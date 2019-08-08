Кредит в салоне сотовой связи как «невидимый бонус» (Ростов)

Смартфоны — лёгкая добыча для преступников. Они маленькие, недешёвые, ликвидные, есть у каждого. Причём всё чаще речь идёт не о банальных уличных кражах, — хотя они тоже традиционно присутствуют в сводках полиции. Вместо этого злоумышленники охотятся за смартфонами, оставленными без присмотра в чужих квартирах, или оформляют их в кредит на чужое имя в салонах связи. А самые «решительные» представители [сильного пола] не ограничиваются пользовательским оборудованием и грабят вышки сотовой связи. Впрочем, какую бы стратегию не выбрали донские криминалы, результат предсказуем: рано или поздно их задерживают. Об этом мы расскажем в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова».

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

«Салоны сотового риска: Ростов-на-Дону»



Текучесть кадров выгодна не каждому бизнесу. Вот новичок в ретейле, гипотетически, украл банку кофе. Его увидели на камере и уволили в тот же день, настоятельно попросив выплатить ущерб в тройном размере.



Другое дело, салоны сотовой связи. Сотрудников там обычно совсем немного, и система коллективной ответственности не настолько эффективна.



Возможно, именно поэтому салоны сотовой связи Ростова всё чаще становятся местом преступлений. Причём речь идёт не о хитрых покупателях, стремящихся незаконно завладеть модным гаджетом, — а именно о сотрудниках данных предприятий.



Совсем недавно мы сообщали об оформлении «левого» кредита при замене SIM-карты — и вот ситуация повторилась. На этот раз, по данным МВД от соблазна обновить гаджет за чужой счёт не удержалась 34-летняя ростовчанка. При оформлении новой «симки» она подсунула клиенту на подпись сразу два (!) кредитных договора на дорогие смартфоны.



Мошенничество вскрылось лишь тогда, когда мужчине позвонили из банка с требованием погасить задолженность. После чего потерпевший обратился в сотовый салон — и полицию. По факту служебного расследования злоумышленницу уволили в тот же день, а расследованием совершённого преступления займутся сотрудники отдела №7 УМВД России по Ростову-на-Дону.



В частности, им предстоит проверить причастность «излишне предприимчивой» женщины к другим подобным преступлениям, предусмотренным статьёй 159 УК РФ «Мошенничество».



«Для многих салонов связи характерна высокая "текучка кадров", в результате чего сотрудниками иногда становятся недобросовестные люди, склонные к совершению преступлений (либо страдающие зависимостями), — отмечает эксперт TechnoDrive. — От подобных проблем не застрахованы и официальные офисы сотовых операторов. Хотя, по логике, там должен быть более жёсткий входной контроль. В любом случае, минимизировать риск обмана на конечной стадии, конечно, может лишь внимательность абонентов .



В частности, необходимо тщательно читать все документы, предоставляемые вам на подпись. И, если что-то вызвало подозрения, лучше отказаться от сделки и покинуть эту торговую точку. Не стесняйтесь при оформлении документов обращаться к другим консультантам и старшим менеджерам, — а при любых сомнениях звоните в бесплатный call-центр данного салона. Последнее, например, бывает полезно если вам пытаются незаконно навязать дополнительную услугу — например, требуют оформление новой SIM-карты для приёма оплаты по кредиту».



Прекрасная половина не уступает мужчинам



Но вернёмся к теме сотовых краж, — где ces femmes criminelles проявляют себя всё активнее. Так, например, 19-летняя ростовчанка (ранее судимая за хранение наркотиков), попросив у прохожей женщины смартфон «для срочного звонка» тут же скрылась с ним во дворах.



А в Таганроге 57-летняя местная жительница завладела сразу тремя мобильниками, зайдя в открытую квартиру соседа, когда тот ненадолго отлучился (спускаясь по лестнице, что сильно контрастирует с кражей аккумов ниже).



Впрочем, использовать смартфон для личного обогащения можно даже не имея смартфона. Это доказала 29-летняя ростовчанка, разместившая в Интернете объявление о продаже дорогого гаджета. Получив звонок от заинтересованной женщины, она запросила полную предоплату — более 20 тысяч рублей, — получив которые мошенница перестала выходить на связь.



После этого события развивались по уже известному сценарию «Авито и авто» — потерпевшая обратилась в полицию, мошенницу задержали и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.



«Берёшь в руки — маешь вещь»



Тем временем мужчины выбирают для кражи объекты под стать своей силе. В частности, 38-летний шахтинец решил похитить аккумуляторные батареи с территории вышки сотовой связи. Для этого злоумышленник взломал замки на конейнерах БС в Белокалитвенском районе.



Мужчине даже удалось перепродать свой увесистый «улов», нанеся оператору ущерб более 36000 рублей. Однако скрыться от полиции, в результате, не вышло. И теперь ранее судимому фигуранту уголовного дела грозит возвращение в «не столь отдалённые места».



Отметим, что в прошлом году операторы «большой четвёрки» заявили об усовершенствовании системы выявления краж АКБ с автономных базовых станций. Подробности, по понятным причинам, не сообщаются, — однако эффективность проведённой модернизации подтверждается сводками полиции.