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В Ростове появилось первое VR-телевидение
По данным «Левада-Центра», просмотр телепередач в кругу семьи и друзей остаётся любимым досугом россиян. Однако собрать компанию вокруг телевизора порой бывает непросто — где-то вмешивается плотный график и суета мегаполиса, а кто-то из приятелей и вовсе переехал в другой город или на Южное полушарие. Элегантное решение этой проблемы предложила компания «Дом.ru», запустившая первое в России телевидение для очков виртуальной реальности. Теперь с помощью специального приложения любой абонент «Дом.ru» может оказаться в виртуальной гостиной со 150-дюймовым телевизором — и пригласить туда своих друзей из любых точек мира. А в ближайшей перспективе сервис «Дом.ru Movix VR» позволит совместно «телепортироваться» на спортивные состязания и концерты любимых звёзд.
На этапе бета-тестирования приложение «Дом.ru Movix VR» позволяет смотреть 20 телеканалов на гигантском виртуальном экране. Однако уже в этом году ассортимент доступного контента будет расширен — в виртуальной комнате станут доступны все каналы, на которые подписан абонент «Дом.ru», а также фильмы из обширной коллекции телеком-оператора.
При этом пользователи смогут выбрать — смотреть развлекательный контент самостоятельно или в компании. Если абонент «Дом.ru» укажет, что не хочет смотреть ТВ в одиночестве, к нему присоединится следующий, кто ответит также. В дальнейшем будет реализована функция просмотра с конкретным пользователем из списка друзей.
В текущей версии приложения к одной трансляции единовременно могут подключиться до четырёх человек — «аватаров». Которые, находясь в виртуальной комнате могут общаться друг с другом через микрофон, встроенный в VR-очки, и выбирать каналы для совместного просмотра. Не важно, находятся они в реальности в одном помещении или на разных концах света.
Чтобы пользоваться «Дом.ru Movix VR» понадобятся лишь очки виртуальной реальности и подключение к Интернету. При этом приложение совместимо с популярными VR-платформами GearVR, Oculus Go, Oculus Quest и Google Daydream. А для управления можно использовать контроллер, либо кнопки на самих VR-очках.
Приятно отметить, что «Дом.ru» не планирует останавливаться на достигнутом — и готовится постоянно расширять функционал VR-приложения. В частности, компания анонсировала возможность для пользователей «почувствовать себя полноценными участниками спортивных соревнований и музыкальных концертов». И это принципиально новый уровень развлечений, — а также ощутимая экономия на билетах в первый ряд при домашнем комфорте.
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Цифровое телевидение в Ростовской области
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В конце июня конкурсная комиссия Роскомнадзора
объявила операторов, получивших право на спутниковое вещание телеканалов
с космических аппаратов «Экспресс-АМУ1», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АМ5», — а также Eutelsat-36B (W7), Intelsat 15 и Horizons 2. По условиям конкурса, победители смогут использовать орбитальные ресурсы, выделенные России, и соответствующие полосы радиочастот для трансляции отечественных и зарубежных СМИ. Что, безусловно, означает новые возможности для телезрителей по всей стране!
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Искусство окружает нас повсюду. Архитектура, дизайн гаджетов и автомобилей, одежда, интерьеры, интерфейсы приложений, музыка — и планировка парков. Однако важнейшим, как известно, является кино!
Именно поэтому, уже завтра, «Ростелеком
» в Ростове-на-Дону открывает серию бесплатных летних кинопоказов для всех желающих. Уникальная акция «Кино под облаками»
будет проходить в амфитеатре киноцентра «Большой» (ул. Красноармейская, 105) каждую пятницу с 5 июля по 27 сентября.
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Завершившийся в начале июня «переход на цифру
» оказался наиболее заметным для малоимущих граждан, — владельцев старых телевизоров, не пользующихся услугами спутниковых и кабельных операторов. Конечно, в ряде городов Ростовской области аналоговое вещание всё ещё доступно
, благодаря местным телестудиям, — однако «центральные каналы» на старых телевизорах теперь можно смотреть лишь через ТВ-приставку.
Приобрести которую при сложном финансовом положении можно за счёт субсидии. Для этого достаточно обратиться в учреждение соцзащиты или МФЦ по месту регистрации. В данном случае — в Ростове-на-Дону.
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На этой неделе неожиданное продолжение получила история с пиратским телевидением в Новочеркасске
. Напомним, что в начале года двое местных жителей организовали в городе незаконную трансляцию 11 спутниковых каналов для более чем 9000 абонентов, — за что были задержаны полицией. Однако этот факт не смутил главного фигуранта дела. Находясь под подпиской о невыезде, 46-летний мужчина продолжил незаконное вещание, расширив «пакет каналов» до двадцати.
В результате, только за нынешний год правообладателям был причинён ущерб на сумму почти 6 млн рублей (в дополнение к 5 млн по предыдущему эпизоду).
К очередному задержанию пирата со стажем подключились сотрудники УФСБ по Ростовской области.
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Ещё информация !!! Цифровое телевидение в Ростовской области
Сегодня в полночь ретрансляторы РТРС в Ростове и области навсегда прекратили телевещание в аналоговом формате. На смену эпохе «тёплого лампового ТВ» пришла современная «цифра» — 20 бесплатных каналов
из двух мультиплексов DVB-T2. Смотреть которые можно почти на всей территории Ростовской области и даже в автомобиле
... Однако, окончательно прощаться с аналоговым телевидением ещё рано!
Ведь в данном формате продолжают работать местные телестудии, — среди которых «Видеотон» (Каменоломни), «Университет» (Таганрог), «Донец ТВ» (Каменск-Шахтинский), «ТВ ШаНС» (Шахты) и другие. Но удастся ли им продлить очарование уходящей технологической эпохи? И, если да, то насколько?..
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