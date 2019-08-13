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«Единый билет» приблизит «Платов» к городам области?
«Платов» — это эффектный современный аэропорт, но некоторые жалуются, что он далеко от Ростова. С другой стороны, это вопрос того, на чём туда добираться, и откуда именно. Сегодня мы рассмотрим региональный аспект проблемы, касающихся жителей городов области, желающих прибыть в воздушную гавань. Речь пойдёт о так называемом «едином билете», позволяющим не задумываться об оплате на каждой пересадке.
В середине лета Минтранспорта Ростовской области и АНО «Единая транспортная дирекция» подписали соглашение о развитии мультимодальных пассажирских перевозок. Документ предусматривает внедрение в регионе системы «единого билета», включающего поездки на самолёте, поезде и автобусе с гарантированными стыковками. Предполагается, что первые такие билеты появятся в Ростовской области уже в этом году.
TechnoDrive попробовал разобраться в особенностях новой услуги — и её возможных преимуществах для жителей региона, путешествующих через новый аэропорт «Платов».
По данным Правительства Ростовской области, наш регион стал третьим в стране, где внедрена система «единого билета». Ранее такие перевозочные документы использовались в основном для поездок в Крым, — при которых обеспечивалась удобная пересадка из поезда в автобус. А с 2016 года — с самолёта (Симферополь) на наземный транспорт. Двумя годами позже к проекту присоединился международный аэропорт Анапы. А теперь, учитывая подписанное соглашение, — где декларируется, в частности, «передвижение на поезде, самолете и автобусе», — речь идёт и о будущих стыковках в аэропорту «Платов».
«Это эволюционный шаг для транспортной отрасли Дона, — отметил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, участвовавший в подписании соглашения. — Проект будет внедряться на основе сложившейся сети регулярных маршрутов с устойчивым пассажиропотоком. Для пассажиров ощутимо повысится сервисная составляющая, а перевозчики смогут прогнозировать объём работы и на основе этих данных выстраивать свою хозяйственную деятельность».
Какие же маршруты могут оказаться востребованы по «единому билету»?.. Официально об этом ещё не сообщается, однако можно предположить, что для гостей из других регионов, помимо Ростова-на-Дону, интерес представляют культурное наследие Новочеркасска, Старочеркасской, Вёшенской и ряда других населённых пунктов.
Возможность поехать в которые прямо из аэропорта, — минуя донскую столицу, — выглядит довольно привлекательной (с поправкой на потенциальное количество туристов, но это уже задача туристических компаний — ред.)
Что же касается жителей Ростовской области, то значительный пассажиропоток с аэропортом «Платов» имеют крупные города региона — Шахты, Таганрог, Волгодонск. При этом стабильное автобусное сообщение воздушной гавани пока организовано лишь с Ростовом и Новочеркасском. Остальные населённые пункты имеют лишь пару междугородных рейсов, заезжающих в аэропорт, когда удобно водителям. Поэтому большинство путешественников для трансфера в аэропорт используют такси.
«Пересадка с междугородных автобусов на поезд в Ростове сегодня не представляет проблемы — вокзалы находятся на одной площади в шаговой доступности и "единый билет" здесь полезен лишь как страховка от возможной потери стыковки при задержках, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Также хорошо налажено сообщение между аэропортом "Платов" и Ростовом. Маршрутки и автобусы по этом направлению ходят с высокой частотой и регулярностью, причём круглосуточно.
Гораздо более интересным для пассажиров станет организация сообщения с крупными городами области. По возможности с минимальными, но гарантированными стыковками. И, если эту задачу удастся решить с помощью "единого билета", это будет способствовать стремительному росту его популярности».
Впрочем, какие именно шаги будут предприняты в рамках проекта, мы узнаем очень скоро. Включая, наверное, и адрес сайта, где можно будет оформить «единый билет».
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