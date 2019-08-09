В Ростове появилось первое VR-телевидение

По данным «Левада-Центра», просмотр телепередач в кругу семьи и друзей остаётся любимым досугом россиян. Однако собрать компанию вокруг телевизора порой бывает непросто — где-то вмешивается плотный график и суета мегаполиса, а кто-то из приятелей и вовсе переехал в другой город или на Южное полушарие. Элегантное решение этой проблемы предложила компания «Дом.ru», запустившая первое в России телевидение для очков виртуальной реальности. Теперь с помощью специального приложения любой абонент «Дом.ru» может оказаться в виртуальной гостиной со 150-дюймовым телевизором — и пригласить туда своих друзей из любых точек мира. А в ближайшей перспективе сервис «Дом.ru Movix VR» позволит совместно «телепортироваться» на спортивные состязания и концерты любимых звёзд.

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На этапе бета-тестирования приложение «Дом.ru Movix VR» позволяет смотреть 20 телеканалов на гигантском виртуальном экране. Однако уже в этом году ассортимент доступного контента будет расширен — в виртуальной комнате станут доступны все каналы, на которые подписан абонент «Дом.ru», а также фильмы из обширной коллекции телеком-оператора.



При этом пользователи смогут выбрать — смотреть развлекательный контент самостоятельно или в компании. Если абонент «Дом.ru» укажет, что не хочет смотреть ТВ в одиночестве, к нему присоединится следующий, кто ответит также. В дальнейшем будет реализована функция просмотра с конкретным пользователем из списка друзей.



В текущей версии приложения к одной трансляции единовременно могут подключиться до четырёх человек — «аватаров». Которые, находясь в виртуальной комнате могут общаться друг с другом через микрофон, встроенный в VR-очки, и выбирать каналы для совместного просмотра. Не важно, находятся они в реальности в одном помещении или на разных концах света.



Чтобы пользоваться «Дом.ru Movix VR» понадобятся лишь очки виртуальной реальности и подключение к Интернету. При этом приложение совместимо с популярными VR-платформами GearVR, Oculus Go, Oculus Quest и Google Daydream. А для управления можно использовать контроллер, либо кнопки на самих VR-очках.



Приятно отметить, что «Дом.ru» не планирует останавливаться на достигнутом — и готовится постоянно расширять функционал VR-приложения. В частности, компания анонсировала возможность для пользователей «почувствовать себя полноценными участниками спортивных соревнований и музыкальных концертов». И это принципиально новый уровень развлечений, — а также ощутимая экономия на билетах в первый ряд при домашнем комфорте.