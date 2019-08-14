Дополненная реальность напомнит ростовчанам о важности здоровья

«Болезнь входит пудами, а выходит золотниками». В переводе на современный язык это означает, что хорошее самочувствие гораздо проще сохранить, чем вернуть обратно. Однако «пока гром не грянет...» Поэтому в Ростове решили перейти от пугающих плакатов на стенах поликлиник к более современным методам. В нашем регионе появились инновационные формы донесения информации! Первой к проекту «Здравографика» присоединилась Ростовская областная клиническая больница, где интерактивный стенд с AR-функциями выразительно покажет, как меняется организм под воздействием вредных факторов — и как можно противодействовать этим изменениям.

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Интерактивная система «Здравографика» является совместным проектом Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда ОМС и компании «АльфаСтрахование-ОМС». По замыслу создателей, основными задачами системы являются популяризация здорового образа жизни, своевременная профилактика заболеваний — и пропаганда регулярного прохождения диспансеризации. Всё это успешно реализуется с помощью современных технологий!..



Информация на стенде «Здравографика» подаётся в форме, понятной для разных возрастных групп. Посетителям медицинского учреждения достаточно указать свой пол и возраст, после чего выбрать интересующий их раздел из четырёх возможных.



В первом разделе интерактивного меню представлена информация о наиболее значимых заболеваниях с полным объёмом важной медицинской информации. Система в наглядной форме рассказывает о симптомах распространённых болезней, важности их своевременного диагностирования, — и опасностях самолечения, когда пациент пытается не только самостоятельно поставить [придумать] себе диагноз, но и начинает принимать препараты, которые могут усугубить ситуацию. Благо, средства из телерекламы обещают успешно «вылечить» почти любые симптомы.



Второй раздел «Здравографики» посвящён профилактике заболеваний и возможностям своевременного выявления рисков для здоровья в рамках диспансеризации. Как выявленное на раннем этапе заболевание может быть легко вылечено, — и с какими сложностями можно столкнуться, если заметить патологию лишь на поздних стадиях, — подробно объясняется в интерактивном AR-ролике.



Третий раздел интерактивного меню посвящён рекомендациям по здоровому образу жизни. Здесь посетители поликлиники могут бесплатно узнать о том, как наш организм защищается от воздействий окружающей среды и последствий вредных привычек, — и как эта защита снижается, если человек систематически пренебрегает правилами ЗОЖ.



Четвёртый раздел системы — клиентский сервис, — носит практический характер и позволяет узнать, в частности, о бесплатных сервисах в рамках программы обязательного медицинского страхования.



Дополнительно авторами системы «Здравографика» разработаны интерактивные игры для детей с технологиями дополненной реальности, — и специальные тесты для родителей, позволяющие оценить знания родителей об особенностях развития ребёнка и преимуществах вакцинации.



По данным областного правительства, внедрение аналогичных систем планируется и в других поликлиниках региона, — что призвано укрепить здоровье граждан заблаговременно. Что очень выгодно ещё и в финансовом плане.