой связи как «невидимый бонус» (Ростов)
Смартфоны — лёгкая добыча для преступников. Они маленькие, недешёвые, ликвидные, есть у каждого. Причём всё чаще речь идёт не о банальных уличных кражах, — хотя они тоже традиционно присутствуют в сводках полиции. Вместо этого злоумышленники охотятся за смартфонами, оставленными без присмотра в чужих квартирах, или оформляют их в кредит на чужое имя в салонах связи. А самые «решительные» представители [сильного пола] не ограничиваются пользовательским оборудованием и грабят вышки сотовой связи. Впрочем, какую бы стратегию не выбрали донские криминалы, результат предсказуем: рано или поздно их задерживают. Об этом мы расскажем в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».
«Салоны сотового риска: Ростов-на-Дону»
Текучесть кадров выгодна не каждому бизнесу. Вот новичок в ретейле, гипотетически, украл банку кофе. Его увидели на камере и уволили в тот же день, настоятельно попросив выплатить ущерб в тройном размере.
Другое дело, салоны сотовой связи. Сотрудников там обычно совсем немного, и система коллективной ответственности не настолько эффективна.
Возможно, именно поэтому салоны сотовой связи Ростова всё чаще становятся местом преступлений. Причём речь идёт не о хитрых покупателях, стремящихся незаконно завладеть модным гаджетом, — а именно о сотрудниках данных предприятий.
Совсем недавно мы сообщали об оформлении «левого» кредита при замене SIM-карты — и вот ситуация повторилась. На этот раз, по данным МВД от соблазна обновить гаджет за чужой счёт не удержалась 34-летняя ростовчанка. При оформлении новой «симки» она подсунула клиенту на подпись сразу два (!) кредитных договора на дорогие смартфоны.
Мошенничество вскрылось лишь тогда, когда мужчине позвонили из банка с требованием погасить задолженность. После чего потерпевший обратился в сотовый салон — и полицию. По факту служебного расследования злоумышленницу уволили в тот же день, а расследованием совершённого преступления займутся сотрудники отдела №7 УМВД России по Ростову-на-Дону.
В частности, им предстоит проверить причастность «излишне предприимчивой» женщины к другим подобным преступлениям, предусмотренным статьёй 159 УК РФ «Мошенничество».
«Для многих салонов связи характерна высокая "текучка кадров", в результате чего сотрудниками иногда становятся недобросовестные люди, склонные к совершению преступлений (либо страдающие зависимостями), — отмечает эксперт TechnoDrive. — От подобных проблем не застрахованы и официальные офисы сотовых операторов. Хотя, по логике, там должен быть более жёсткий входной контроль. В любом случае, минимизировать риск обмана на конечной стадии, конечно, может лишь внимательность абонентов.
В частности, необходимо тщательно читать все документы, предоставляемые вам на подпись. И, если что-то вызвало подозрения, лучше отказаться от сделки и покинуть эту торговую точку. Не стесняйтесь при оформлении документов обращаться к другим консультантам и старшим менеджерам, — а при любых сомнениях звоните в бесплатный call-центр данного салона. Последнее, например, бывает полезно если вам пытаются незаконно навязать дополнительную услугу — например, требуют оформление новой SIM-карты для приёма оплаты по кредиту».
Прекрасная половина не уступает мужчинам
Но вернёмся к теме сотовых краж, — где ces femmes criminelles проявляют себя всё активнее. Так, например, 19-летняя ростовчанка (ранее судимая за хранение наркотиков), попросив у прохожей женщины смартфон «для срочного звонка» тут же скрылась с ним во дворах.
А в Таганроге 57-летняя местная жительница завладела сразу тремя мобильниками, зайдя в открытую квартиру соседа, когда тот ненадолго отлучился (спускаясь по лестнице, что сильно контрастирует с кражей аккумов ниже).
Впрочем, использовать смартфон для личного обогащения можно даже не имея смартфона. Это доказала 29-летняя ростовчанка, разместившая в Интернете объявление о продаже дорогого гаджета. Получив звонок от заинтересованной женщины, она запросила полную предоплату — более 20 тысяч рублей, — получив которые мошенница перестала выходить на связь.
После этого события развивались по уже известному сценарию «Авито и авто» — потерпевшая обратилась в полицию, мошенницу задержали и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.
«Берёшь в руки — маешь вещь»
Тем временем мужчины выбирают для кражи объекты под стать своей силе. В частности, 38-летний шахтинец решил похитить аккумуляторные батареи с территории вышки сотовой связи. Для этого злоумышленник взломал замки на конейнерах БС в Белокалитвенском районе.
Мужчине даже удалось перепродать свой увесистый «улов», нанеся оператору ущерб более 36000 рублей. Однако скрыться от полиции, в результате, не вышло. И теперь ранее судимому фигуранту уголовного дела грозит возвращение в «не столь отдалённые места».
Отметим, что в прошлом году операторы «большой четвёрки» заявили об усовершенствовании системы выявления краж АКБ с автономных базовых станций. Подробности, по понятным причинам, не сообщаются, — однако эффективность проведённой модернизации подтверждается сводками полиции.
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4G в Ростове
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«Ростелеком
» стал цифровым партнёром Российско-китайского молодёжного бизнес-инкубатора,
стартовавшего 15 июля в Ростове-на-Дону. Компания обеспечила представителям китайской делегации мобильную связь и Интернет для общения на территории России.
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В преддверие пика сезона отпусков компания «ГудЛайн
» порадовала всех, кто отправляется в Европу.
Теперь на территории 33 стран, — и это не только Евросоюз, — абонентам «ГудЛайн» доступен интернет-роуминг с оплатой по трафику. Причём стоимость мегабайта в путешествиях составит всего 1 цент по внутреннему курсу (от 63 копеек)
без скрытых расходов и ограничений. Всё, что для этого потребуется — подключить новую опцию «Европа за 0,01$/Мб
», которая будет действовать 365 дней!.. Иными словами, периода льготной тарификации вам может хватить и на следующий отпуск,
— не говоря уже о деловых поездках в течение ближайшего года.
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Госкорпорация Ростех, ПАО «Ростелеком»
и правительство России заключили трёхстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G
в нашей стране. Подписанный документ определяет направления развития, входящие в зону ответственности каждого из его участников, — а также конкретные планы по созданию и продвижению нового поколения мобильной связи в России.
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На протяжении последних лет рынок сотовой связи РФ выглядел весьма статично — количество SIM-карт на человека замерло на уровне 1,79
с 2016 года, а общее число абонентов за минувший год даже немного сократилось (с 256,41 млн до 255,71 млн человек).
Однако говорить о стагнации рынка не приходится, ведь его структура постоянно меняется благодаря двум движущим силам — MNP
и MVNO. Причём виртуальные мобильные операторы по привлекательности часто превосходят «традиционных», — включая тех, на сетях которых они работают. Наиболее известными брендами MVNO в России сегодня остаются Yota и «Ростелеком». Однако, на горизонте появляется ещё один крупный игрок, способный серьёзно изменить структуру рынка, — и даже, вероятно, позицию Tele2 в «большой четвёрке». Итак, встречайте, — новый сотовый оператор «СберМобайл
»!..
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Ещё информация !!! 4G в Ростове
История сотовой связи в России насчитывает почти 28 лет. Однако по-настоящему массовыми мобильные телефоны, — и услуги операторов, — стали лишь в 2000-х годах. С тех пор сотовые телефоны стремительно эволюционировали и стали неотъемлемыми спутниками каждого россиянина — от детского сада до пенсионного возраста. Сформировался спрос на «семейные тарифы», позволяющие снизить расходы на мобильную связь и централизовать оплату. Одним из таких предложений стал тариф «Семейная история»
от «Ростелекома
». Новое предложение предусматривает единые пакеты интернет-трафика, минут и SMS, которые могут расходовать до 5 абонентов. А также 101 телеканал в сервисе Wink, обмен минут на гигабайты плюс безлимитные звонки на любые номера «Ростелекома» в России. И всё это за 550 рублей в месяц.
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