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Дополненная реальность напомнит ростовчанам о важности здоровья
«Болезнь входит пудами, а выходит золотниками». В переводе на современный язык это означает, что хорошее самочувствие гораздо проще сохранить, чем вернуть обратно. Однако «пока гром не грянет...» Поэтому в Ростове решили перейти от пугающих плакатов на стенах поликлиник к более современным методам. В нашем регионе появились инновационные формы донесения информации! Первой к проекту «Здравографика» присоединилась Ростовская областная клиническая больница, где интерактивный стенд с AR-функциями выразительно покажет, как меняется организм под воздействием вредных факторов — и как можно противодействовать этим изменениям.
Интерактивная система «Здравографика» является совместным проектом Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда ОМС и компании «АльфаСтрахование-ОМС». По замыслу создателей, основными задачами системы являются популяризация здорового образа жизни, своевременная профилактика заболеваний — и пропаганда регулярного прохождения диспансеризации. Всё это успешно реализуется с помощью современных технологий!..
Информация на стенде «Здравографика» подаётся в форме, понятной для разных возрастных групп. Посетителям медицинского учреждения достаточно указать свой пол и возраст, после чего выбрать интересующий их раздел из четырёх возможных.
В первом разделе интерактивного меню представлена информация о наиболее значимых заболеваниях с полным объёмом важной медицинской информации. Система в наглядной форме рассказывает о симптомах распространённых болезней, важности их своевременного диагностирования, — и опасностях самолечения, когда пациент пытается не только самостоятельно поставить [придумать] себе диагноз, но и начинает принимать препараты, которые могут усугубить ситуацию. Благо, средства из телерекламы обещают успешно «вылечить» почти любые симптомы.
Второй раздел «Здравографики» посвящён профилактике заболеваний и возможностям своевременного выявления рисков для здоровья в рамках диспансеризации. Как выявленное на раннем этапе заболевание может быть легко вылечено, — и с какими сложностями можно столкнуться, если заметить патологию лишь на поздних стадиях, — подробно объясняется в интерактивном AR-ролике.
Третий раздел интерактивного меню посвящён рекомендациям по здоровому образу жизни. Здесь посетители поликлиники могут бесплатно узнать о том, как наш организм защищается от воздействий окружающей среды и последствий вредных привычек, — и как эта защита снижается, если человек систематически пренебрегает правилами ЗОЖ.
Четвёртый раздел системы — клиентский сервис, — носит практический характер и позволяет узнать, в частности, о бесплатных сервисах в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Дополнительно авторами системы «Здравографика» разработаны интерактивные игры для детей с технологиями дополненной реальности, — и специальные тесты для родителей, позволяющие оценить знания родителей об особенностях развития ребёнка и преимуществах вакцинации.
По данным областного правительства, внедрение аналогичных систем планируется и в других поликлиниках региона, — что призвано укрепить здоровье граждан заблаговременно. Что очень выгодно ещё и в финансовом плане.
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ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
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Компания «Ростелеком
» сформировала команду «цифровых амбассадоров» из числа ключевых сотрудников-экспертов, разработала программу обучения для учебных заведений и намерена подписать соглашения с ключевыми ВУЗами и профильными колледжами области. Цель проекта — помочь учащимся и начинающим работникам ИКТ-отрасли расширить цифровые компетенции.
«Ростелеком» как один из ведущих игроков на российском рынке цифровых услуг и решений ставит своей целью подготовку востребованных кадров.
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В Ростовской области стартовал ежегодный конкурс IT-проектов,
объявленный Министерством ИТ и связи. Принять участие в состязании, — и побороться за главный приз в размере 100000 рублей, — может любой региональный веб-сайт, мобильное приложение или информационная система (кроме победителей прошлых лет).
При этом, в 2019 году приоритетной тематикой конкурса стали цифровые образовательные проекты, которые могут получить дополнительные баллы по критерию «Актуальность и востребованность».
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На прошлой неделе в ДГТУ
состоялось очередное заседание совета ректоров ВУЗов Ростовской области. Его центральной темой стало создание специализированного регионального научно-исследовательского центра. В соответствии с планами Правительства, по всей России откроется порядка 15 таких центров, выбранных на конкурсной основе. Основное научное направление Южного НОЦ — цифровая трансформация агропромышленного комплекса.
Учитывая важность темы и высокий уровень компетенций ДГТУ в предметной области, — это правильное решение.
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Качественная подготовка ИТ-специалистов — процесс сложный и многогранный, начинать который лучше «со школьной скамьи». Ведь к моменту поступления в ВУЗ будущий айтишник должен иметь хорошую теоретическую базу в области информатики, физики и математики. Именно эти знания, — а также навыки разработки мобильных приложений, — получают учащиеся «IT-школ» Ростовской области. Данный проект на протяжении двух лет реализуется в 15 учебных заведениях региона — в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинске и Шахтах. А в минувшую субботу, 25 мая, на мехмате ЮФУ состоялось торжественное награждение первых выпускников «IT-школ».
Ими стали более 250 юношей и девушек, которым будут рады ведущие университеты страны. Разумеется, после успешной сдачи ЕГЭ, к результатам которых будут добавлены дополнительные баллы.
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Ещё информация !!! ЮФУ (ИРТСУ), ДГТУ, МТУСИ, РКСИ
Два крупнейших ВУЗа Ростова, — ДГТУ
и ЮФУ
, — стали участниками масштабного нацпроекта «Точка кипения», предусматривающего создание бесплатных площадок для стартапов в области цифровой экономики.
Две такие площадки начали работу в донской столице уже на этой неделе. При этом особый акцент ростовские ВУЗы делают на искусственном интеллекте, формировании профессий будущего и развитии научно-технических инициатив студентов. Подробнее о «Точках кипения» в Ростове читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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