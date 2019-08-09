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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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9 августа 2019, Цифровое телевидение в Ростовской области

В Ростове появилось первое VR-телевидение

«Дом.ру ТВ» -- на 150-дюймовом VR-экранеПо данным «Левада-Центра», просмотр телепередач в кругу семьи и друзей остаётся любимым досугом россиян. Однако собрать компанию вокруг телевизора порой бывает непросто — где-то вмешивается плотный график и суета мегаполиса, а кто-то из приятелей и вовсе переехал в другой город или на Южное полушарие. Элегантное решение этой проблемы предложила компания «Дом.ru», запустившая первое в России телевидение для очков виртуальной реальности. Теперь с помощью специального приложения любой абонент «Дом.ru» может оказаться в виртуальной гостиной со 150-дюймовым телевизором — и пригласить туда своих друзей из любых точек мира. А в ближайшей перспективе сервис «Дом.ru Movix VR» позволит совместно «телепортироваться» на спортивные состязания и концерты любимых звёзд.

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На этапе бета-тестирования приложение «Дом.ru Movix VR» позволяет смотреть 20 телеканалов на гигантском виртуальном экране. Однако уже в этом году ассортимент доступного контента будет расширен — в виртуальной комнате станут доступны все каналы, на которые подписан абонент «Дом.ru», а также фильмы из обширной коллекции телеком-оператора.

При этом пользователи смогут выбрать — смотреть развлекательный контент самостоятельно или в компании. Если абонент «Дом.ru» укажет, что не хочет смотреть ТВ в одиночестве, к нему присоединится следующий, кто ответит также. В дальнейшем будет реализована функция просмотра с конкретным пользователем из списка друзей.

В текущей версии приложения к одной трансляции единовременно могут подключиться до четырёх человек — «аватаров». Которые, находясь в виртуальной комнате могут общаться друг с другом через микрофон, встроенный в VR-очки, и выбирать каналы для совместного просмотра. Не важно, находятся они в реальности в одном помещении или на разных концах света.

Чтобы пользоваться «Дом.ru Movix VR» понадобятся лишь очки виртуальной реальности и подключение к Интернету. При этом приложение совместимо с популярными VR-платформами GearVR, Oculus Go, Oculus Quest и Google Daydream. А для управления можно использовать контроллер, либо кнопки на самих VR-очках.

Приятно отметить, что «Дом.ru» не планирует останавливаться на достигнутом — и готовится постоянно расширять функционал VR-приложения. В частности, компания анонсировала возможность для пользователей «почувствовать себя полноценными участниками спортивных соревнований и музыкальных концертов». И это принципиально новый уровень развлечений, — а также ощутимая экономия на билетах в первый ряд при домашнем комфорте.

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Цифровое телевидение в Ростовской области

Каждой сестре по серьге: операторам раздали спутники


В конце июня конкурсная комиссия Роскомнадзора объявила операторов, получивших право на спутниковое вещание телеканалов с космических аппаратов «Экспресс-АМУ1», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АМ5», — а также Eutelsat-36B (W7), Intelsat 15 и Horizons 2. По условиям конкурса, победители смогут использовать орбитальные ресурсы, выделенные России, и соответствующие полосы радиочастот для трансляции отечественных и зарубежных СМИ. Что, безусловно, означает новые возможности для телезрителей по всей стране!
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Кино и мультфильмы от «Ростелекома» выходят на большой экран


Искусство окружает нас повсюду. Архитектура, дизайн гаджетов и автомобилей, одежда, интерьеры, интерфейсы приложений, музыка — и планировка парков. Однако важнейшим, как известно, является кино! Именно поэтому, уже завтра, «Ростелеком» в Ростове-на-Дону открывает серию бесплатных летних кинопоказов для всех желающих. Уникальная акция «Кино под облаками» будет проходить в амфитеатре киноцентра «Большой» (ул. Красноармейская, 105) каждую пятницу с 5 июля по 27 сентября.
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Ростовчанам ещё доступны субсидии на цифровое ТВ


Завершившийся в начале июня «переход на цифру» оказался наиболее заметным для малоимущих граждан, — владельцев старых телевизоров, не пользующихся услугами спутниковых и кабельных операторов. Конечно, в ряде городов Ростовской области аналоговое вещание всё ещё доступно, благодаря местным телестудиям, — однако «центральные каналы» на старых телевизорах теперь можно смотреть лишь через ТВ-приставку. Приобрести которую при сложном финансовом положении можно за счёт субсидии. Для этого достаточно обратиться в учреждение соцзащиты или МФЦ по месту регистрации. В данном случае — в Ростове-на-Дону.
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Пиратская ТВ-сеть в Новочеркассе снова вышла в эфир и закрылась


На этой неделе неожиданное продолжение получила история с пиратским телевидением в Новочеркасске. Напомним, что в начале года двое местных жителей организовали в городе незаконную трансляцию 11 спутниковых каналов для более чем 9000 абонентов, — за что были задержаны полицией. Однако этот факт не смутил главного фигуранта дела. Находясь под подпиской о невыезде, 46-летний мужчина продолжил незаконное вещание, расширив «пакет каналов» до двадцати. В результате, только за нынешний год правообладателям был причинён ущерб на сумму почти 6 млн рублей (в дополнение к 5 млн по предыдущему эпизоду). К очередному задержанию пирата со стажем подключились сотрудники УФСБ по Ростовской области.
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Аналоговое ТВ прощается с Ростовом, но не уходит!


Сегодня в полночь ретрансляторы РТРС в Ростове и области навсегда прекратили телевещание в аналоговом формате. На смену эпохе «тёплого лампового ТВ» пришла современная «цифра» — 20 бесплатных каналов из двух мультиплексов DVB-T2. Смотреть которые можно почти на всей территории Ростовской области и даже в автомобиле... Однако, окончательно прощаться с аналоговым телевидением ещё рано! Ведь в данном формате продолжают работать местные телестудии, — среди которых «Видеотон» (Каменоломни), «Университет» (Таганрог), «Донец ТВ» (Каменск-Шахтинский), «ТВ ШаНС» (Шахты) и другие. Но удастся ли им продлить очарование уходящей технологической эпохи? И, если да, то насколько?..
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Ростовчанам ещё доступны субсидии на цифровое ТВ

Аналоговое ТВ прощается с Ростовом, но не уходит!

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